Hermès lance un chargeur MagSafe en cuir à 3 950 euros, et il est déjà en rupture
Par Vincent Lautier - Publié le
Hermès vient de mettre en vente un chargeur MagSafe double pour iPhone et Apple Watch, habillé de cuir Swift doré et vendu quelques 3 950 euros en France. Le coffret baptisé Paddock Duo, qui fait partie de la collection printemps 2026, est déjà en rupture de stock sur le site de la maison de luxe. Oui, 3 950 euros pour un chargeur.
Le Paddock Duo se présente sous la forme d'un chargeur MagSafe double, logé dans une trousse en cuir baptisée Grand Paddock. On pose l'iPhone d'un côté, l'Apple Watch de l'autre, et les deux se rechargent en même temps sans fil. Le cuir utilisé est du veau Swift dans une teinte dorée, avec la finition Hermès qu'on connaît.
Il faut préciser que l'adaptateur secteur USB-C de 20 W n'est pas fourni. Il faudra donc ajouter le vôtre.
Aux États-Unis, le coffret est affiché à 5 150 dollars. En France, 3 950 euros, ce qui est quand même un petit budget. Pour donner un ordre d'idée, un iPhone 17 Pro Max 256 Go coûte 1 479 euros chez Apple. Le chargeur Hermès vaut donc presque trois fois le téléphone qu'il est censé recharger. Hermès propose aussi une version plus compacte, le Paddock Yoyo avec trousse Petit Paddock, pour 4 225 dollars outre-Atlantique.
Le produit a été mis en ligne dans le cadre de la collection printemps 2026, et paf, plus disponible en France.
Le rapprochement entre les deux marques remonte à 2015, avec le lancement de l'Apple Watch Hermès et ses bracelets en cuir. Depuis, la collaboration n'a pas bougé, même quand Apple a décidé d'abandonner le cuir sur ses propres accessoires pour des raisons environnementales. Hermès, de son côté, continue de proposer bracelets et accessoires premium pour l'Apple Watch. Ce chargeur Paddock Duo s'inscrit dans cette continuité.
3 950 euros pour un chargeur, ça fait quand même sourire. Bon par contre, le fait qu'il soit déjà en rupture prouve qu'il y a un marché pour ce type d'objet, et que la clientèle Hermès ne regarde pas le rapport qualité-prix de la même manière que nous. On espère quand même que l'adaptateur secteur est offert discrètement quand on passe en caisse, parce que rajouter 25 euros sur une note pareille, ça serait un peu gonflé.
Ce que contient le coffret
Le Paddock Duo se présente sous la forme d'un chargeur MagSafe double, logé dans une trousse en cuir baptisée Grand Paddock. On pose l'iPhone d'un côté, l'Apple Watch de l'autre, et les deux se rechargent en même temps sans fil. Le cuir utilisé est du veau Swift dans une teinte dorée, avec la finition Hermès qu'on connaît.
Il faut préciser que l'adaptateur secteur USB-C de 20 W n'est pas fourni. Il faudra donc ajouter le vôtre.
Presque trois fois le prix d'un iPhone
Aux États-Unis, le coffret est affiché à 5 150 dollars. En France, 3 950 euros, ce qui est quand même un petit budget. Pour donner un ordre d'idée, un iPhone 17 Pro Max 256 Go coûte 1 479 euros chez Apple. Le chargeur Hermès vaut donc presque trois fois le téléphone qu'il est censé recharger. Hermès propose aussi une version plus compacte, le Paddock Yoyo avec trousse Petit Paddock, pour 4 225 dollars outre-Atlantique.
Le produit a été mis en ligne dans le cadre de la collection printemps 2026, et paf, plus disponible en France.
Dix ans de partenariat Apple x Hermès
Le rapprochement entre les deux marques remonte à 2015, avec le lancement de l'Apple Watch Hermès et ses bracelets en cuir. Depuis, la collaboration n'a pas bougé, même quand Apple a décidé d'abandonner le cuir sur ses propres accessoires pour des raisons environnementales. Hermès, de son côté, continue de proposer bracelets et accessoires premium pour l'Apple Watch. Ce chargeur Paddock Duo s'inscrit dans cette continuité.
On en dit quoi ?
3 950 euros pour un chargeur, ça fait quand même sourire. Bon par contre, le fait qu'il soit déjà en rupture prouve qu'il y a un marché pour ce type d'objet, et que la clientèle Hermès ne regarde pas le rapport qualité-prix de la même manière que nous. On espère quand même que l'adaptateur secteur est offert discrètement quand on passe en caisse, parce que rajouter 25 euros sur une note pareille, ça serait un peu gonflé.