Amazon prépare un nouveau smartphone, douze ans après le fiasco du Fire Phone
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon travaille sur un nouveau smartphone baptisé en interne "Transformer", porté par une équipe dédiée au sein de sa division appareils. Le projet mise tout sur Alexa et l'intelligence artificielle pour se différencier de l'iPhone et des smartphones Android. Douze ans après l'échec retentissant du Fire Phone et ses 170 millions de dollars de pertes, ce retour est un pari assez culotté.
Le smartphone est développé par une équipe baptisée ZeroOne, intégrée à la division appareils d'Amazon et dirigée par J Allard, un ancien de Microsoft qui a travaillé sur la Xbox et le Zune. L'idée n'est pas de concurrencer frontalement l'iPhone ou les Galaxy, mais de proposer un appareil centré sur Alexa+ qui accompagne l'utilisateur toute la journée. Achats sur Amazon, Prime Video, Prime Music, commandes de repas : tout passerait par l'assistant vocal dopé à l'IA, avec l'ambition de réduire la dépendance aux applications classiques.
Amazon mise sur les taux d'engagement d'Alexa+, lancé en mars 2025, qui sont deux à trois fois supérieurs à ceux de la version originale. L'entreprise explore aussi la piste d'un modèle simplifié, une sorte de téléphone minimaliste dans l'esprit du Light Phone.
On se souvient du Fire Phone, lancé en 2014 par Jeff Bezos en personne. Le téléphone misait sur un système de caméras 3D qui surchauffait la batterie et un app store famélique comparé à celui de Google. Amazon a fini par le retirer du marché au bout de 14 mois et a passé 170 millions de dollars en provisions sur les stocks invendus. Moins de 35 000 unités écoulées en deux mois.
Apple et Samsung représentent à eux deux plus de 50 % des ventes mondiales de smartphones, et les expéditions globales devraient chuter de 13 % en 2026 à cause de la hausse des prix des puces mémoire. Amazon n'a pour l'instant ni prix, ni date de lancement, ni accord avec un opérateur télécom. Le projet pourrait même être abandonné si les priorités internes changent, d'autant que la division appareils d'Amazon n'est toujours pas rentable.
On a du mal à voir comment Amazon peut convaincre des millions de gens de lâcher leur iPhone ou leur Galaxy pour un téléphone centré sur Alexa. L'IA a beau progresser, on reste quand même très attachés à nos applications et à nos habitudes. Non ?
Le projet Transformer
Le smartphone est développé par une équipe baptisée ZeroOne, intégrée à la division appareils d'Amazon et dirigée par J Allard, un ancien de Microsoft qui a travaillé sur la Xbox et le Zune. L'idée n'est pas de concurrencer frontalement l'iPhone ou les Galaxy, mais de proposer un appareil centré sur Alexa+ qui accompagne l'utilisateur toute la journée. Achats sur Amazon, Prime Video, Prime Music, commandes de repas : tout passerait par l'assistant vocal dopé à l'IA, avec l'ambition de réduire la dépendance aux applications classiques.
Amazon mise sur les taux d'engagement d'Alexa+, lancé en mars 2025, qui sont deux à trois fois supérieurs à ceux de la version originale. L'entreprise explore aussi la piste d'un modèle simplifié, une sorte de téléphone minimaliste dans l'esprit du Light Phone.
Le fantôme du Fire Phone
On se souvient du Fire Phone, lancé en 2014 par Jeff Bezos en personne. Le téléphone misait sur un système de caméras 3D qui surchauffait la batterie et un app store famélique comparé à celui de Google. Amazon a fini par le retirer du marché au bout de 14 mois et a passé 170 millions de dollars en provisions sur les stocks invendus. Moins de 35 000 unités écoulées en deux mois.
Un marché verrouillé
Apple et Samsung représentent à eux deux plus de 50 % des ventes mondiales de smartphones, et les expéditions globales devraient chuter de 13 % en 2026 à cause de la hausse des prix des puces mémoire. Amazon n'a pour l'instant ni prix, ni date de lancement, ni accord avec un opérateur télécom. Le projet pourrait même être abandonné si les priorités internes changent, d'autant que la division appareils d'Amazon n'est toujours pas rentable.
On en dit quoi ?
On a du mal à voir comment Amazon peut convaincre des millions de gens de lâcher leur iPhone ou leur Galaxy pour un téléphone centré sur Alexa. L'IA a beau progresser, on reste quand même très attachés à nos applications et à nos habitudes. Non ?