iPhone 18 Pro, iPhone Fold, iPhone 18 : Apple prévoit un calendrier de sortie... en 3 temps

L'iPhone 18 au printemps

Un iPhone pliable en fin d’année pour créer l’événement

Le casse-tête des modèles “Plus” et “Air”

Qu'en penser ?



Avec l’iPhone 18, Apple pourrait amorcer une transformation en profondeur de son calendrier et de sa gamme. Entre segmentation accrue, tentative sur le pliable et repositionnement des modèles d’entrée de gamme, la firme semble chercher un nouvel équilibre. Une chose est sûre : si ce schéma se confirme, les lancements d’iPhone ne seront plus concentrés sur une seule keynote… mais deviendront un feuilleton étalé sur toute l’année.

Jusqu’ici, Apple dévoile l’ensemble de ses iPhone en septembre. Mais cela pourrait changer. Le modèle standard de l’iPhone 18 ne serait plus lancé à l’automne, mais au printemps 2027, potentiellement dès le mois de mars.Un tel découpage permettrait à Apple de mieux hiérarchiser sa gamme entre modèles premium et grand public, mais aussi étaler ses annonces pour maintenir l’attention médiatique et lisser ses ventes sur l’année fiscale. Ce n’est pas totalement inédit. Apple segmente déjà ses gammes sur d’autres produits (Mac, iPad), mais ce serait une première aussi marquée sur l’iPhone.. Tim Long évoque un démarrage des livraisons en...(mais juste avant Noël), soit quelques mois après les iPhone 18 Pro attendus en septembre. ACupertino reprendrait ici une stratégie déjà vue par le passé : en 2017, l’iPhone X était venu compléter la gamme après les iPhone 8., à commencer par créer un second pic d’attention en fin d’année, positionner le pliable comme produit ultra-premium et éviter deles ventes des modèles Pro. Il reste évidemment une inconnue de taille : le prix, qui pourrait atteindre des sommets sur ce type de produit.Le lancement de mars ne se limiterait pas à un seul appareil.: un iPhone 18 standard, un iPhone 18e plus abordable et un troisième modèle encore flou. C’est sur ce dernier point que les spéculations s’intensifient. Deux pistes émergent : undans la continuité d’un modèle plus fin et léger, ou un retour inattendu du format Plus.. Ces dernières années, les modèles Plus comme certaines variantes intermédiaires ont peiné à convaincre face aux versions Pro, plus valorisées.Deux hypothèses se dessinent. D'un côté,. De l'autre, elle pourraitMais à ce stade, les informations restent fragiles. Si un iPhone 18 Plus était réellement prévu, davantage de fuites auraient probablement déjà émergé.Au-delà des modèles, c’est bien la stratégie globale qui évolue. Apple semble vouloir sortir du cycle unique de septembre pour adopter: en septembre pour les iPhone 18 Pro et Pro Max, décembre pour l'iPhone pliable et au printemps pour les modèles grand public. Une approche plus proche de ce que pratiquent certains concurrents, mais aussi plus adaptée à un marché arrivé à maturité.