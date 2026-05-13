Amazon prépare un nouveau smartphone, mais Panos Panay refuse de l'admettre

On en dit quoi ?



Honnêtement, quand un dirigeant met autant d'efforts à ne pas répondre à une question simple, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Panay aurait pu dire non, on ne fait pas de téléphone et fermer le sujet. Amazon ne renonce visiblement pas à mettre Alexa dans la poche des utilisateurs, et l'IA générative lui donne une nouvelle excuse pour réessayer. Reste que les deux hommes derrière ce projet, Panay et Allard, ont chacun un cimetière de produits ratés derrière eux.