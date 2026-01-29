Amazon brade le chargeur Belkin 3-en-1 à -51% : parfait pour iPhone, Apple Watch et AirPods !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
En quête d'un chargeur 3-en-1 pour votre table de nuit, capable de recharger votre iPhone, vos AirPods et votre Apple Watch ? Une promotion permet aujourd'hui d'acquérir ces modèles signés Belkin à un tarif vraiment intéressant.
Ce BoostCharge Pro 3-en-1 version 2024 reprend le design de la version MagSafe, mais cette fois décliné en Qi2, avec un pied en métal accueillant une zone de recharge magnétique Qi2 à inclinaison réglable pour charger un iPhone compatible (à partir de l'iPhone 12 et à l'exception des SE), la charge rapide sans fil à 15W et un galet magnétique permettant de profiter de la charge rapide sur les Apple Watch compatibles (à partir de la Series 7).
L'iPhone pourra également être placé à l'horizontale afin de profiter du mode
Le tout est accompagné d'un emplacement de recharge sans fil à 5W sur le socle afin de placer des AirPods, ou tout autre périphériques compatibles avec la charge sans fil et assez compact. Notons que le BoostCharge Pro 3-en-1 est livré avec l'alimentation nécessaire de 40W et ne nécessite donc pas l'achat d'un accessoire supplémentaire. Notons que si vous préférez un modèle "à plat", le chargeur Belkin 3-en-1 MagSafe est également en promotion, cette fois à -51%. Il s'agit du modèle qui trône actuellement sur mon bureau (avec le modèle pliable d'Anker dans mon sac pour les déplacement).
Chargeur 3-en-1 Qi2 signé Belkin
Ce BoostCharge Pro 3-en-1 version 2024 reprend le design de la version MagSafe, mais cette fois décliné en Qi2, avec un pied en métal accueillant une zone de recharge magnétique Qi2 à inclinaison réglable pour charger un iPhone compatible (à partir de l'iPhone 12 et à l'exception des SE), la charge rapide sans fil à 15W et un galet magnétique permettant de profiter de la charge rapide sur les Apple Watch compatibles (à partir de la Series 7).
L'iPhone pourra également être placé à l'horizontale afin de profiter du mode
En veille(voir vidéo ci-dessous), ce qui pourra être très pratique sur une table de chevet, permettant de remplacer un réveil traditionnel.
Un chargeur complet
Le tout est accompagné d'un emplacement de recharge sans fil à 5W sur le socle afin de placer des AirPods, ou tout autre périphériques compatibles avec la charge sans fil et assez compact. Notons que le BoostCharge Pro 3-en-1 est livré avec l'alimentation nécessaire de 40W et ne nécessite donc pas l'achat d'un accessoire supplémentaire. Notons que si vous préférez un modèle "à plat", le chargeur Belkin 3-en-1 MagSafe est également en promotion, cette fois à -51%. Il s'agit du modèle qui trône actuellement sur mon bureau (avec le modèle pliable d'Anker dans mon sac pour les déplacement).