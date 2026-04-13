L'iPhone Fold n'est pas encore là, mais le Huawei Pura X Max oui

On en dit quoi ?



C'est assez rigolo de voir Huawei sortir en premier un format que tout le monde attendait d'Apple ou de Samsung, mais pas vraiment surprenant. Le pliable qui s'ouvre comme un livre à la verticale n'a jamais vraiment séduit les foules, et cette version mini-tablette horizontale a peut-être plus de sens au quotidien pour la vidéo et le multitâche. Reste à vérifier en conditions réelles si la prise en main suit, parce qu'un téléphone court et large, c'est un peu l'inverse de tout ce qu'on a dans la poche depuis dix ans. Concernant, ce Huawei, la marque peut bien griller la politesse à Apple sur le format, si le Pura X Max ne sort jamais chez nous, c'est l'iPhone Fold qui ramassera la mise en Europe.