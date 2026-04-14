Le Trump T1 Phone a un nouveau design

On en dit quoi ?



Honnêtement ? Le Trump Phone continue son chemin étrange entre annonce, rétropédalage et reformulation. Le téléphone existe, la FCC a donné son feu vert, et une marque 47 Plan a été déposée la semaine dernière. Mais à chaque itération, le Made in USA s'efface un peu plus, le prix s'éloigne du fameux 499 dollars, et la date de sortie recule à un jour, peut-être . Pour un produit vendu comme un symbole patriotique assemblé dans le pays, difficile de ne pas glousser… Une chose n'a pas changé : les fils Trump sont promus partout sur le site, avec Eric en page d'accueil et Don Jr. sur la page des forfaits.