iOS 26.4 corrige enfin ce bug frustrant du clavier sur iPhone
Par Laurence - Publié le
Apple s’attaque à un problème discret mais particulièrement agaçant avec iOS 26.4. La prochaine mise à jour, attendue dès la semaine prochaine, améliore la précision du clavier virtuel — un point qui avait suscité de nombreuses critiques ces derniers mois.
Depuis iOS 26, plusieurs utilisateurs signalaient un comportement étrange du clavier : certaines lettres semblaient bien tapées, mais n’apparaissaient pas dans le texte.
Un bug particulièrement énervant, surtout lors d’une saisie rapide. On se retrouvait avec des mots incomplets, des fautes inattendues et forcément une expérience globale dégradée (et de grosses frustrations). Le problème allait même plus loin puisqu'en l’absence de certaines lettres, l’autocorrection devenait moins fiable (voire encore plus aléatoire pour certains mots), incapable de deviner correctement l’intention de l’utilisateur.
Sur les forums, les retours étaient unanimes : le clavier d’iOS 26 était jugé moins performant que les versions précédentes. Certains évoquaient une multiplication des fautes de frappe, d’autres une perte de confiance dans la correction automatique — pourtant l’un des points forts historiques de l’iPhone. Un constat plutôt gênant pour Apple, tant le clavier reste un élément central de l’expérience utilisateur au quotidien.
Avec iOS 26.4, Apple annonce une
L’objectif est clair : retrouver une saisie fluide et fiable, même à grande vitesse. Contrairement à d’autres nouveautés plus visibles, cette amélioration passe presque inaperçue dans les notes de version publiées hiers. Pourtant, son impact pourrait être majeur. Car au-delà des fonctionnalités, c’est le confort d’utilisation quotidien qui est en jeu — un domaine où Apple est habituellement très attendue.
Avec iOS 26.4, Apple corrige un bug qui affectait directement l’expérience de millions d’utilisateurs. En rétablissant la fiabilité du clavier, la firme répond à une critique largement partagée depuis iOS 26. Une mise à jour sans effet “wahou”… mais essentielle pour retrouver une utilisation fluide de l’iPhone au quotidien.
des lettres qui disparaissent
Depuis iOS 26, plusieurs utilisateurs signalaient un comportement étrange du clavier : certaines lettres semblaient bien tapées, mais n’apparaissaient pas dans le texte.
Un bug particulièrement énervant, surtout lors d’une saisie rapide. On se retrouvait avec des mots incomplets, des fautes inattendues et forcément une expérience globale dégradée (et de grosses frustrations). Le problème allait même plus loin puisqu'en l’absence de certaines lettres, l’autocorrection devenait moins fiable (voire encore plus aléatoire pour certains mots), incapable de deviner correctement l’intention de l’utilisateur.
Sur les forums, les retours étaient unanimes : le clavier d’iOS 26 était jugé moins performant que les versions précédentes. Certains évoquaient une multiplication des fautes de frappe, d’autres une perte de confiance dans la correction automatique — pourtant l’un des points forts historiques de l’iPhone. Un constat plutôt gênant pour Apple, tant le clavier reste un élément central de l’expérience utilisateur au quotidien.
une meilleure précision
Avec iOS 26.4, Apple annonce une
amélioration de la précision du clavier lors d’une saisie rapide. Sur le papier, la mise à jour corrige la non-détection de certaines frappes, les erreurs liées à des caractères manquants et les incohérences de l’autocorrection.
L’objectif est clair : retrouver une saisie fluide et fiable, même à grande vitesse. Contrairement à d’autres nouveautés plus visibles, cette amélioration passe presque inaperçue dans les notes de version publiées hiers. Pourtant, son impact pourrait être majeur. Car au-delà des fonctionnalités, c’est le confort d’utilisation quotidien qui est en jeu — un domaine où Apple est habituellement très attendue.
Qu'en penser ?
Avec iOS 26.4, Apple corrige un bug qui affectait directement l’expérience de millions d’utilisateurs. En rétablissant la fiabilité du clavier, la firme répond à une critique largement partagée depuis iOS 26. Une mise à jour sans effet “wahou”… mais essentielle pour retrouver une utilisation fluide de l’iPhone au quotidien.