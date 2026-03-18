Démontage de iPhone 17e : un modèle hautement réparable (avec de bonnes surprises)

que change l'arrivée du MagSafe ?

Une compatibilité des pièces qui change tout

Cette compatibilité facilite les réparations, réduit les coûts et améliore l’accès aux pièces

Une architecture pensée pour la réparation

Qu'en penser ?



Ce démontage suggère une évolution intéressante de la stratégie d’Apple. En facilitant les réparations et en standardisant certains composants, la marque pourrait réduire certes les coûts, mais aussi (ne nous leurrons pas trop) simplifier la production et répondre aux exigences réglementaires. Avec l’iPhone 17e, Apple semble faire un pas dans la bonne direction en matière de réparabilité. Sans révolutionner le secteur, ce modèle pourrait néanmoins marquer un tournant discret mais important dans l’approche d’Apple, entre contraintes réglementaires et attentes croissantes des utilisateurs.

L’une des principales critiques adressées à l’iPhone 16e concernait l’absence de MagSafe., désormais compatible avec ce système d’aimants et de recharge.Avec un bonus :. Concrètement, cela signifie que les utilisateurs d’iPhone 16e pourraient —en théorie— s'offrir du MagSafe, et ce, simplement en remplaçant le dos du smartphone.Quelques limites subsistent toutefois, comme l'absence d’animation logicielle sur le 16e ou encore l'. Bref, des tests complémentaires seront nécessaires pour confirmer les performances.Plus globalement, iFixit met en avant un point clé :. Les techniciens ont même réussi à démarrer un iPhone 17e avec une carte mère de 16e (avec toutefois des limitations, notamment sur Face ID).Comme les modèles récents, l’iPhone 17e conserve une architecture permettant d’ouvrir indépendamment l’avant et l’arrière et de. Ce choix technique va permettre de simplifier certaines réparations courantes.En revanche, tout n’est pas parfait. iFixit pointe toujours la, un composant pourtant sujet à l’usure. Mais l'équipe octroie finalement une! Ce score s’explique par la modularité accrue, la compatibilité des pièces et une conception globalement plus accessible.