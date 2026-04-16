Marché des smartphones en recul ? Pas pour Apple !
Par Laurence - Publié le
Le marché mondial des smartphones marque un coup d’arrêt. Selon les dernières estimations d’IDC, les expéditions ont reculé de 4,1 % au premier trimestre, mettant fin à plus de deux ans de croissance continue. Un retournement brutal, qui s’explique en grande partie par une tension sur les composants… et notamment sur la mémoire.
Le secteur des smartphones repose sur des marges souvent limitées. Avec la flambée du coût des composants — parfois multipliés par deux — les fabricants n’ont eu d’autre choix que de répercuter ces hausses sur les consommateurs.
Dans certains marchés émergents, les prix ont ainsi bondi de 40 à 50 %, pesant directement sur la demande. Résultat : moins d’achats, moins de volumes, et une dynamique désormais négative.
IDC estime que cette baisse n’est qu’un début. Les contraintes d’approvisionnement devraient encore s’intensifier dans les mois à venir, accentuant la pression sur l’ensemble du secteur.
Dans ce contexte, seuls les acteurs positionnés sur le haut de gamme semblent mieux armés. Apple et Samsung bénéficient de marges plus confortables, leur permettant d’absorber une partie des hausses de coûts.
Résultat : les deux géants continuent d’afficher une croissance. Les expéditions d’iPhone progressent ainsi de 3,3 % sur un an, contre 3,6 % pour Samsung. Mais la situation évolue rapidement. Samsung a récemment commencé à augmenter les prix de certains modèles, notamment sur les configurations avec plus de stockage.
De son côté, Apple adopte une stratégie plus offensive : maintenir ses prix, quitte à rogner sur ses marges. Une décision qui pourrait s’avérer payante dans un marché en contraction. En conservant des tarifs stables (ils sont déjà élevés, il faut dire), la marque rend ses iPhone plus attractifs face à une concurrence qui devient mécaniquement plus chère. Un avantage compétitif d’autant plus important que le contexte économique reste incertain.
Cette approche tranche avec les pratiques habituelles du secteur. Historiquement, Cupertino privilégie ses marges élevées. Mais la situation actuelle pourrait offrir une fenêtre stratégique unique. En captant une part de marché supplémentaire pendant la phase de ralentissement, elle pourrait renforcer sa position dominante à moyen terme.
Le ralentissement actuel illustre une transformation plus profonde du marché des smartphones. Entre hausse des coûts, saturation des usages et cycles de renouvellement plus longs, la croissance n’est plus garantie. Dans ce contexte, la capacité à ajuster sa stratégie — prix, positionnement, différenciation — devient déterminante. Apple semble, pour l’instant, avoir choisi de jouer la carte du volume. Une décision qui pourrait faire la différence dans un marché où chaque point de croissance devient précieux.
Une industrie sous pression
Le secteur des smartphones repose sur des marges souvent limitées. Avec la flambée du coût des composants — parfois multipliés par deux — les fabricants n’ont eu d’autre choix que de répercuter ces hausses sur les consommateurs.
Dans certains marchés émergents, les prix ont ainsi bondi de 40 à 50 %, pesant directement sur la demande. Résultat : moins d’achats, moins de volumes, et une dynamique désormais négative.
IDC estime que cette baisse n’est qu’un début. Les contraintes d’approvisionnement devraient encore s’intensifier dans les mois à venir, accentuant la pression sur l’ensemble du secteur.
Apple et Samsung résistent… pour l’instant
Dans ce contexte, seuls les acteurs positionnés sur le haut de gamme semblent mieux armés. Apple et Samsung bénéficient de marges plus confortables, leur permettant d’absorber une partie des hausses de coûts.
Résultat : les deux géants continuent d’afficher une croissance. Les expéditions d’iPhone progressent ainsi de 3,3 % sur un an, contre 3,6 % pour Samsung. Mais la situation évolue rapidement. Samsung a récemment commencé à augmenter les prix de certains modèles, notamment sur les configurations avec plus de stockage.
De son côté, Apple adopte une stratégie plus offensive : maintenir ses prix, quitte à rogner sur ses marges. Une décision qui pourrait s’avérer payante dans un marché en contraction. En conservant des tarifs stables (ils sont déjà élevés, il faut dire), la marque rend ses iPhone plus attractifs face à une concurrence qui devient mécaniquement plus chère. Un avantage compétitif d’autant plus important que le contexte économique reste incertain.
Cette approche tranche avec les pratiques habituelles du secteur. Historiquement, Cupertino privilégie ses marges élevées. Mais la situation actuelle pourrait offrir une fenêtre stratégique unique. En captant une part de marché supplémentaire pendant la phase de ralentissement, elle pourrait renforcer sa position dominante à moyen terme.
Qu'en penser ?
Le ralentissement actuel illustre une transformation plus profonde du marché des smartphones. Entre hausse des coûts, saturation des usages et cycles de renouvellement plus longs, la croissance n’est plus garantie. Dans ce contexte, la capacité à ajuster sa stratégie — prix, positionnement, différenciation — devient déterminante. Apple semble, pour l’instant, avoir choisi de jouer la carte du volume. Une décision qui pourrait faire la différence dans un marché où chaque point de croissance devient précieux.