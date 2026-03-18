Démontage de iPhone 17e : un modèle hautement réparable (avec de bonnes surprises)
Par Laurence - Publié le
Quelques jours après s’être penché sur le MacBook Neo, iFixit s’attaque cette fois à l’iPhone 17e. Et le verdict est plutôt positif : le smartphone d’Apple se distingue par une meilleure réparabilité et une compatibilité inattendue avec l’iPhone 16e.
L’une des principales critiques adressées à l’iPhone 16e concernait l’absence de MagSafe. Apple corrige le tir avec l’iPhone 17e, désormais compatible avec ce système d’aimants et de recharge.
Avec un bonus : apparemment, le panneau arrière du 17e est compatible avec celui du 16e. Concrètement, cela signifie que les utilisateurs d’iPhone 16e pourraient —en théorie— s'offrir du MagSafe, et ce, simplement en remplaçant le dos du smartphone.
Quelques limites subsistent toutefois, comme l'absence d’animation logicielle sur le 16e ou encore l'incertitude sur la recharge rapide à 15W. Bref, des tests complémentaires seront nécessaires pour confirmer les performances.
Plus globalement, iFixit met en avant un point clé : une excellente interchangeabilité des composants entre l'iPhone 16e et le 17e. Les techniciens ont même réussi à démarrer un iPhone 17e avec une carte mère de 16e (avec toutefois des limitations, notamment sur Face ID).
Comme les modèles récents, l’iPhone 17e conserve une architecture permettant d’ouvrir indépendamment l’avant et l’arrière et de remplacer la batterie sans démonter l’écran. Ce choix technique va permettre de simplifier certaines réparations courantes.
En revanche, tout n’est pas parfait. iFixit pointe toujours la complexité du remplacement du port USB-C, un composant pourtant sujet à l’usure. Mais l'équipe octroie finalement une note encourageante de 7/10 ! Ce score s’explique par la modularité accrue, la compatibilité des pièces et une conception globalement plus accessible.
Ce démontage suggère une évolution intéressante de la stratégie d’Apple. En facilitant les réparations et en standardisant certains composants, la marque pourrait réduire certes les coûts, mais aussi (ne nous leurrons pas trop) simplifier la production et répondre aux exigences réglementaires. Avec l’iPhone 17e, Apple semble faire un pas dans la bonne direction en matière de réparabilité. Sans révolutionner le secteur, ce modèle pourrait néanmoins marquer un tournant discret mais important dans l’approche d’Apple, entre contraintes réglementaires et attentes croissantes des utilisateurs.
que change l'arrivée du MagSafe ?
L’une des principales critiques adressées à l’iPhone 16e concernait l’absence de MagSafe. Apple corrige le tir avec l’iPhone 17e, désormais compatible avec ce système d’aimants et de recharge.
Avec un bonus : apparemment, le panneau arrière du 17e est compatible avec celui du 16e. Concrètement, cela signifie que les utilisateurs d’iPhone 16e pourraient —en théorie— s'offrir du MagSafe, et ce, simplement en remplaçant le dos du smartphone.
Quelques limites subsistent toutefois, comme l'absence d’animation logicielle sur le 16e ou encore l'incertitude sur la recharge rapide à 15W. Bref, des tests complémentaires seront nécessaires pour confirmer les performances.
Une compatibilité des pièces qui change tout
Plus globalement, iFixit met en avant un point clé : une excellente interchangeabilité des composants entre l'iPhone 16e et le 17e. Les techniciens ont même réussi à démarrer un iPhone 17e avec une carte mère de 16e (avec toutefois des limitations, notamment sur Face ID).
Cette compatibilité facilite les réparations, réduit les coûts et améliore l’accès aux pièces.
Une architecture pensée pour la réparation
Comme les modèles récents, l’iPhone 17e conserve une architecture permettant d’ouvrir indépendamment l’avant et l’arrière et de remplacer la batterie sans démonter l’écran. Ce choix technique va permettre de simplifier certaines réparations courantes.
En revanche, tout n’est pas parfait. iFixit pointe toujours la complexité du remplacement du port USB-C, un composant pourtant sujet à l’usure. Mais l'équipe octroie finalement une note encourageante de 7/10 ! Ce score s’explique par la modularité accrue, la compatibilité des pièces et une conception globalement plus accessible.
Qu'en penser ?
Ce démontage suggère une évolution intéressante de la stratégie d’Apple. En facilitant les réparations et en standardisant certains composants, la marque pourrait réduire certes les coûts, mais aussi (ne nous leurrons pas trop) simplifier la production et répondre aux exigences réglementaires. Avec l’iPhone 17e, Apple semble faire un pas dans la bonne direction en matière de réparabilité. Sans révolutionner le secteur, ce modèle pourrait néanmoins marquer un tournant discret mais important dans l’approche d’Apple, entre contraintes réglementaires et attentes croissantes des utilisateurs.