L'app iPhone du jour : ApexStint pour suivre la F1
Par Nicolas Sabatier - Publié le
La F1 est de retour ! Si, comme moi, vous avez du mal à suivre les différents horaires et dates de course, j’ai une application pour vous.
Comme vous le savez peut-être, en plus d'être fan de technologie, je suis fan de F1. Il se trouve qu'elle fait peau neuve avec une toute nouvelle réglementation technique qui rebat les cartes et transforme la grille. L’arrivée d’Audi et de Cadillac est aussi un événement. Bref, il n’y a pas de meilleur moment pour suivre la F1.
Cependant, il est parfois fastidieux de se rappeler des dates et des horaires des différentes sessions et Grand Prix. D’autant plus quand ceux de Bahreïn et d’Arabie Saoudite ont été annulés. Le décalage horaire ajoute aussi à la confusion.
Heureusement, ApexStint est une application qui rend tout plus facile. L’application, gratuite, permet simplement d’avoir des widgets sur l’écran d’accueil de votre iPhone ou sur la grille d’application. Plusieurs options sont disponibles : un petit widget avec juste le nom, la date, l’heure et le circuit du projet Grand Prix. Un grand widget qui lui affiche toutes les prochaines sessions. Il y a même des widgets spécifiques pour un pilote ou pour suivre les points au championnat du monde.
Pour ma part, j’utilise deux widgets : le premier pour avoir le compte à rebours avant le prochain Grand Prix et un deuxième plus grand avec les horaires de toutes les prochaines sessions (essais libres, qualification, course et, le cas échéant, qualification de course sprint et course sprint).
Je n’ai donc plus à aller chercher les différentes dates à droite ou à gauche, ou à utiliser l’ignoble application Box Box.
Et je le rappelle, ApexStint est totalement gratuite.
Et vous, qu'utilisez-vous comme application pour suivre la F1 ?
Vive la F1
Comme vous le savez peut-être, en plus d'être fan de technologie, je suis fan de F1. Il se trouve qu'elle fait peau neuve avec une toute nouvelle réglementation technique qui rebat les cartes et transforme la grille. L’arrivée d’Audi et de Cadillac est aussi un événement. Bref, il n’y a pas de meilleur moment pour suivre la F1.
Cependant, il est parfois fastidieux de se rappeler des dates et des horaires des différentes sessions et Grand Prix. D’autant plus quand ceux de Bahreïn et d’Arabie Saoudite ont été annulés. Le décalage horaire ajoute aussi à la confusion.
Heureusement, ApexStint est une application qui rend tout plus facile. L’application, gratuite, permet simplement d’avoir des widgets sur l’écran d’accueil de votre iPhone ou sur la grille d’application. Plusieurs options sont disponibles : un petit widget avec juste le nom, la date, l’heure et le circuit du projet Grand Prix. Un grand widget qui lui affiche toutes les prochaines sessions. Il y a même des widgets spécifiques pour un pilote ou pour suivre les points au championnat du monde.
Des widgets utiles
Pour ma part, j’utilise deux widgets : le premier pour avoir le compte à rebours avant le prochain Grand Prix et un deuxième plus grand avec les horaires de toutes les prochaines sessions (essais libres, qualification, course et, le cas échéant, qualification de course sprint et course sprint).
Je n’ai donc plus à aller chercher les différentes dates à droite ou à gauche, ou à utiliser l’ignoble application Box Box.
Et je le rappelle, ApexStint est totalement gratuite.
Et vous, qu'utilisez-vous comme application pour suivre la F1 ?