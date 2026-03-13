Weather mini : une app météo trop mignonne pensée pour l'iPhone et Mac
Par Laurence - Publié le
Les applications météo ne manquent pas sur l’App Store, mais certaines tentent de se distinguer par leur design et leur approche. C’est le cas de Weather mini, une nouvelle application météo conçue pour iPhone, iPad, Mac et Vision Pro, avec également une version autonome pour Apple Watch.
L’application mise sur une interface épurée, des illustrations animées et une approche centrée sur la confidentialité. L’une des fonctions les plus intéressantes de Weather mini concerne les prévisions de voyage. L’application permet de consulter la météo pour plusieurs villes et plusieurs dates sur un seul écran, ce qui facilite la préparation d’un déplacement.
Avec Apple Intelligence activée, il est même possible de saisir une simple phrase pour obtenir les prévisions. L’utilisateur peut par exemple indiquer les villes et les dates dans une requête naturelle. Sans Apple Intelligence, il reste possible de sélectionner manuellement les destinations et les dates pour obtenir un résultat similaire.
Weather mini propose aussi quelques fonctionnalités spécifiques à macOS. L’application affiche notamment les prévisions directement dans le Dock, ce qui permet d’obtenir un aperçu rapide de la météo sans ouvrir l’app. L’interface a également été conçue pour offrir un affichage clair et minimaliste, afin de consulter rapidement les informations essentielles.
Autre point mis en avant par ses développeurs : la confidentialité des données. L’application ne possède aucun serveur backend, ne collecte aucune donnée analytique, et ne nécessite ni compte ni suivi des utilisateurs.
Toutes les requêtes réseau passent directement par WeatherKit, l’API météo d’Apple. Cette approche s’inscrit dans une tendance de plus en plus présente dans l’écosystème Apple, où certaines applications indépendantes cherchent à se démarquer par une philosophie “privacy first”.
Weather mini est également conçue pour un public international. L’application prend en charge dix langues, dont l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, l’espagnol ou encore le coréen. Elle propose aussi une interface adaptée à l’arabe avec un affichage RTL (de droite à gauche).
Avec son design soigné, ses prévisions pensées pour les voyageurs et son approche axée sur la confidentialité, Weather mini tente de proposer une alternative élégante aux applications météo classiques. Dans un univers déjà très concurrentiel sur l’App Store, l’application mise sur l’intégration avec l’écosystème Apple et sur une expérience visuelle particulièrement travaillée.
Des prévisions météo pensées pour les voyageurs
L’application mise sur une interface épurée, des illustrations animées et une approche centrée sur la confidentialité. L’une des fonctions les plus intéressantes de Weather mini concerne les prévisions de voyage. L’application permet de consulter la météo pour plusieurs villes et plusieurs dates sur un seul écran, ce qui facilite la préparation d’un déplacement.
Avec Apple Intelligence activée, il est même possible de saisir une simple phrase pour obtenir les prévisions. L’utilisateur peut par exemple indiquer les villes et les dates dans une requête naturelle. Sans Apple Intelligence, il reste possible de sélectionner manuellement les destinations et les dates pour obtenir un résultat similaire.
Une expérience optimisée pour le Mac
Weather mini propose aussi quelques fonctionnalités spécifiques à macOS. L’application affiche notamment les prévisions directement dans le Dock, ce qui permet d’obtenir un aperçu rapide de la météo sans ouvrir l’app. L’interface a également été conçue pour offrir un affichage clair et minimaliste, afin de consulter rapidement les informations essentielles.
Autre point mis en avant par ses développeurs : la confidentialité des données. L’application ne possède aucun serveur backend, ne collecte aucune donnée analytique, et ne nécessite ni compte ni suivi des utilisateurs.
Toutes les requêtes réseau passent directement par WeatherKit, l’API météo d’Apple. Cette approche s’inscrit dans une tendance de plus en plus présente dans l’écosystème Apple, où certaines applications indépendantes cherchent à se démarquer par une philosophie “privacy first”.
Une application disponible dans 10 langues
Weather mini est également conçue pour un public international. L’application prend en charge dix langues, dont l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, l’espagnol ou encore le coréen. Elle propose aussi une interface adaptée à l’arabe avec un affichage RTL (de droite à gauche).
QU'en penser ?
Avec son design soigné, ses prévisions pensées pour les voyageurs et son approche axée sur la confidentialité, Weather mini tente de proposer une alternative élégante aux applications météo classiques. Dans un univers déjà très concurrentiel sur l’App Store, l’application mise sur l’intégration avec l’écosystème Apple et sur une expérience visuelle particulièrement travaillée.