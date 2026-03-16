Le MacBook Neo est le plus réparable depuis 14 ans, d'après iFixit
Par Laurence - Publié le
Le MacBook Neo, premier Mac vraiment abordable d’Apple, continue de faire parler de lui. Après les premières impressions sur ses performances, c’est désormais iFixit qui s’est penché sur la machine pour analyser sa conception interne. Verdict : le nouveau portable d’Apple serait le MacBook le plus facile à réparer depuis 2012.
Dès les premières étapes du démontage, iFixit souligne un point positif : l’accès à l’intérieur de l’appareil est particulièrement simple. Une fois les huit vis pentalobe retirées, le capot inférieur peut être ouvert à la main, sans outil de levier, ce qui reste rare sur les ordinateurs portables modernes.
À l’intérieur, la disposition des composants a également été saluée. Plusieurs éléments importants sont directement visibles et accessibles, notamment la batterie, les haut-parleurs, les ports USB-C et le trackpad. Sur de nombreux laptops actuels, ces composants sont souvent enfouis sous d’autres pièces, compliquant les réparations.
Autre bonne surprise : la batterie. Contrairement à plusieurs MacBook récents où celle-ci est collée au châssis ou maintenue par des bandes adhésives, celle du MacBook Neo est simplement vissée sur un support.
Il faut certes retirer 18 vis, mais cette solution reste nettement plus simple pour un remplacement. iFixit note que cette évolution pourrait être liée aux nouvelles réglementations européennes sur les batteries, qui encouragent des conceptions plus facilement réparables.
Au fil du démontage, iFixit met également en avant la modularité de plusieurs composants. Les ports USB-C, les haut-parleurs et d’autres éléments peuvent être retirés relativement facilement.
Le démontage révèle aussi quelques détails intéressants. La carte mère présente des similitudes avec celle de l’iPhone 16 Pro. Le manuel de démontage d’Apple mentionne un capteur de luminosité ambiante, qui apparemment n’existe pas dans la machine. Le trackpad repose sur une conception mécanique particulière. Même le clavier peut être remplacé, ce qui reste possible mais nécessite tout de même le retrait de 41 vis.
En définitive, iFixit attribue au MacBook Neo une note de 6 sur 10 en réparabilité. Ce score reste limité par certains éléments toujours soudés à la carte mère, dont le stockage et la mémoire RAM. Malgré cela, le site considère que ce modèle constitue le MacBook le plus réparable depuis quatorze ans.
Pour iFixit, cette conception n’est pas anodine : le MacBook Neo vise clairement les étudiants et le marché de l’éducation, un secteur où la durabilité et la réparabilité sont cruciales.
Dans un environnement scolaire, les incidents ne sont pas rares : écrans fissurés, batteries usées, ports endommagés ou claviers abîmés font presque partie du quotidien.
En rendant ces composants plus accessibles, Apple semble avoir conçu un ordinateur capable de résister à une utilisation intensive et d’être réparé plus facilement, un argument important pour séduire les établissements scolaires.
Un MacBook pensé pour être ouvert facilement
Dès les premières étapes du démontage, iFixit souligne un point positif : l’accès à l’intérieur de l’appareil est particulièrement simple. Une fois les huit vis pentalobe retirées, le capot inférieur peut être ouvert à la main, sans outil de levier, ce qui reste rare sur les ordinateurs portables modernes.
À l’intérieur, la disposition des composants a également été saluée. Plusieurs éléments importants sont directement visibles et accessibles, notamment la batterie, les haut-parleurs, les ports USB-C et le trackpad. Sur de nombreux laptops actuels, ces composants sont souvent enfouis sous d’autres pièces, compliquant les réparations.
Une batterie enfin facile à remplacer
Autre bonne surprise : la batterie. Contrairement à plusieurs MacBook récents où celle-ci est collée au châssis ou maintenue par des bandes adhésives, celle du MacBook Neo est simplement vissée sur un support.
Il faut certes retirer 18 vis, mais cette solution reste nettement plus simple pour un remplacement. iFixit note que cette évolution pourrait être liée aux nouvelles réglementations européennes sur les batteries, qui encouragent des conceptions plus facilement réparables.
Une architecture modulaire bienvenue
Au fil du démontage, iFixit met également en avant la modularité de plusieurs composants. Les ports USB-C, les haut-parleurs et d’autres éléments peuvent être retirés relativement facilement.
Le démontage révèle aussi quelques détails intéressants. La carte mère présente des similitudes avec celle de l’iPhone 16 Pro. Le manuel de démontage d’Apple mentionne un capteur de luminosité ambiante, qui apparemment n’existe pas dans la machine. Le trackpad repose sur une conception mécanique particulière. Même le clavier peut être remplacé, ce qui reste possible mais nécessite tout de même le retrait de 41 vis.
Un score de réparabilité encourageant
En définitive, iFixit attribue au MacBook Neo une note de 6 sur 10 en réparabilité. Ce score reste limité par certains éléments toujours soudés à la carte mère, dont le stockage et la mémoire RAM. Malgré cela, le site considère que ce modèle constitue le MacBook le plus réparable depuis quatorze ans.
Qu'en penser ?
Pour iFixit, cette conception n’est pas anodine : le MacBook Neo vise clairement les étudiants et le marché de l’éducation, un secteur où la durabilité et la réparabilité sont cruciales.
Dans un environnement scolaire, les incidents ne sont pas rares : écrans fissurés, batteries usées, ports endommagés ou claviers abîmés font presque partie du quotidien.
En rendant ces composants plus accessibles, Apple semble avoir conçu un ordinateur capable de résister à une utilisation intensive et d’être réparé plus facilement, un argument important pour séduire les établissements scolaires.