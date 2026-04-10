Les ventes de Mac explosent début 2026 (merci qui ?)

Qu'en penser ?



La croissance du Mac en ce début d’année confirme que la stratégie Apple Silicon continue de porter ses fruits, avec une demande soutenue sur certains segments. Mais le contexte global reste fragile. Entre tensions sur les composants, inflation des prix et ralentissement de la demande, l’équilibre du marché pourrait rapidement évoluer. Le prochain rendez-vous financier d’Apple, prévu fin avril, devrait apporter des indications plus précises sur l’ampleur réelle de ces contraintes… et sur la capacité du groupe à maintenir sa dynamique dans un environnement de plus en plus incertain.