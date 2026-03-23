iPhone Fold : Apple a trouvé la technique pour faire disparaître la pliure

Qu'en penser ?



Avec cette architecture d’écran à double couche, Apple semble vouloir corriger les défauts structurels des smartphones pliables actuels. Si la promesse d’une pliure quasi invisible se confirme, la marque pourrait bien redéfinir les standards du marché. Reste à voir si cette approche technique tiendra ses promesses… et si les utilisateurs seront prêts à franchir le pas à ce prix.