iOS 26.4 corrige enfin ce bug frustrant du clavier sur iPhone

des lettres qui disparaissent

une meilleure précision

amélioration de la précision du clavier lors d’une saisie rapide

Qu'en penser ?



Avec iOS 26.4, Apple corrige un bug qui affectait directement l’expérience de millions d’utilisateurs. En rétablissant la fiabilité du clavier, la firme répond à une critique largement partagée depuis iOS 26. Une mise à jour sans effet “wahou”… mais essentielle pour retrouver une utilisation fluide de l’iPhone au quotidien.

Depuis iOS 26, plusieurs utilisateurs signalaient un: certaines lettres semblaient bien tapées, mais n’apparaissaient pas dans le texte.. On se retrouvait avec des mots incomplets, des fautes inattendues et forcément une expérience globale dégradée (et de grosses frustrations). Le problème allait même plus loin puisqu'en l’absence de certaines lettres,(voire encore plus aléatoire pour certains mots), incapable de deviner correctement l’intention de l’utilisateur.Sur, les retours étaient unanimes : le clavier d’iOS 26 était jugé moins performant que les versions précédentes. Certains évoquaient une, d’autres une perte de confiance dans la correction automatique — pourtant l’un des points forts historiques de l’iPhone. Un constat plutôt gênant pour Apple, tant le clavier reste un élément central de l’expérience utilisateur au quotidien.Avec iOS 26.4,. Sur le papier, la mise à jour corrige la non-détection de certaines frappes, les erreurs liées à des caractères manquants et les incohérences de l’autocorrection.L’objectif est clair :. Contrairement à d’autres nouveautés plus visibles, cette amélioration passe presque inaperçue dans les notes de version publiées hiers. Pourtant, son impact pourrait être majeur. Car au-delà des fonctionnalités, c’est le confort d’utilisation quotidien qui est en jeu — un domaine où Apple est habituellement très attendue.