Samsung anticiperait l’iPhone pliable avec... un smartphone Wide Fold
Par Laurence - Publié le
Longtemps évoqué par les rumeurs, le premier iPhone pliable d’Apple se préciserait enfin pour une arrivée en 2026. Mais avant même son lancement, l’appareil pourrait déjà faire face à une concurrence directe. Apparemment, Samsung préparerait un nouveau smartphone pliable baptisé
D’après ET News, le Samsung Wide Fold adopterait un format pliable (format livre), avec un écran OLED de 5,4 pouces lorsqu’il est replié, et 7,6 pouces une fois déployé. Notons que l’écran ouvert afficherait un ratio 4:3, un choix encore rare sur les smartphones pliables, mais déjà bien connu des utilisateurs de tablette.
Une source industrielle citée par le média indique que Samsung aurait volontairement opté pour ce format large, davantage orienté vers la consultation de contenus, la lecture et les usages créatifs, plutôt que vers la simple consommation vidéo.
Ces informations font écho à un récent rapport de The Information, selon lequel le premier iPhone pliable disposerait d’un écran de 5,3 pouces fermé, passant à 7,7 pouces une fois ouvert. Le ratio serait décrit comme
Toujours selon ces sources, l’iPhone pliable serait plus large que haut lorsqu’il est déployé, marquant une rupture avec les formats allongés des iPhone actuels. Une approche cohérente avec la stratégie d’Apple sur l’iPad, mais qui tranche avec certaines rumeurs antérieures : en septembre dernier, Mark Gurman (Bloomberg) évoquait un appareil ressemblant à
Le format 4:3 présente plusieurs atouts évidents. Il est particulièrement adapté à la lecture de livres numériques, à la consultation de documents, à l’affichage de photos ou encore à des usages créatifs comme le dessin, le design ou la retouche d’images. C’est précisément pour ces raisons qu’Apple l’a conservé sur l’iPad depuis ses débuts.
En revanche, ce ratio pose problème pour la lecture de vidéos, généralement produites en 16:9 ou 21:9. On pourrait voir des bandes noires apparaissant en haut et en bas de l’image, un phénomène déjà bien visible sur le Samsung Galaxy Z Fold 7, dont l’écran interne est jugé trop carré par certains utilisateurs.
Aux dernières rumeurs, Apple comme Samsung viseraient un lancement à l’automne 2026 pour leurs nouveaux modèles pliables. Si cela se confirme, le marché verrait s’affronter deux visions très proches du smartphone pliable, tant en termes de taille que de format d’écran.
Du côté d'Apple, la firme pourrait se démarquer avec l’optimisation d’iOS 27 pour ce form factor particulier, ou encore par la qualité de sa charnière — un point souvent critiqué chez la concurrence. De son côté, Samsung dispose d’une avance industrielle et commerciale non négligeable, avec plusieurs générations de smartphones pliables déjà sur le marché.
Le choix d’un écran large au ratio 4:3 pourrait ainsi devenir l’un des premiers terrains de confrontation directe entre Apple et Samsung dans l’univers encore jeune — mais stratégique — des smartphones pliables.
