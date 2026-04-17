Netflix copie TikTok avec une interface vidéo verticale sur l'iPhone
Par Laurence - Publié le
Netflix prépare une refonte importante de son application mobile. Et cette décision n'est pas sans s’inspirer des formats courts et verticaux pour améliorer la découverte de contenus sur iPhone, à l’heure où les usages évoluent rapidement.
Après plusieurs phases de test, Netflix confirme l’arrivée d’un nouveau flux vidéo vertical directement dans son application mobile (dans sa publication sur ses résultats financiers du premier trimestre 2026). Le principe est de proposer un défilement de contenus, à la manière de TikTok, permettant aux utilisateurs de découvrir rapidement films et séries.
Voilà donc une approche pensée pour capter l’attention et faciliter l’engagement, notamment sur mobile (déjà que la plateforme imposait des scénarios plus simple pour permettre aux utilisateurs de faire autre chose en parallèle). Cette évolution devrait accompagner l’élargissement du catalogue de Netflix et s’adapter à des usages de plus en plus fragmentés.
Avec cette refonte, Netflix s’aligne clairement sur les codes imposés par les plateformes sociales. Le format vertical, devenu dominant sur smartphone, permet une consommation rapide, intuitive et addictive. Mais il répond aussi à la déferlante des micro-dramas visibles dans ce format.
En outre, l’idée n’est plus seulement de chercher un contenu, mais de le découvrir passivement, en laissant l’algorithme proposer des extraits ou recommandations. Un virage stratégique pour Netflix, qui cherche à maintenir son attractivité face à la concurrence des réseaux sociaux.
Cette mise à jour intervient dans un contexte chargé pour la plateforme. Netflix a récemment augmenté ses tarifs, y compris sur son offre avec publicité, tout en diversifiant ses activités.
La société a notamment lancé une nouvelle application dédiée aux jeux, venant concurrencer des services comme Apple Arcade, avec une cible plus jeune. En parallèle, des changements internes sont en cours, avec le départ annoncé de Reed Hastings du conseil d’administration.
Netflix n’en est pas à son premier ajustement. L’application Apple TV a récemment été critiquée pour l’introduction d’un lecteur vidéo maison jugé moins performant. Le lancement de ce nouveau flux vertical montre que l’entreprise continue d’expérimenter pour trouver la bonne formule, notamment sur mobile.
Avec ce fil vidéo vertical, Netflix tente de rapprocher son expérience utilisateur des standards actuels du mobile. Plus qu’un simple redesign, il s’agit d’un changement de logique : passer d’une plateforme de catalogue à un flux de contenus continu. Les prochains mois diront si ce modèle, hérité des réseaux sociaux, s’adaptera durablement à l’univers du streaming, où le choix et la profondeur restent des éléments clés.
Un fil vidéo vertical pour découvrir les contenus
Après plusieurs phases de test, Netflix confirme l’arrivée d’un nouveau flux vidéo vertical directement dans son application mobile (dans sa publication sur ses résultats financiers du premier trimestre 2026). Le principe est de proposer un défilement de contenus, à la manière de TikTok, permettant aux utilisateurs de découvrir rapidement films et séries.
Voilà donc une approche pensée pour capter l’attention et faciliter l’engagement, notamment sur mobile (déjà que la plateforme imposait des scénarios plus simple pour permettre aux utilisateurs de faire autre chose en parallèle). Cette évolution devrait accompagner l’élargissement du catalogue de Netflix et s’adapter à des usages de plus en plus fragmentés.
Une réponse aux nouveaux standards du mobile
Avec cette refonte, Netflix s’aligne clairement sur les codes imposés par les plateformes sociales. Le format vertical, devenu dominant sur smartphone, permet une consommation rapide, intuitive et addictive. Mais il répond aussi à la déferlante des micro-dramas visibles dans ce format.
En outre, l’idée n’est plus seulement de chercher un contenu, mais de le découvrir passivement, en laissant l’algorithme proposer des extraits ou recommandations. Un virage stratégique pour Netflix, qui cherche à maintenir son attractivité face à la concurrence des réseaux sociaux.
Une période de transition pour Netflix
Cette mise à jour intervient dans un contexte chargé pour la plateforme. Netflix a récemment augmenté ses tarifs, y compris sur son offre avec publicité, tout en diversifiant ses activités.
La société a notamment lancé une nouvelle application dédiée aux jeux, venant concurrencer des services comme Apple Arcade, avec une cible plus jeune. En parallèle, des changements internes sont en cours, avec le départ annoncé de Reed Hastings du conseil d’administration.
Netflix n’en est pas à son premier ajustement. L’application Apple TV a récemment été critiquée pour l’introduction d’un lecteur vidéo maison jugé moins performant. Le lancement de ce nouveau flux vertical montre que l’entreprise continue d’expérimenter pour trouver la bonne formule, notamment sur mobile.
Qu'en penser ?
Avec ce fil vidéo vertical, Netflix tente de rapprocher son expérience utilisateur des standards actuels du mobile. Plus qu’un simple redesign, il s’agit d’un changement de logique : passer d’une plateforme de catalogue à un flux de contenus continu. Les prochains mois diront si ce modèle, hérité des réseaux sociaux, s’adaptera durablement à l’univers du streaming, où le choix et la profondeur restent des éléments clés.