Les ventes de Mac explosent début 2026 (merci qui ?)
Par Laurence - Publié le
Alors que le marché mondial du PC montre des signes de ralentissement, Apple parvient à tirer son épingle du jeu. Selon les dernières données du cabinet IDC, la firme affiche une croissance solide au premier trimestre 2026, dans un contexte pourtant marqué par des tensions sur les composants et une demande en perte de vitesse.
D’après IDC, Apple a écoulé environ 6,2 millions de Mac sur les trois premiers mois de l’année, soit une progression de 9,1 % sur un an. Sa part de marché grimpe ainsi à 9,5 %, contre 8,9 % à la même période en 2025.
Une performance notable, même si Apple reste en quatrième position mondiale derrière Lenovo, HP et Dell. Lenovo conserve la tête avec 16,5 millions de machines livrées (+8,6 %), suivi par HP (12,1 millions, en recul de 4,9 %) et Dell (10,3 millions, +7,7 %). ASUS signe toutefois la plus forte progression du classement avec +17,1 %, preuve que certains acteurs profitent encore d’un effet de rattrapage ou d’un positionnement plus agressif.
Mais derrière ces chiffres encourageants, IDC alerte sur un retournement de tendance. Les pénuries de composants, notamment la mémoire et le stockage, commencent à peser sur l’ensemble du marché.
Le cabinet évoque une dégradation progressive des conditions économiques, combinée à une hausse des coûts de production, qui devrait entraîner un ralentissement des livraisons sur le reste de l’année. En clair, la croissance observée début 2026 pourrait rapidement s’essouffler.
Dans ce contexte, la solidité des chaînes d’approvisionnement devient un facteur clé. Les constructeurs capables de sécuriser leurs stocks et de couvrir plusieurs segments de prix seront les mieux armés pour encaisser le choc. Et c'est bien évidemment là qu'Apple pourrait tirer son épingle du jeu pour sa savante maîtrise de ce poste, d'autant qu'elle dispose d'un best-seller : le MacBook Neo !
Du côté d’Apple, les premiers signes sont déjà visibles. Certaines configurations de Mac, notamment les modèles les plus haut de gamme ou fortement personnalisés, affichent des délais de livraison particulièrement longs. Et ce phénomène touche même le tout dernier Neo, victime de succès.
Le Mac Studio est également un bon exemple, avec des délais pouvant atteindre plusieurs mois selon les configurations. D’autres machines sont également concernées, en particulier lorsqu’il s’agit d’options mémoire élevées.
Lors de sa dernière conférence de résultats, Apple s’était montrée relativement confiante, tout en reconnaissant que l’impact des pénuries pourrait se faire sentir plus fortement sur ses marges à court terme.
La croissance du Mac en ce début d’année confirme que la stratégie Apple Silicon continue de porter ses fruits, avec une demande soutenue sur certains segments. Mais le contexte global reste fragile. Entre tensions sur les composants, inflation des prix et ralentissement de la demande, l’équilibre du marché pourrait rapidement évoluer. Le prochain rendez-vous financier d’Apple, prévu fin avril, devrait apporter des indications plus précises sur l’ampleur réelle de ces contraintes… et sur la capacité du groupe à maintenir sa dynamique dans un environnement de plus en plus incertain.
Apple accélère, le marché ralentit
D’après IDC, Apple a écoulé environ 6,2 millions de Mac sur les trois premiers mois de l’année, soit une progression de 9,1 % sur un an. Sa part de marché grimpe ainsi à 9,5 %, contre 8,9 % à la même période en 2025.
Une performance notable, même si Apple reste en quatrième position mondiale derrière Lenovo, HP et Dell. Lenovo conserve la tête avec 16,5 millions de machines livrées (+8,6 %), suivi par HP (12,1 millions, en recul de 4,9 %) et Dell (10,3 millions, +7,7 %). ASUS signe toutefois la plus forte progression du classement avec +17,1 %, preuve que certains acteurs profitent encore d’un effet de rattrapage ou d’un positionnement plus agressif.
Des tensions sur les composants qui pèsent déjà
Mais derrière ces chiffres encourageants, IDC alerte sur un retournement de tendance. Les pénuries de composants, notamment la mémoire et le stockage, commencent à peser sur l’ensemble du marché.
Le cabinet évoque une dégradation progressive des conditions économiques, combinée à une hausse des coûts de production, qui devrait entraîner un ralentissement des livraisons sur le reste de l’année. En clair, la croissance observée début 2026 pourrait rapidement s’essouffler.
Dans ce contexte, la solidité des chaînes d’approvisionnement devient un facteur clé. Les constructeurs capables de sécuriser leurs stocks et de couvrir plusieurs segments de prix seront les mieux armés pour encaisser le choc. Et c'est bien évidemment là qu'Apple pourrait tirer son épingle du jeu pour sa savante maîtrise de ce poste, d'autant qu'elle dispose d'un best-seller : le MacBook Neo !
Apple déjà confrontée à des tensions
Du côté d’Apple, les premiers signes sont déjà visibles. Certaines configurations de Mac, notamment les modèles les plus haut de gamme ou fortement personnalisés, affichent des délais de livraison particulièrement longs. Et ce phénomène touche même le tout dernier Neo, victime de succès.
Le Mac Studio est également un bon exemple, avec des délais pouvant atteindre plusieurs mois selon les configurations. D’autres machines sont également concernées, en particulier lorsqu’il s’agit d’options mémoire élevées.
Lors de sa dernière conférence de résultats, Apple s’était montrée relativement confiante, tout en reconnaissant que l’impact des pénuries pourrait se faire sentir plus fortement sur ses marges à court terme.
Qu'en penser ?
La croissance du Mac en ce début d’année confirme que la stratégie Apple Silicon continue de porter ses fruits, avec une demande soutenue sur certains segments. Mais le contexte global reste fragile. Entre tensions sur les composants, inflation des prix et ralentissement de la demande, l’équilibre du marché pourrait rapidement évoluer. Le prochain rendez-vous financier d’Apple, prévu fin avril, devrait apporter des indications plus précises sur l’ampleur réelle de ces contraintes… et sur la capacité du groupe à maintenir sa dynamique dans un environnement de plus en plus incertain.