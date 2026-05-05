A quoi ressemblera l'iPhone pour son 20e anniversaire ?
Par Laurence - Publié le
Apple travaillerait sur un redesign majeur de l’iPhone pour célébrer les 20 ans du smartphone en 2027. Baptisé en interne Glasswing, ce nouveau design miserait sur un appareil presque entièrement en verre, pensé pour se fondre visuellement avec la future interface Liquid Glass d’iOS 26.
Ainsi, Apple préparerait un design avec des bords en verre incurvés qui prolongeraient naturellement l’écran sur les quatre côtés de l’appareil. D'autres rumeurs évoquent également un écran quasiment sans bordures, avec une dalle légèrement courbée sur les côtés afin de renforcer cet effet de fusion entre matériel et interface.
Selon Mark Gurman, le nom de code Glasswing ferait référence au papillon aux ailes de verre (les fameuses glass wings). Le but serait de donner l’impression d’un iPhone constitué d’un seul bloc de verre continu, mais il ne serait pas vraiment transparent.
La nouvelle interface Liquid Glass ne serait pas seulement une évolution esthétique d’iOS : elle aurait été pensée dès le départ pour accompagner ce futur redesign matériel.
Apple chercherait ainsi à pousser encore plus loin son approche historique consistant à fusionner matériel et logiciel dans une expérience unique. L’idée serait que l’interface semble littéralement faire partie du verre de l’iPhone, avec des éléments visuels capables de se fondre dans les contours physiques de l’appareil.
Cette vision rappelle fortement les ambitions historiques de Jony Ive, ancien directeur du design d’Apple. Pendant des années, Ive expliquait vouloir transformer l’iPhone en une simple
D’après l’analyste Jeff Pu, Apple ne lancerait pas un modèle anniversaire spécifique. Le nouveau design arriverait directement sur les futurs iPhone Pro et iPhone Pro Max de 2027. Comme souvent chez Apple, cette nouvelle approche pourrait ensuite progressivement se généraliser au reste de la gamme dans les années suivantes.
Si ces rumeurs se confirment, l’iPhone des 20 ans pourrait représenter l’un des plus gros changements esthétiques depuis l’iPhone X. Apple chercherait cette fois moins à ajouter de nouvelles fonctions visibles qu’à transformer la manière dont le matériel et le logiciel se mélangent visuellement. Avec Glasswing et Liquid Glass, la firme semble vouloir poursuivre un vieux rêve de Cupertino : faire disparaître progressivement l’interface au profit d’un objet où l’écran, le verre et le système ne forment plus qu’un seul élément continu.
Un iPhone inspiré d’un papillon transparent
Ainsi, Apple préparerait un design avec des bords en verre incurvés qui prolongeraient naturellement l’écran sur les quatre côtés de l’appareil. D'autres rumeurs évoquent également un écran quasiment sans bordures, avec une dalle légèrement courbée sur les côtés afin de renforcer cet effet de fusion entre matériel et interface.
Selon Mark Gurman, le nom de code Glasswing ferait référence au papillon aux ailes de verre (les fameuses glass wings). Le but serait de donner l’impression d’un iPhone constitué d’un seul bloc de verre continu, mais il ne serait pas vraiment transparent.
Liquid Glass aurait été conçu pour accompagner cet iPhone
La nouvelle interface Liquid Glass ne serait pas seulement une évolution esthétique d’iOS : elle aurait été pensée dès le départ pour accompagner ce futur redesign matériel.
Apple chercherait ainsi à pousser encore plus loin son approche historique consistant à fusionner matériel et logiciel dans une expérience unique. L’idée serait que l’interface semble littéralement faire partie du verre de l’iPhone, avec des éléments visuels capables de se fondre dans les contours physiques de l’appareil.
Un héritage direct de Jony Ive
Cette vision rappelle fortement les ambitions historiques de Jony Ive, ancien directeur du design d’Apple. Pendant des années, Ive expliquait vouloir transformer l’iPhone en une simple
plaque de verreaussi minimaliste et discrète que possible. Le projet Glasswing semble reprendre directement cette philosophie avec des bordures réduites à l’extrême et une continuité visuelle entre l’écran, le verre et le système.
D’après l’analyste Jeff Pu, Apple ne lancerait pas un modèle anniversaire spécifique. Le nouveau design arriverait directement sur les futurs iPhone Pro et iPhone Pro Max de 2027. Comme souvent chez Apple, cette nouvelle approche pourrait ensuite progressivement se généraliser au reste de la gamme dans les années suivantes.
Qu'en penser ?
Si ces rumeurs se confirment, l’iPhone des 20 ans pourrait représenter l’un des plus gros changements esthétiques depuis l’iPhone X. Apple chercherait cette fois moins à ajouter de nouvelles fonctions visibles qu’à transformer la manière dont le matériel et le logiciel se mélangent visuellement. Avec Glasswing et Liquid Glass, la firme semble vouloir poursuivre un vieux rêve de Cupertino : faire disparaître progressivement l’interface au profit d’un objet où l’écran, le verre et le système ne forment plus qu’un seul élément continu.