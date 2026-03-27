L'app Mac du jour : HazeOver vous permet de mieux identifier la fenêtre active
Par Nicolas Sabatier - Publié le - Brève
Les dernières versions de macOS limitent de plus en plus le contraste au sein même des fenêtres, voire entre les fenêtres elles-mêmes. Ainsi, il est parfois difficile de reconnaître en un coup d’œil la fenêtre active. Heureusement, il existe des applications pour pallier ce problème.
Un développeur a créé une application, appelé Alan.app parce qu’il se plaignait de ne pas pouvoir savoir quelle est la fenêtre active. L’application open-source est plus une blague qu’autre chose, ajoutant un liseré de couleur bien moche autour de la fenêtre active.
D’ailleurs, son nom est une référence à Alan Dye, designer décrié d’Apple qui est, en parti, responsable de la perte de contraste dans les systèmes Apple.
Même si l’application est plus une blague qu’autre chose, le problème du contraste dans macOS reste réel. C’est là qu’entre en jeu HazeOver.
C’est une application qui existe depuis plusieurs années, signe que les problèmes de contraste de macOS ne datent pas que de Tahoe. Il est aussi disponible dans le service SetApp.
Contrairement à l’application Alan, HazeOver ne met pas de liséré sur la fenêtre active mais rend les autres fenêtres un peu plus sombres.
Ainsi, la fenêtre active ressort naturellement du lot. De plus, il est possible de changer les réglages pour avoir un niveau de contraste différent. Certains préféreront l’augmenter, d’autres le baisser, qu’importe : sachez que cela fonctionne très bien. Il est aussi possible d’accélérer l’animation de mise en place pour la rendre plus ou moins rapide.
HazeOver est disponible sur l’App Store, le site du développeur et sur SetApp pour 5,99€. Une démo est aussi disponible à cette adresse.
Alan.app
Un développeur a créé une application, appelé Alan.app parce qu’il se plaignait de ne pas pouvoir savoir quelle est la fenêtre active. L’application open-source est plus une blague qu’autre chose, ajoutant un liseré de couleur bien moche autour de la fenêtre active.
D’ailleurs, son nom est une référence à Alan Dye, designer décrié d’Apple qui est, en parti, responsable de la perte de contraste dans les systèmes Apple.
HazeOver
Même si l’application est plus une blague qu’autre chose, le problème du contraste dans macOS reste réel. C’est là qu’entre en jeu HazeOver.
C’est une application qui existe depuis plusieurs années, signe que les problèmes de contraste de macOS ne datent pas que de Tahoe. Il est aussi disponible dans le service SetApp.
Contrairement à l’application Alan, HazeOver ne met pas de liséré sur la fenêtre active mais rend les autres fenêtres un peu plus sombres.
Ainsi, la fenêtre active ressort naturellement du lot. De plus, il est possible de changer les réglages pour avoir un niveau de contraste différent. Certains préféreront l’augmenter, d’autres le baisser, qu’importe : sachez que cela fonctionne très bien. Il est aussi possible d’accélérer l’animation de mise en place pour la rendre plus ou moins rapide.
HazeOver est disponible sur l’App Store, le site du développeur et sur SetApp pour 5,99€. Une démo est aussi disponible à cette adresse.