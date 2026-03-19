Hermès lance un chargeur MagSafe en cuir à 3 950 euros, et il est déjà en rupture

On en dit quoi ?



3 950 euros pour un chargeur, ça fait quand même sourire. Bon par contre, le fait qu'il soit déjà en rupture prouve qu'il y a un marché pour ce type d'objet, et que la clientèle Hermès ne regarde pas le rapport qualité-prix de la même manière que nous. On espère quand même que l'adaptateur secteur est offert discrètement quand on passe en caisse, parce que rajouter 25 euros sur une note pareille, ça serait un peu gonflé.