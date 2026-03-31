iOS 26.5 : toutes les nouveautés (partie 1)
Par Laurence - Publié le
Hier soir, Apple a mis en ligne la première bêta d’iOS 26.5 pour les développeurs. Force est de constater une absence notable : aucune trace des fonctionnalités Apple Intelligence promises pour Siri. Un retard qui semble désormais acter un report jusqu’à iOS 27. Mais en parallèle, la mise à jour introduit plusieurs évolutions plus discrètes, notamment du côté de l’App Store, des abonnements, de Plans et du chiffrement des messages.
Souvenez-vous, lors de la WWDC 2024, Apple avait promis une refonte majeure de Siri, dopée à l’IA générative. À l’époque, elle évoquait un déploiement dans iOS 26 courant 2025. Mais la réalité a été bien différente. Selon Mark Gurman Apple visait initialement iOS 26.4, avant de revoir ses ambitions à la baisse en raison de problèmes de fiabilité et de précision. En interne, les équipes auraient ensuite testé ces nouveautés dans iOS 26.5, sans que rien n’apparaisse aujourd’hui dans la bêta.
Tout indique désormais que ces fonctionnalités pourraient être repoussées à iOS 27, attendu pour septembre 2026. Apple a d’ailleurs déjà reconnu un retard au printemps 2025, évoquant un Siri qui n'était
Les dernières rumeurs vont encore plus loin. iOS 27 ne se contenterait pas d’améliorer Siri : il transformerait l’assistant en véritable chatbot, avec une application dédiée indépendante, des capacités conversationnelles avancées et une intégration poussée de l’IA générative. Le but est désormais de se poser en rival de ChatGPT, Gemini ou Claude.
La bêta 1 d'iOS 26.5 apporte aussi une évolution intéressante côté App Store, révélée dans les notes de version développeur. Apple prépare en effet un nouveau type d’abonnement mensuel
Concrètement, l’utilisateur paierait chaque mois mais s’engagerait sur une durée d’un an avec potentiellement un tarif plus avantageux. Dans les notes techniques, Apple évoque explicitement cette nouvelle configuration avec la possibilité d’afficher les prix pour ce type de plan et une option pour les développeurs de choisir ce modèle de facturation.
Ce format hybride se situe entre l’abonnement mensuel classique (sans engagement) et l’abonnement annuel payé en une fois. À ce stade, on ne sait pas trop si Cupertino compte remplacer les offres annuelles actuelles ou ajouter cette option à Apple One, comme un nouveau palier. Dans un écosystème où les abonnements sont omniprésents, cette flexibilité pourrait séduire à la fois développeurs et utilisateurs.
Cette bêta introduit une nouvelle fonctionnalité dans Plans dite
Bref ça s'apparente plutôt à de la pub : des contenus sponsorisés sont prévus à terme (notamment aux États-Unis et au Canada dès cet été). Dans cette version, deux suggestions apparaissent automatiquement, et elles évoluent déjà en fonction des recherches effectuées. Une approche qui rappelle les logiques de recommandation des plateformes concurrentes.
Autre évolution notable : le retour du chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les messages RCS entre iPhone et Android. Déjà aperçu dans la bêta d’iOS 26.3 et iOS 26.4 avant d’être retiré, le système est à nouveau en test dans iOS 26.5 avec un bouton dédié qui réapparaît dans les réglages de Messages. D'ailleurs, le chiffrement est activé par défaut et un cadenas indique les conversations sécurisées.
Pour rappel, les iMessages sont déjà chiffrés de bout en bout, les messages RCS entre Android le sont également mais les échanges entre iPhone et Android ne le sont pas encore en production. Cette nouveauté reste en phase bêta et dépendra du support des opérateurs.
Avec iOS 26.5, Apple commence à ouvrir certaines fonctionnalités clés aux accessoires tiers. La mise à jour introduit notamment un appairage rapide f
Autre nouveauté importante : les utilisateurs pourront interagir avec les notifications de certains accessoires tiers (comme les montres connectées) et non plus seulement recevoir des infos passives. Ils recevront également les Live Activities en temps réel (livraisons, scores, trajets…). L'ouverture de l’écosystème est notable, même si une limite subsiste : un seul appareil pourra recevoir les notifications à la fois, au détriment de l’Apple Watch.
En définitive, iOS 26.5 apparaît comme une version intermédiaire : pas de Siri “nouvelle génération” pour l’instant, une évolution stratégique des modèles d’abonnement, et des nouveautés modestes. Mais l’essentiel se joue ailleurs : Apple semble désormais concentrer ses efforts sur iOS 27 pour livrer enfin sa vision de Siri nouvelle génération.
Dis Siri : où es-tu ?
Souvenez-vous, lors de la WWDC 2024, Apple avait promis une refonte majeure de Siri, dopée à l’IA générative. À l’époque, elle évoquait un déploiement dans iOS 26 courant 2025. Mais la réalité a été bien différente. Selon Mark Gurman Apple visait initialement iOS 26.4, avant de revoir ses ambitions à la baisse en raison de problèmes de fiabilité et de précision. En interne, les équipes auraient ensuite testé ces nouveautés dans iOS 26.5, sans que rien n’apparaisse aujourd’hui dans la bêta.
Tout indique désormais que ces fonctionnalités pourraient être repoussées à iOS 27, attendu pour septembre 2026. Apple a d’ailleurs déjà reconnu un retard au printemps 2025, évoquant un Siri qui n'était
pas encore prêtet nécessitant davantage de travail. Depuis, la communication est restée floue, avec une nouvelle échéance : un lancement courant 2026.
Les dernières rumeurs vont encore plus loin. iOS 27 ne se contenterait pas d’améliorer Siri : il transformerait l’assistant en véritable chatbot, avec une application dédiée indépendante, des capacités conversationnelles avancées et une intégration poussée de l’IA générative. Le but est désormais de se poser en rival de ChatGPT, Gemini ou Claude.
App Store : vers des abonnements mensuels avec engagement
La bêta 1 d'iOS 26.5 apporte aussi une évolution intéressante côté App Store, révélée dans les notes de version développeur. Apple prépare en effet un nouveau type d’abonnement mensuel
avec engagement de 12 mois.
Concrètement, l’utilisateur paierait chaque mois mais s’engagerait sur une durée d’un an avec potentiellement un tarif plus avantageux. Dans les notes techniques, Apple évoque explicitement cette nouvelle configuration avec la possibilité d’afficher les prix pour ce type de plan et une option pour les développeurs de choisir ce modèle de facturation.
Ce format hybride se situe entre l’abonnement mensuel classique (sans engagement) et l’abonnement annuel payé en une fois. À ce stade, on ne sait pas trop si Cupertino compte remplacer les offres annuelles actuelles ou ajouter cette option à Apple One, comme un nouveau palier. Dans un écosystème où les abonnements sont omniprésents, cette flexibilité pourrait séduire à la fois développeurs et utilisateurs.
Plans : de la pub ! (enfin des lieux suggérés)
Cette bêta introduit une nouvelle fonctionnalité dans Plans dite
Suggested Placesen VO. Accessible directement dans la barre de recherche, cette section propose des recommandations basées sur plusieurs signaux : tendances locales, recherches récentes et habitudes utilisateur.
Bref ça s'apparente plutôt à de la pub : des contenus sponsorisés sont prévus à terme (notamment aux États-Unis et au Canada dès cet été). Dans cette version, deux suggestions apparaissent automatiquement, et elles évoluent déjà en fonction des recherches effectuées. Une approche qui rappelle les logiques de recommandation des plateformes concurrentes.
Messages : le chiffrement RCS de retour
Autre évolution notable : le retour du chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les messages RCS entre iPhone et Android. Déjà aperçu dans la bêta d’iOS 26.3 et iOS 26.4 avant d’être retiré, le système est à nouveau en test dans iOS 26.5 avec un bouton dédié qui réapparaît dans les réglages de Messages. D'ailleurs, le chiffrement est activé par défaut et un cadenas indique les conversations sécurisées.
Pour rappel, les iMessages sont déjà chiffrés de bout en bout, les messages RCS entre Android le sont également mais les échanges entre iPhone et Android ne le sont pas encore en production. Cette nouveauté reste en phase bêta et dépendra du support des opérateurs.
Des nouveautés spécial Europe
Avec iOS 26.5, Apple commence à ouvrir certaines fonctionnalités clés aux accessoires tiers. La mise à jour introduit notamment un appairage rapide f
açon AirPods, permettant de connecter facilement des écouteurs ou objets compatibles en les approchant simplement de l’iPhone.
Autre nouveauté importante : les utilisateurs pourront interagir avec les notifications de certains accessoires tiers (comme les montres connectées) et non plus seulement recevoir des infos passives. Ils recevront également les Live Activities en temps réel (livraisons, scores, trajets…). L'ouverture de l’écosystème est notable, même si une limite subsiste : un seul appareil pourra recevoir les notifications à la fois, au détriment de l’Apple Watch.
Qu'en penser ?
En définitive, iOS 26.5 apparaît comme une version intermédiaire : pas de Siri “nouvelle génération” pour l’instant, une évolution stratégique des modèles d’abonnement, et des nouveautés modestes. Mais l’essentiel se joue ailleurs : Apple semble désormais concentrer ses efforts sur iOS 27 pour livrer enfin sa vision de Siri nouvelle génération.