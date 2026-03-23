iPhone Fold : Apple a trouvé la technique pour faire disparaître la pliure
Par Laurence - Publié le
Apple continue de peaufiner son premier iPhone pliable, et les dernières rumeurs donnent un aperçu de la stratégie technique de la marque. Il s'agit là de corriger l’un des défauts majeurs des smartphones pliables actuels… la fameuse pliure visible à l’écran.
Selon le leaker Digital Chat Station, Apple travaillerait sur une structure d’écran inédite basée sur deux couches de verre ultra-fin. Contrairement aux modèles actuels, l’écran ne serait plus directement exposé aux contraintes mécaniques du pliage. Il serait comme
Aujourd’hui, la plupart des smartphones pliables reposent sur une seule couche de verre ultra-fin. Cette couche doit à la fois protéger l’écran et résister aux contraintes liées au pliage. Aussi, avec l'usage, la pliure est souvent visible et parfois marquée après usage.
Avec sa solution, Apple chercherait à dissocier ces deux fonctions, en isolant l’écran du mécanisme de charnière. Cette approche serait plus complexe, mais potentiellement plus durable. Surtout que le smartphone devrait proposer un écran externe de 5,3 à 5,5 pouces et un écran interne d’environ 7,8 pouces. Autre élément clé : une charnière en métal liquide, censée améliorer la robustesse et limiter les marques à l’écran.
Cupertino aurait pour objectif ambitieux de rendre la pliure quasi imperceptible. Des travaux précédents évoquaient déjà l’utilisation d’un verre à épaisseur variable : plus fin au niveau du pli pour plus de flexibilité mais aussi plus épais ailleurs pour la solidité. La nouvelle rumeur suggère que la firme va encore plus loin avec une structure composite multicouche, plutôt qu’un simple panneau.
Pour rappel, les rumeurs vont bon train concernant le calendrier de sorties. En effet, plusieurs scénarios circulent entre une annonce en septembre (aux côtés des iPhone 18 Pro) et un lancement décalé vers décembre, comme Apple l’avait fait avec l’iPhone X.
Sans surprise, ce premier iPhone pliable viserait le très haut de gamme. Son prix pourrait se situer entre 2 000 et 2 500 dollars, ce qui en ferait l’iPhone le plus cher jamais lancé. Un positionnement assumé pour un produit encore expérimental, mais stratégique pour l’avenir.
Avec cette architecture d’écran à double couche, Apple semble vouloir corriger les défauts structurels des smartphones pliables actuels. Si la promesse d’une pliure quasi invisible se confirme, la marque pourrait bien redéfinir les standards du marché. Reste à voir si cette approche technique tiendra ses promesses… et si les utilisateurs seront prêts à franchir le pas à ce prix.
Une nouvelle approche pour l’écran
Selon le leaker Digital Chat Station, Apple travaillerait sur une structure d’écran inédite basée sur deux couches de verre ultra-fin. Contrairement aux modèles actuels, l’écran ne serait plus directement exposé aux contraintes mécaniques du pliage. Il serait comme
pris en sandwichentre ces deux couches. Cela permettrait de mieux répartir les tensions, de limiter l’usure dans le temps et surtout de réduire la visibilité de la pliure
Aujourd’hui, la plupart des smartphones pliables reposent sur une seule couche de verre ultra-fin. Cette couche doit à la fois protéger l’écran et résister aux contraintes liées au pliage. Aussi, avec l'usage, la pliure est souvent visible et parfois marquée après usage.
Avec sa solution, Apple chercherait à dissocier ces deux fonctions, en isolant l’écran du mécanisme de charnière. Cette approche serait plus complexe, mais potentiellement plus durable. Surtout que le smartphone devrait proposer un écran externe de 5,3 à 5,5 pouces et un écran interne d’environ 7,8 pouces. Autre élément clé : une charnière en métal liquide, censée améliorer la robustesse et limiter les marques à l’écran.
Cupertino aurait pour objectif ambitieux de rendre la pliure quasi imperceptible. Des travaux précédents évoquaient déjà l’utilisation d’un verre à épaisseur variable : plus fin au niveau du pli pour plus de flexibilité mais aussi plus épais ailleurs pour la solidité. La nouvelle rumeur suggère que la firme va encore plus loin avec une structure composite multicouche, plutôt qu’un simple panneau.
Un iPhone pliable attendu fin 2026
Pour rappel, les rumeurs vont bon train concernant le calendrier de sorties. En effet, plusieurs scénarios circulent entre une annonce en septembre (aux côtés des iPhone 18 Pro) et un lancement décalé vers décembre, comme Apple l’avait fait avec l’iPhone X.
Sans surprise, ce premier iPhone pliable viserait le très haut de gamme. Son prix pourrait se situer entre 2 000 et 2 500 dollars, ce qui en ferait l’iPhone le plus cher jamais lancé. Un positionnement assumé pour un produit encore expérimental, mais stratégique pour l’avenir.
Qu'en penser ?
Avec cette architecture d’écran à double couche, Apple semble vouloir corriger les défauts structurels des smartphones pliables actuels. Si la promesse d’une pliure quasi invisible se confirme, la marque pourrait bien redéfinir les standards du marché. Reste à voir si cette approche technique tiendra ses promesses… et si les utilisateurs seront prêts à franchir le pas à ce prix.