CARROT Weather, l'app de météo la plus décalée, s'offre une nouvelle interface dynamique

CARROT Weather est disponible sur l’App Store pour iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple Vision Pro. Avec cette mise à jour, l’application consolide sa place parmi les références du genre, en combinant richesse des données, personnalisation avancée et expérience visuelle renouvelée.

CARROT Weather Grailr Llc 17.99€

L’un des atouts historiques de CARROT Weather estCette flexibilité s’élargit aujourd’hui avec l’intégration de, une référence mondiale des prévisions météo. En complément, l’app peut désormais exploiter les stations météo personnelles de Weather Underground, offrant des observations très locales — un vrai plus pour suivre les conditions au plus près de chez soi.. La nouveauté majeure s’appelle Sky : un agencement qui met en scène des visuels météo dynamiques correspondant aux conditions actuelles. Ce style peut également être appliqué aux autres layouts existants via. L’ensemble évoque une interface animée et moderne, proche de ce que propose Apple Météo, tout en conservant l’ADN totalement décalé de CARROT.Ces analyses rédigées par des météorologues permettent de comprendre le raisonnement derrière les prévisions locales — un contenu précieux pour les utilisateurs avertis. Elles sont accessibles depuis le menu en haut à droite de l’application.: il est désormais possible de personnaliser l’arrière-plan de l’app sur la montre. Le réglage s’effectue depuis l’iPhone, dans Réglages > Apple Watch > App principale, pour harmoniser l’affichage avec ses préférences.