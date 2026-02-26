CARROT Weather, l'app de météo la plus décalée, s'offre une nouvelle interface dynamique
Par Laurence - Publié le
Déjà reconnue comme l’une des applications météo les plus complètes sur iPhone, CARROT Weather franchit une nouvelle étape avec une mise à jour qui renforce à la fois la précision des données et la qualité de l’interface. Au programme : l’arrivée de The Weather Channel comme source de prévisions, des données hyper-locales issues de Weather Underground, des analyses du National Weather Service et un nouveau design dynamique baptisé Sky.
L’un des atouts historiques de CARROT Weather est la possibilité de basculer entre plusieurs fournisseurs de données. Cette flexibilité s’élargit aujourd’hui avec l’intégration de The Weather Channel, une référence mondiale des prévisions météo. En complément, l’app peut désormais exploiter les stations météo personnelles de Weather Underground, offrant des observations très locales — un vrai plus pour suivre les conditions au plus près de chez soi.
Côté design, CARROT Weather conserve son approche modulaire, qui permet de choisir précisément les cartes et indicateurs affichés. La nouveauté majeure s’appelle Sky : un agencement qui met en scène des visuels météo dynamiques correspondant aux conditions actuelles. Ce style peut également être appliqué aux autres layouts existants via la personnalisation des observations en temps réel. L’ensemble évoque une interface animée et moderne, proche de ce que propose Apple Météo, tout en conservant l’ADN totalement décalé de CARROT.
La mise à jour ajoute aussi l’accès aux Area Forecast Discussions du National Weather Service. Ces analyses rédigées par des météorologues permettent de comprendre le raisonnement derrière les prévisions locales — un contenu précieux pour les utilisateurs avertis. Elles sont accessibles depuis le menu en haut à droite de l’application.
Les utilisateurs d’Apple Watch ne sont pas oubliés : il est désormais possible de personnaliser l’arrière-plan de l’app sur la montre. Le réglage s’effectue depuis l’iPhone, dans Réglages > Apple Watch > App principale, pour harmoniser l’affichage avec ses préférences.
CARROT Weather est disponible sur l’App Store pour iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple Vision Pro. Avec cette mise à jour, l’application consolide sa place parmi les références du genre, en combinant richesse des données, personnalisation avancée et expérience visuelle renouvelée.
Plus de sources pour affiner les prévisions
L’un des atouts historiques de CARROT Weather est la possibilité de basculer entre plusieurs fournisseurs de données. Cette flexibilité s’élargit aujourd’hui avec l’intégration de The Weather Channel, une référence mondiale des prévisions météo. En complément, l’app peut désormais exploiter les stations météo personnelles de Weather Underground, offrant des observations très locales — un vrai plus pour suivre les conditions au plus près de chez soi.
Côté design, CARROT Weather conserve son approche modulaire, qui permet de choisir précisément les cartes et indicateurs affichés. La nouveauté majeure s’appelle Sky : un agencement qui met en scène des visuels météo dynamiques correspondant aux conditions actuelles. Ce style peut également être appliqué aux autres layouts existants via la personnalisation des observations en temps réel. L’ensemble évoque une interface animée et moderne, proche de ce que propose Apple Météo, tout en conservant l’ADN totalement décalé de CARROT.
Des informations météo plus contextuelles
La mise à jour ajoute aussi l’accès aux Area Forecast Discussions du National Weather Service. Ces analyses rédigées par des météorologues permettent de comprendre le raisonnement derrière les prévisions locales — un contenu précieux pour les utilisateurs avertis. Elles sont accessibles depuis le menu en haut à droite de l’application.
Les utilisateurs d’Apple Watch ne sont pas oubliés : il est désormais possible de personnaliser l’arrière-plan de l’app sur la montre. Le réglage s’effectue depuis l’iPhone, dans Réglages > Apple Watch > App principale, pour harmoniser l’affichage avec ses préférences.
Disponibilité
CARROT Weather est disponible sur l’App Store pour iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple Vision Pro. Avec cette mise à jour, l’application consolide sa place parmi les références du genre, en combinant richesse des données, personnalisation avancée et expérience visuelle renouvelée.