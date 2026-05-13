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Amazon prépare un nouveau smartphone, mais Panos Panay refuse de l'admettre

Par Vincent Lautier - Publié le

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Le patron des appareils Amazon, Panos Panay, a esquivé les questions du Financial Times sur les rumeurs de nouveau smartphone maison. Sa réponse alambiquée laisse clairement entendre que quelque chose se prépare en coulisses, dix ans après l'échec du Fire Phone. Le projet, baptisé Transformer en interne, miserait sur Alexa pour se différencier d'iOS et d'Android.

Amazon prépare un nouveau smartphone, mais Panos Panay refuse de l'admettre


Une réponse ni oui ni non



Interrogé par le Financial Times, Panos Panay a livré une réponse qui ressemble à tout sauf à un démenti. Ce n'est pas forcément l'objectif, lâche-t-il d'abord, avant d'embrayer sur une formule qui en dit beaucoup. Si je dis non blanc sur noir, ce serait exact, mais je trouve aussi que ce serait trompeur. Difficile de faire plus ambigu. Le responsable de la division Devices and Services chez Amazon parle ensuite d'un format smartphone qui ne va nulle part, mais qui va traverser une transformation au cours des dix prochaines années. Bref, il prépare le terrain pour autre chose qu'un téléphone classique.

Amazon prépare un nouveau smartphone, mais Panos Panay refuse de l'admettre


Le projet Transformer fait parler



Reuters l'avait évoqué dès mars : Amazon développe en secret un smartphone centré sur Alexa, avec son IA Alexa Plus comme couche d'interface principale. Le but, c'est de contourner l'App Store d'Apple et le Play Store de Google, en proposant un accès direct aux services maison comme Prime Video, Prime Music ou la boutique. L'équipe a même exploré deux pistes : un smartphone traditionnel et un dumbphone minimaliste inspiré du Light Phone. Le projet est piloté par ZeroOne, une cellule dirigée par J Allard, l'ancien de Microsoft passé par la Xbox et le Zune. Panay supervise l'ensemble en tant que patron de la division appareils.

Un passé qui ne joue pas en sa faveur



Le Fire Phone, en 2014, s'est soldé par une dépréciation de 170 millions de dollars chez Amazon et un retrait après seulement quatorze mois. Une douche froide qui aurait dû calmer les ardeurs. Panay lui-même traîne un passif similaire chez Microsoft, où il avait sorti le Surface Duo, ce drôle de pliable Android qui n'a jamais trouvé son public. Le bonhomme évoque aussi des nouveaux formats pour les appareils portables, donc tout est possible : une enceinte de poche, un machin hybride, un objet connecté inattendu. Ce ne sera sans doute pas un iPhone bis.

On en dit quoi ?



Honnêtement, quand un dirigeant met autant d'efforts à ne pas répondre à une question simple, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Panay aurait pu dire non, on ne fait pas de téléphone et fermer le sujet. Amazon ne renonce visiblement pas à mettre Alexa dans la poche des utilisateurs, et l'IA générative lui donne une nouvelle excuse pour réessayer. Reste que les deux hommes derrière ce projet, Panay et Allard, ont chacun un cimetière de produits ratés derrière eux.