Ce chargeur 100 W fait la taille d'un boîtier d'AirPods
Par Vincent Lautier - Publié le
Rolling Square lance le Supertiny, un chargeur USB-C de 100 W qui revendique le titre de plus petit chargeur de cette puissance au monde. Il pèse 100 grammes, fait la taille d'un boîtier d'AirPods et peut recharger un MacBook Pro. La campagne Kickstarter a déjà dépassé les 170 000 euros, et ça continue de monter.
Le Supertiny utilise la technologie GaN (nitrure de gallium) pour caser 100 W de puissance dans un format ridiculement compact. Rolling Square annonce un poids de 100 grammes pour la version à prise américaine, 105 grammes pour la version européenne et 115 grammes pour la britannique.
Le boîtier adopte un design strié qui limite le contact thermique avec les surfaces, et le transformateur a été repositionné à l'intérieur pour améliorer la dissipation de chaleur. Parce que 100 W dans un boîtier aussi petit, ça chauffe.
Le Supertiny embarque un unique port USB-C. Il prend en charge le Power Delivery et le PPS (3,3 à 21 V), ce qui le rend compatible avec un bon nombre d'appareils : MacBook Pro, iPhone, iPad, PC portables Windows, Chromebooks et smartphones Android. De quoi recharger un MacBook Pro 14 pouces à pleine vitesse avec un chargeur qui tient dans la poche.
Par contre, un seul port, ça veut dire qu'il faudra choisir entre le Mac et l'iPhone. Si vous cherchez un chargeur multi-ports, ce n'est pas celui-là.
La campagne a été lancée sur Kickstarter avec un objectif de 20 000 euros. Elle en est à 170 000 euros levés, ce qui montre que le format intéresse. Le prix en early bird démarre à 40 euros, et les livraisons sont prévues pour juillet 2026. La campagne se termine le 3 mai. Rolling Square n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai, la marque a déjà mené plus de 15 campagnes de financement participatif.
Un chargeur 100 W de la taille d'un boîtier d'AirPods à 40 euros, c'est quand même très tentant. Bon par contre, le port unique est un vrai compromis pour ceux qui ont l'habitude de tout brancher en même temps. Ça reste un produit Kickstarter (visible ici), donc il faudra patienter jusqu'en juillet pour mettre la main dessus. Mais si la promesse est tenue, ça pourrait bien remplacer le bloc d'alimentation Apple qui traîne au fond du sac.
La taille d'un boîtier d'AirPods
Le Supertiny utilise la technologie GaN (nitrure de gallium) pour caser 100 W de puissance dans un format ridiculement compact. Rolling Square annonce un poids de 100 grammes pour la version à prise américaine, 105 grammes pour la version européenne et 115 grammes pour la britannique.
Le boîtier adopte un design strié qui limite le contact thermique avec les surfaces, et le transformateur a été repositionné à l'intérieur pour améliorer la dissipation de chaleur. Parce que 100 W dans un boîtier aussi petit, ça chauffe.
100 W dans un seul port USB-C
Le Supertiny embarque un unique port USB-C. Il prend en charge le Power Delivery et le PPS (3,3 à 21 V), ce qui le rend compatible avec un bon nombre d'appareils : MacBook Pro, iPhone, iPad, PC portables Windows, Chromebooks et smartphones Android. De quoi recharger un MacBook Pro 14 pouces à pleine vitesse avec un chargeur qui tient dans la poche.
Par contre, un seul port, ça veut dire qu'il faudra choisir entre le Mac et l'iPhone. Si vous cherchez un chargeur multi-ports, ce n'est pas celui-là.
Déjà 170 000 euros sur Kickstarter
La campagne a été lancée sur Kickstarter avec un objectif de 20 000 euros. Elle en est à 170 000 euros levés, ce qui montre que le format intéresse. Le prix en early bird démarre à 40 euros, et les livraisons sont prévues pour juillet 2026. La campagne se termine le 3 mai. Rolling Square n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai, la marque a déjà mené plus de 15 campagnes de financement participatif.
On en dit quoi ?
Un chargeur 100 W de la taille d'un boîtier d'AirPods à 40 euros, c'est quand même très tentant. Bon par contre, le port unique est un vrai compromis pour ceux qui ont l'habitude de tout brancher en même temps. Ça reste un produit Kickstarter (visible ici), donc il faudra patienter jusqu'en juillet pour mettre la main dessus. Mais si la promesse est tenue, ça pourrait bien remplacer le bloc d'alimentation Apple qui traîne au fond du sac.