iOS 26.5 : toutes les nouveautés (partie 1)

Qu'en penser ?



En définitive, iOS 26.5 apparaît comme une version intermédiaire : pas de Siri “nouvelle génération” pour l’instant, une évolution stratégique des modèles d’abonnement, et des nouveautés modestes. Mais l’essentiel se joue ailleurs : Apple semble désormais concentrer ses efforts sur iOS 27 pour livrer enfin sa vision de Siri nouvelle génération.