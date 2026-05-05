A quoi ressemblera l'iPhone pour son 20e anniversaire ?

Un iPhone inspiré d’un papillon transparent

Non ce n'est pas de l'IA

Liquid Glass aurait été conçu pour accompagner cet iPhone

Un héritage direct de Jony Ive

plaque de verre

Qu'en penser ?



Si ces rumeurs se confirment, l’iPhone des 20 ans pourrait représenter l’un des plus gros changements esthétiques depuis l’iPhone X. Apple chercherait cette fois moins à ajouter de nouvelles fonctions visibles qu’à transformer la manière dont le matériel et le logiciel se mélangent visuellement. Avec Glasswing et Liquid Glass, la firme semble vouloir poursuivre un vieux rêve de Cupertino : faire disparaître progressivement l’interface au profit d’un objet où l’écran, le verre et le système ne forment plus qu’un seul élément continu.

Ainsi,qui prolongeraient naturellement l’écran sur les quatre côtés de l’appareil. D'autres rumeurs évoquent égalementavec une dalle légèrement courbée sur les côtés afin de renforcer cet effet de fusion entre matériel et interface.Selon Mark Gurman, le nom de code Glasswing ferait référence au(les fameuses glass wings). Le but serait de donner l’impression d’un iPhone constitué d’un seul bloc de verre continu, mais il ne serait pas vraiment transparent.La nouvelle interface Liquid Glass ne serait pas seulement une évolution esthétique d’iOS :Apple chercherait ainsi à pousser encore plus loin son approche historique consistant àdans une expérience unique. L’idée serait que l’interface semble littéralement faire partie du verre de l’iPhone, avec des éléments visuels capables de se fondre dans les contours physiques de l’appareil.Pendant des années, Ive expliquait vouloir transformer l’iPhone en une simpleaussi minimaliste et discrète que possible. Le projet Glasswing semble reprendre directement cette philosophie avec des bordures réduites à l’extrême et une continuité visuelle entre l’écran, le verre et le système.. Le nouveau design arriverait directement sur les futurs iPhone Pro et iPhone Pro Max de 2027. Comme souvent chez Apple, cette nouvelle approche pourrait ensuite progressivement se généraliser au reste de la gamme dans les années suivantes.