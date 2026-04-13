L'iPhone Fold n'est pas encore là, mais le Huawei Pura X Max oui
Par Vincent Lautier - Publié le
Huawei ouvre les pré-commandes de son Pura X Max en Chine, un smartphone pliable au format horizontal inédit. Lancement officiel le 20 avril, cinq coloris au programme et quatre variantes mémoire. Surtout, le constructeur chinois prend tout le monde de vitesse sur un format que Samsung et Apple préparent aussi pour leurs prochains pliables de 2026.
Huawei vient de passer la vitesse supérieure sur le Pura X Max. Depuis ce 13 avril, le pliable est réservable sur la boutique VMall du constructeur, contre un acompte de 1 000 yuans. Le lancement officiel est calé au 20 avril, date à laquelle le paiement complet sera possible. Le Pura X Max rejoint la famille Pura côté pliables, et Huawei a déjà dévoilé les images officielles pour faire monter la pression avant l'événement. Le prix final, lui, reste encore à confirmer.
Côté teintes, cinq options au catalogue : Phantom Night Black, Zero Degree White, Interstellar Blue, Olive Gold et Vibrant Orange. Reste à confirmer si l'Olive Gold et le Vibrant Orange seront réservés à la Collector's Edition, comme c'était le cas sur le modèle précédent, ou si Huawei a lissé son offre cette fois. Pour la mémoire, quatre configurations sont listées : 12 Go + 256 Go et 12 Go + 512 Go pour la version standard, puis 16 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To pour la Collector's Edition. De quoi couvrir à peu près tous les budgets, sauf que sans prix officiel, difficile de se projeter.
Le vrai point intéressant ? Le format. Le Pura X Max adopte un design horizontal, plus large que haut, avec un écran interne de 7,69 pouces en WQHD+ et une dalle externe de 5,5 pouces. Une fois ouvert, il ressemble à une petite tablette, pratique pour regarder une vidéo, jouer ou jongler entre deux apps. Et ces dimensions collent étrangement aux fuites récentes de l'iPhone Fold attendu pour septembre 2026 : 7,76 pouces à l'intérieur, 5,49 pouces à l'extérieur, le tout dans un format lui aussi horizontal. Samsung prépare de son côté un supposé Galaxy Z Fold 8 Wide dans la même veine. Huawei arrive simplement avant tout le monde, avec un design qui affiche aussi un triple capteur photo à l'arrière et un pli quasiment invisible sur les rendus officiels.
C'est assez rigolo de voir Huawei sortir en premier un format que tout le monde attendait d'Apple ou de Samsung, mais pas vraiment surprenant. Le pliable qui s'ouvre comme un livre à la verticale n'a jamais vraiment séduit les foules, et cette version mini-tablette horizontale a peut-être plus de sens au quotidien pour la vidéo et le multitâche. Reste à vérifier en conditions réelles si la prise en main suit, parce qu'un téléphone court et large, c'est un peu l'inverse de tout ce qu'on a dans la poche depuis dix ans. Concernant, ce Huawei, la marque peut bien griller la politesse à Apple sur le format, si le Pura X Max ne sort jamais chez nous, c'est l'iPhone Fold qui ramassera la mise en Europe.
Pré-commandes ouvertes, lancement le 20 avril
Huawei vient de passer la vitesse supérieure sur le Pura X Max. Depuis ce 13 avril, le pliable est réservable sur la boutique VMall du constructeur, contre un acompte de 1 000 yuans. Le lancement officiel est calé au 20 avril, date à laquelle le paiement complet sera possible. Le Pura X Max rejoint la famille Pura côté pliables, et Huawei a déjà dévoilé les images officielles pour faire monter la pression avant l'événement. Le prix final, lui, reste encore à confirmer.
Cinq coloris et quatre variantes mémoire
Côté teintes, cinq options au catalogue : Phantom Night Black, Zero Degree White, Interstellar Blue, Olive Gold et Vibrant Orange. Reste à confirmer si l'Olive Gold et le Vibrant Orange seront réservés à la Collector's Edition, comme c'était le cas sur le modèle précédent, ou si Huawei a lissé son offre cette fois. Pour la mémoire, quatre configurations sont listées : 12 Go + 256 Go et 12 Go + 512 Go pour la version standard, puis 16 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To pour la Collector's Edition. De quoi couvrir à peu près tous les budgets, sauf que sans prix officiel, difficile de se projeter.
Un format qui ressemble furieusement aux fuites iPhone Fold
Le vrai point intéressant ? Le format. Le Pura X Max adopte un design horizontal, plus large que haut, avec un écran interne de 7,69 pouces en WQHD+ et une dalle externe de 5,5 pouces. Une fois ouvert, il ressemble à une petite tablette, pratique pour regarder une vidéo, jouer ou jongler entre deux apps. Et ces dimensions collent étrangement aux fuites récentes de l'iPhone Fold attendu pour septembre 2026 : 7,76 pouces à l'intérieur, 5,49 pouces à l'extérieur, le tout dans un format lui aussi horizontal. Samsung prépare de son côté un supposé Galaxy Z Fold 8 Wide dans la même veine. Huawei arrive simplement avant tout le monde, avec un design qui affiche aussi un triple capteur photo à l'arrière et un pli quasiment invisible sur les rendus officiels.
On en dit quoi ?
C'est assez rigolo de voir Huawei sortir en premier un format que tout le monde attendait d'Apple ou de Samsung, mais pas vraiment surprenant. Le pliable qui s'ouvre comme un livre à la verticale n'a jamais vraiment séduit les foules, et cette version mini-tablette horizontale a peut-être plus de sens au quotidien pour la vidéo et le multitâche. Reste à vérifier en conditions réelles si la prise en main suit, parce qu'un téléphone court et large, c'est un peu l'inverse de tout ce qu'on a dans la poche depuis dix ans. Concernant, ce Huawei, la marque peut bien griller la politesse à Apple sur le format, si le Pura X Max ne sort jamais chez nous, c'est l'iPhone Fold qui ramassera la mise en Europe.