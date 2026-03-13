Weather mini : une app météo trop mignonne pensée pour l'iPhone et Mac

Des prévisions météo pensées pour les voyageurs

Une expérience optimisée pour le Mac

Une application disponible dans 10 langues

QU'en penser ?



Avec son design soigné, ses prévisions pensées pour les voyageurs et son approche axée sur la confidentialité, Weather mini tente de proposer une alternative élégante aux applications météo classiques. Dans un univers déjà très concurrentiel sur l’App Store, l’application mise sur l’intégration avec l’écosystème Apple et sur une expérience visuelle particulièrement travaillée.



Weather mini - Météo voyage Kai Luo Télécharger

L’une des fonctions les plus intéressantes de Weather mini concerne les. L’application permet de consulter la météo pour plusieurs villes et plusieurs dates sur un seul écran, ce qui facilite la préparation d’un déplacement.. L’utilisateur peut par exemple indiquer les villes et les dates dans une requête naturelle. Sans Apple Intelligence, il reste possible de sélectionner manuellement les destinations et les dates pour obtenir un résultat similaire.L’application affiche notamment les, ce qui permet d’obtenir un aperçu rapide de la météo sans ouvrir l’app. L’interface a également été conçue pour offrir un affichage clair et minimaliste, afin de consulter rapidement les informations essentielles.Autre point mis en avant par ses développeurs :. L’application ne possède aucun serveur backend, ne collecte aucune donnée analytique, et ne nécessite ni compte ni suivi des utilisateurs.t, l’API météo d’Apple. Cette approche s’inscrit dans une tendance de plus en plus présente dans l’écosystème Apple, où certaines applications indépendantes cherchent à se démarquer par une philosophie “privacy first”.L’application prend en charge dix langues, dont l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, l’espagnol ou encore le coréen. Elle propose aussi une interface adaptée à l’arabe avec un affichage RTL (de droite à gauche).