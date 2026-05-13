Amazon prépare un nouveau smartphone, mais Panos Panay refuse de l'admettre
Par Vincent Lautier - Publié le
Le patron des appareils Amazon, Panos Panay, a esquivé les questions du Financial Times sur les rumeurs de nouveau smartphone maison. Sa réponse alambiquée laisse clairement entendre que quelque chose se prépare en coulisses, dix ans après l'échec du Fire Phone. Le projet, baptisé Transformer en interne, miserait sur Alexa pour se différencier d'iOS et d'Android.
Interrogé par le Financial Times, Panos Panay a livré une réponse qui ressemble à tout sauf à un démenti.
Reuters l'avait évoqué dès mars : Amazon développe en secret un smartphone centré sur Alexa, avec son IA Alexa Plus comme couche d'interface principale. Le but, c'est de contourner l'App Store d'Apple et le Play Store de Google, en proposant un accès direct aux services maison comme Prime Video, Prime Music ou la boutique. L'équipe a même exploré deux pistes : un smartphone traditionnel et un
Le Fire Phone, en 2014, s'est soldé par une dépréciation de 170 millions de dollars chez Amazon et un retrait après seulement quatorze mois. Une douche froide qui aurait dû calmer les ardeurs. Panay lui-même traîne un passif similaire chez Microsoft, où il avait sorti le Surface Duo, ce drôle de pliable Android qui n'a jamais trouvé son public. Le bonhomme évoque aussi des
Honnêtement, quand un dirigeant met autant d'efforts à ne pas répondre à une question simple, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Panay aurait pu dire
Une réponse ni oui ni non
Interrogé par le Financial Times, Panos Panay a livré une réponse qui ressemble à tout sauf à un démenti.
Ce n'est pas forcément l'objectif, lâche-t-il d'abord, avant d'embrayer sur une formule qui en dit beaucoup.
Si je dis non blanc sur noir, ce serait exact, mais je trouve aussi que ce serait trompeur.Difficile de faire plus ambigu. Le responsable de la division Devices and Services chez Amazon parle ensuite d'un format smartphone qui
ne va nulle part, mais qui va traverser une transformation au cours des dix prochaines années. Bref, il prépare le terrain pour autre chose qu'un téléphone classique.
Le projet Transformer fait parler
Reuters l'avait évoqué dès mars : Amazon développe en secret un smartphone centré sur Alexa, avec son IA Alexa Plus comme couche d'interface principale. Le but, c'est de contourner l'App Store d'Apple et le Play Store de Google, en proposant un accès direct aux services maison comme Prime Video, Prime Music ou la boutique. L'équipe a même exploré deux pistes : un smartphone traditionnel et un
dumbphoneminimaliste inspiré du Light Phone. Le projet est piloté par ZeroOne, une cellule dirigée par J Allard, l'ancien de Microsoft passé par la Xbox et le Zune. Panay supervise l'ensemble en tant que patron de la division appareils.
Un passé qui ne joue pas en sa faveur
Le Fire Phone, en 2014, s'est soldé par une dépréciation de 170 millions de dollars chez Amazon et un retrait après seulement quatorze mois. Une douche froide qui aurait dû calmer les ardeurs. Panay lui-même traîne un passif similaire chez Microsoft, où il avait sorti le Surface Duo, ce drôle de pliable Android qui n'a jamais trouvé son public. Le bonhomme évoque aussi des
nouveaux formatspour les appareils portables, donc tout est possible : une enceinte de poche, un machin hybride, un objet connecté inattendu. Ce ne sera sans doute pas un iPhone bis.
On en dit quoi ?
Honnêtement, quand un dirigeant met autant d'efforts à ne pas répondre à une question simple, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Panay aurait pu dire
non, on ne fait pas de téléphoneet fermer le sujet. Amazon ne renonce visiblement pas à mettre Alexa dans la poche des utilisateurs, et l'IA générative lui donne une nouvelle excuse pour réessayer. Reste que les deux hommes derrière ce projet, Panay et Allard, ont chacun un cimetière de produits ratés derrière eux.