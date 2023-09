Départ de Panos Panay, l'homme qui chapeautait Windows et les Surface de Microsoft

Panos Panay annoncent son départ de Microsoft

Windows + Devices

Une page se tourne chez Microsoft

concevoir le matériel et les logiciels nous permettra de faire un meilleur travail sur nos plans pour Windows à long terme, et nous aidera à favoriser l'innovation

corporate vice president of modern life, search and devices

, une de ses têtes pensantes. L'homme avait en effet rejoint Microsoft en 2004, avant de prendre la tête de la division Surface, puis d'ajouter une corde à son arc en chapeautant en sus la divisionen février 2020. Cette décision montrait à l'époque la volonté de Microsoft de lier plus étroitement les versants matériels et logiciels de son activité, à la manière d'Apple, et permettait à Joe Belfiore, qui s'occupait de la section Windows, de se consacrer à la direction des équipes en charge d'Office/Microsoft 365.Panos Panay avait indiqué lors de son arrivée au sein de la division Windows alors en pleine élaboration de l'assez réussi (il faut bien l'avouer) Windows 11,(MàJ : Panos Panay pourrait remplacer Dave Limp à la tête de la division Echo et Alexa d'Amazon) mais remercie les équipes avec lesquelles il a œuvré chez Microsoft. Yusuf Mehdi, l'actueldevrait prendre le relai et superviser les divisons Windows et Surface à l'avenir.