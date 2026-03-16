Le MacBook Neo est le plus réparable depuis 14 ans, d'après iFixit

Un MacBook pensé pour être ouvert facilement

Une batterie enfin facile à remplacer

Une architecture modulaire bienvenue

Un score de réparabilité encourageant

Qu'en penser ?



Pour iFixit, cette conception n’est pas anodine : le MacBook Neo vise clairement les étudiants et le marché de l’éducation, un secteur où la durabilité et la réparabilité sont cruciales.



Dans un environnement scolaire, les incidents ne sont pas rares : écrans fissurés, batteries usées, ports endommagés ou claviers abîmés font presque partie du quotidien.



En rendant ces composants plus accessibles, Apple semble avoir conçu un ordinateur capable de résister à une utilisation intensive et d’être réparé plus facilement, un argument important pour séduire les établissements scolaires.

Dès les premières étapes du démontage, iFixit souligne un point positif :. Une fois les huit vis pentalobe retirées, le capot inférieur peut être ouvert à la main, sans outil de levier, ce qui reste rare sur les ordinateurs portables modernes.Plusieurs éléments importants sont, notamment la batterie, les haut-parleurs, les ports USB-C et le trackpad. Sur de nombreux laptops actuels, ces composants sont souvent enfouis sous d’autres pièces, compliquant les réparations.Contrairement à plusieurs MacBook récents où celle-ci est collée au châssis ou maintenue par des bandes adhésives, celle du MacBook Neo est simplement vissée sur un support.Il faut certes, mais cette solution reste nettement plus simple pour un remplacement. iFixit note que cette évolution pourrait être liée aux nouvelles réglementations européennes sur les batteries, qui encouragent des conceptions plus facilement réparables.Au fil du démontage,. Les ports USB-C, les haut-parleurs et d’autres éléments peuvent être retirés relativement facilement.Le démontage révèle aussi quelques détails intéressants. La carte mère présente des similitudes avec celle de l’iPhone 16 Pro.. Le trackpad repose sur une conception mécanique particulière. Même le clavier peut être remplacé, ce qui reste possible mais nécessite tout de même le retrait de 41 vis.. Ce score reste limité par certains éléments toujours soudés à la carte mère, dont le stockage et la mémoire RAM. Malgré cela, le site considère que ce modèle constitue