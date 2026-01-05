Samsung anticiperait l’iPhone pliable avec... un smartphone Wide Fold

Wide Fold

Aux dernières rumeurs, Apple comme Samsung viseraient un lancement à l’automne 2026 pour leurs nouveaux modèles pliables. Si cela se confirme, le marché verrait s’affronter deux visions très proches du smartphone pliable, tant en termes de taille que de format d’écran.



Du côté d'Apple, la firme pourrait se démarquer avec l’optimisation d’iOS 27 pour ce form factor particulier, ou encore par la qualité de sa charnière — un point souvent critiqué chez la concurrence. De son côté, Samsung dispose d’une avance industrielle et commerciale non négligeable, avec plusieurs générations de smartphones pliables déjà sur le marché.



Le choix d’un écran large au ratio 4:3 pourrait ainsi devenir l’un des premiers terrains de confrontation directe entre Apple et Samsung dans l’univers encore jeune — mais stratégique — des smartphones pliables.

D’après, le Samsung Wide Fold adopterait un format pliable (format livre), avec. Notons que l’écran ouvert afficherait un ratio 4:3, un choix encore rare sur les smartphones pliables, mais déjà bien connu des utilisateurs de tablette.Une source industrielle citée par le média indique que, davantage orienté vers la consultation de contenus, la lecture et les usages créatifs, plutôt que vers la simple consommation vidéo.Ces informations font écho à un récent rapport deselon lequel le premier iPhone pliable disposerait d’un écran de 5,3 pouces fermé, passant à 7,7 pouces une fois ouvert. Le ratio serait décrit comme, ce qui correspond là aussi à un format proche du 4:3.Toujours selon ces sources,Une approche cohérente avec la stratégie d’Apple sur l’iPad, mais qui tranche avec certaines rumeurs antérieures : en septembre dernier, Mark Gurman (Bloomberg) évoquait un appareil ressemblant àIl est particulièrement adapté à la lecture de livres numériques, à la consultation de documents, à l’affichage de photos ou encore à. C’est précisément pour ces raisons qu’Apple l’a conservé sur l’iPad depuis ses débuts.En revanche,. On pourrait voir des bandes noires apparaissant en haut et en bas de l’image, un phénomène déjà bien visible sur le Samsung Galaxy Z Fold 7, dont l’écran interne est jugé trop carré par certains utilisateurs.