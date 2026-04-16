Marché des smartphones en recul ? Pas pour Apple !

Une industrie sous pression

Apple et Samsung résistent… pour l’instant

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Le ralentissement actuel illustre une transformation plus profonde du marché des smartphones. Entre hausse des coûts, saturation des usages et cycles de renouvellement plus longs, la croissance n’est plus garantie. Dans ce contexte, la capacité à ajuster sa stratégie — prix, positionnement, différenciation — devient déterminante. Apple semble, pour l’instant, avoir choisi de jouer la carte du volume. Une décision qui pourrait faire la différence dans un marché où chaque point de croissance devient précieux.

Le secteur des smartphones repose sur des marges souvent limitées. Avec la flambée du coût des composants — parfois multipliés par deux — les fabricants n’ont eu d’autre choix que de répercuter ces hausses sur les consommateurs.Dans certains marchés émergents,. Résultat : moins d’achats, moins de volumes, et une dynamique désormais négative.IDC estime que cette baisse n’est qu’un début. Les contraintes d’approvisionnement devraient encore s’intensifier dans les mois à venir, accentuant la pression sur l’ensemble du secteur.Dans ce contexte, seuls les acteurs positionnés sur le haut de gamme semblent mieux armés. Apple et Samsung bénéficient de marges plus confortables, leur permettant d’absorber une partie des hausses de coûts.Résultat : les deux géants continuent d’afficher une croissance.. Mais la situation évolue rapidement. Samsung a récemment commencé à augmenter les prix de certains modèles, notamment sur les configurations avec plus de stockage.De son côté,: maintenir ses prix, quitte à rogner sur ses marges. Une décision qui pourrait s’avérer payante dans un marché en contraction.qui devient mécaniquement plus chère. Un avantage compétitif d’autant plus important que le contexte économique reste incertain.Cette approche tranche avec les pratiques habituelles du secteur. Historiquement, Cupertino privilégie ses marges élevées. Mais la situation actuelle pourrait offrir une fenêtre stratégique unique.