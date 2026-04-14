Le Trump T1 Phone a un nouveau design
Par Vincent Lautier - Publié le
Trump Mobile a refait son site de fond en comble, avec un nouveau logo, un nouveau design et une version retravaillée de son T1 Phone. Le téléphone doré reste doré, le drapeau américain toujours là, et la mention
Le T1 Phone garde sa robe dorée, avec le drapeau américain au dos et un wordmark
Côté specs, l'écran repasse à 6,78 pouces OLED, la taille annoncée au départ avant un aller-retour inexpliqué à 6,25 pouces. Le triple module photo combine un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif 2x et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Côté selfie, le capteur frontal monte aussi à 50 mégapixels. La batterie de 5 000 mAh supporte la charge filaire à 30 W. Le téléphone tournerait sous Android 15, porté par un Qualcomm Snapdragon 7 dont la référence exacte n'est pas précisée. Rien qui n'ait été vu dix fois ailleurs, mais au moins la fiche est cohérente.
Le plus intéressant, c'est l'argumentaire marketing. Au lancement, Trump Mobile parlait d'un téléphone
Plus de date de sortie : le
Honnêtement ? Le Trump Phone continue son chemin étrange entre annonce, rétropédalage et reformulation. Le téléphone existe, la FCC a donné son feu vert, et une marque
Made in USAcontinue de s'effacer lentement. Prix final et date de sortie, eux, sont toujours inconnus.
Un design assumé et un air de déjà-vu
Le T1 Phone garde sa robe dorée, avec le drapeau américain au dos et un wordmark
Trump Mobilebien visible. Par contre, le gros logo
T1qui couvrait tout l'arrière sur les rendus précédents a disparu. Le modèle présenté sur le nouveau site correspond visiblement à celui que les dirigeants de Trump Mobile avaient montré à The Verge en visio il y a deux mois. On retrouve un triple module photo à l'arrière, des bords incurvés et une prise jack en haut du châssis. Et il faut bien le dire, il ressemble toujours beaucoup au HTC U24 Pro.
Une fiche technique qui se précise
Côté specs, l'écran repasse à 6,78 pouces OLED, la taille annoncée au départ avant un aller-retour inexpliqué à 6,25 pouces. Le triple module photo combine un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif 2x et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Côté selfie, le capteur frontal monte aussi à 50 mégapixels. La batterie de 5 000 mAh supporte la charge filaire à 30 W. Le téléphone tournerait sous Android 15, porté par un Qualcomm Snapdragon 7 dont la référence exacte n'est pas précisée. Rien qui n'ait été vu dix fois ailleurs, mais au moins la fiche est cohérente.
Le "Made in USA" qui s'efface petit à petit
Le plus intéressant, c'est l'argumentaire marketing. Au lancement, Trump Mobile parlait d'un téléphone
Made in USA. Puis le message est devenu plus flou avec la mention
American hands behind every device. Aujourd'hui, le site se contente de dire que le T1 est
façonné par l'innovation américaineet que des
équipes américaines aident à guider le design et la qualité.
Plus de date de sortie : le
later this yeara disparu. Plus de prix affiché non plus. Les dépôts de 100 dollars restent acceptés pour verrouiller une
tarification promotionnelle. Les dirigeants avaient annoncé en février un prix final inférieur à 1 000 dollars, contre les 499 dollars annoncés au lancement. Autre détail que personne n'avait imaginé : le réseau s'affiche bien comme
Trumpdans la barre de statut du téléphone. Sympa pour les petits-déjeuners en famille.
On en dit quoi ?
Honnêtement ? Le Trump Phone continue son chemin étrange entre annonce, rétropédalage et reformulation. Le téléphone existe, la FCC a donné son feu vert, et une marque
47 Plana été déposée la semaine dernière. Mais à chaque itération, le
Made in USAs'efface un peu plus, le prix s'éloigne du fameux 499 dollars, et la date de sortie recule à
un jour, peut-être. Pour un produit vendu comme un symbole patriotique assemblé dans le pays, difficile de ne pas glousser… Une chose n'a pas changé : les fils Trump sont promus partout sur le site, avec Eric en page d'accueil et Don Jr. sur la page des forfaits.