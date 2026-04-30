Vine est de retour avec une plateforme vidéo courte revisitée : Divine !

Divine Video Verse Communications Inc Télécharger

Vine renaît sous une nouvelle identité

Une reconstruction technique de grande ampleur

Une plateforme construite sur des protocoles ouverts

qu'en penser ?



Le lancement de Divine s’inscrit à la croisée de deux tendances : le retour de formats simples qui ont fait leurs preuves, et la volonté de repenser les réseaux sociaux autour de standards ouverts. En ressuscitant Vine, ses créateurs ne cherchent pas seulement à capitaliser sur un souvenir collectif, mais à proposer une alternative dans un paysage dominé par des plateformes fermées et des contenus de plus en plus automatisés.



Le défi est désormais de transformer cet héritage en usage durable. Divine devra convaincre au-delà de sa base historique et démontrer que ce format court, épuré et centré sur la créativité peut encore trouver sa place face aux géants actuels du secteur.

Divine Video Verse Communications Inc Télécharger

Lancée en 2012, l’application Vine avait popularisé les vidéos en boucle de six secondes, attirant rapidement créateurs et artistes. La plateforme avait dépassé les 200 millions d’utilisateurs actifs avant d’êtreAvec Divine, une grande partie de cet héritage revient avec des centaines de milliers de vidéos d’archives restaurées, unfidèle à l’esprit original et l’ajout de nouveaux contenus. Le projet est resté en phase bêta pendant plusieurs mois avant ce lancement officiel.Le retour de Vine ne s’est pas fait en un simple copier-coller. Selon, l’équipe a dû(likes, interactions…) et remettre en place une plateforme fonctionnelle. Le travail technique a été conséquent pour redonner vie à un écosystème disparu depuis plusieurs années.L’un des objectifs affichés de Divine est de proposerPour l’équipe, les utilisateurs historiques de Vine voulaient retrouver un espace plus créatif, moins saturé de contenus générés par IA et davantage centré sur l’expression courte. L’idée n’est donc pas seulement de recréer Vine, mais deen partie les codes des réseaux sociaux.Autre différence majeure avec l’ancien Vine :. Divine repose sur Nostr, un protocole ouvert soutenu par Jack Dorsey, avec des expérimentations autour de l’AT Protocol (utilisé par Bluesky) et ActivityPub (à la base de Mastodon ou Threads). Là encore l'approche vise à