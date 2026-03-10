L'excellent chargeur Anker 250W en promo à son meilleur prix : un chargeur pour tous vos appareils !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous êtes comme moi, vous avez probablement une multitude d'appareils Apple (et autres) qui traînent sur votre bureau : un MacBook Pro, un iPad, un iPhone, une Apple Watch… Et autant de câbles qui se battent pour une prise. Anker a la solution à nos soucis avec le Prime 250W qui profite d'une belle promotion pour les Ventes Flash de Printemps d'Amazon.
Dès le déballage, on sent qu’on n’est pas sur un petit chargeur de voyage. Ce bloc affiche une puissance totale de 250W. Pour vous donner une idée, c’est assez pour charger deux MacBook Pro à pleine vitesse simultanément, tout en gardant de la réserve pour vos accessoires. Côté connectique, c’est Byzance : on retrouve 4 ports USB-C et 2 ports USB-A. Le port USB-C principal peut délivrer à lui seul jusqu'à 140W, utilisant le protocole PD 3.1. C’est exactement ce qu’il faut pour redonner du jus à un MacBook Pro 16 pouces en un temps record. Les trois autres USB-C grimpent jusqu’à 100 W chacun, et les USB-A vont jusqu’à 22,5 W.
Ce qui frappe immédiatement, c’est l’écran LCD de 2,26 pouces en façade. Ce n’est pas qu’un gadget ! Il permet de surveiller en temps réel la puissance délivrée sur chaque port. Et le petit plus
C’est gadget si vous adorez deviner à l’instinct ce que fait votre chargeur. C’est très intéressant si, comme moi, vous aimez savoir exactement quel appareil tire quelle puissance (l'écran permet de visualiser d'un coup d'œil la puissance délivrée à chaque appareil connecté).
Sous le capot, Anker utilise sa technologie GaNPrime. Pour faire simple, c’est l’utilisation du nitrure de gallium qui permet d’avoir un chargeur plus petit, qui chauffe moins et qui est plus efficace énergétiquement. Et avec l’ActiveShield 3.0, le chargeur surveille la température plus de 6 millions de fois par jour. De quoi dormir tranquille pendant que vos précieux jouets rechargent. Le chargeur peut également être connecté à l'App, en Wi-Fi ou en Bluetooth, afin de gérer les mises à jour ainsi que les différents modes d'affichage (par exemple le mode réveil) et de recharge. Bref, ce chargeur est top et j'en suis ravi depuis qu'il est sur le bureau.
