Les nouveaux bracelets Hermès pour Apple Watch

Une collection très luxueuse !

En mer

Grand H Hermès

Le modèle Grand H adapte au monde contemporain un classique de l’horlogerie, associant la précision de l’ingénierie à la fluidité du métal pour un style très raffiné. Les maillons réglables en acier inoxydable satiné sont ponctués du « H » iconique et l’ensemble se verrouille par un fermoir papillon.

Pour cette rentrée,. On trouve, disponible uniquement pour l'Apple Watch Series 10 en 42 mm, en Grenat/Vermillon ou Noir/Gold.On retrouve les(très finement, tout de même) en double tour et deux coloris pour le boitier en 42mm (rouge grenat et vert moyen) à 479 euros et en simple deux autres pour le 46mm (rouge grenat et navy) à 349 euros.béton, bleu de France, vert moyen) en 42mm ou 46mm, voire les deux. Il faudra chercher un peu pour trouver chaussure à son pied, plutôt bracelet à son poignet (faites attention, il y a quatre tailles de boitier).Pendant la keynote, on a pu voir. Arborant une profonde couleur bleu nuit, vous pourrez aller à l'eau malgré son prix de... 479 euros (à vous de voir). Notons que ce bracelet est disponible dans d'autres coloris sur le site d'Hermès.Enfin, Hermès lâche le cuir et le textile pour(avec un fini satiné), au prix iconique de 999 euros , également aperçu brièvement lors de la keynote. Il est disponible pour les boitiers en 42 ou 46mm et en trois tailles : small, medium et large.