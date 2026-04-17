Netflix copie TikTok avec une interface vidéo verticale sur l'iPhone

Qu'en penser ?



Avec ce fil vidéo vertical, Netflix tente de rapprocher son expérience utilisateur des standards actuels du mobile. Plus qu’un simple redesign, il s’agit d’un changement de logique : passer d’une plateforme de catalogue à un flux de contenus continu. Les prochains mois diront si ce modèle, hérité des réseaux sociaux, s’adaptera durablement à l’univers du streaming, où le choix et la profondeur restent des éléments clés.