Sony suspend la vente de presque toutes ses cartes mémoire, la faute à l'IA

On en dit quoi ?



C'est quand même un drôle de symbole. Les photographes et vidéastes se retrouvent à faire les frais d'une course à l'IA qui n'a rien à voir avec leur quotidien. On fabrique moins de cartes mémoire parce que les mêmes puces finissent dans des serveurs qui entraînent des modèles de langage, c'est le genre de domino qu'on n'avait pas forcément vu venir. Bon par contre, si vous avez des cartes Sony en bon état qui traînent dans un tiroir, c'est peut-être le moment de vérifier leur cote sur eBay.