Sony suspend la vente de presque toutes ses cartes mémoire, la faute à l'IA
Par Vincent Lautier - Publié le
Sony vient de geler les commandes de la quasi-totalité de ses cartes SD et CFexpress au Japon. La pénurie mondiale de mémoire NAND, alimentée par la demande des centres de données dédiés à l'IA, ne laisse plus assez de composants pour fabriquer des cartes mémoire classiques. Aucune date de reprise n'a été communiquée, et les prix de la NAND flash ont bondi de plus de 55 % en un trimestre. Ambiance.
Sony a annoncé le 27 mars la suspension des commandes pour ses cartes CFexpress Type A (240, 480, 960 et 1920 Go), CFexpress Type B (240 et 480 Go), ainsi que toute la gamme de cartes SD, y compris les modèles TOUGH et les cartes V30 d'entrée de gamme. Seules deux références restent disponibles : la CFexpress Type B de 960 Go et la série SF-UZ, une gamme SD bas de gamme. Sony invoque
Les chiffres donnent le vertige. Selon TrendForce, les prix contractuels de la DRAM ont grimpé de 90 à 95 % au premier trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, et ceux de la NAND flash de 55 à 60 %. Le patron de Phison, un des plus gros fabricants de contrôleurs pour SSD, a prévenu que cette pénurie pourrait pousser des entreprises entières du secteur de l'électronique grand public à mettre la clé sous la porte. Sony est le premier grand nom à suspendre purement et simplement ses commandes de cartes mémoire, mais d'autres pourraient suivre si la situation ne s'améliore pas.
Pour ceux qui shootent avec un boîtier Sony, la nouvelle est un peu rude. Les cartes CFexpress Type A, utilisées dans les Alpha 7S III, Alpha 1 ou FX3, sont déjà difficiles à trouver depuis des mois, et les prix grimpent sur le marché de l'occasion. Côté concurrence, les fabricants tiers comme ProGrade ou Nextorage pourraient absorber une partie de la demande, mais ils dépendent eux aussi des mêmes fournisseurs de NAND. La suspension concerne pour l'instant le Japon, mais la pénurie est mondiale, et il serait un peu naïf de penser que le reste du monde sera épargné longtemps.
C'est quand même un drôle de symbole. Les photographes et vidéastes se retrouvent à faire les frais d'une course à l'IA qui n'a rien à voir avec leur quotidien. On fabrique moins de cartes mémoire parce que les mêmes puces finissent dans des serveurs qui entraînent des modèles de langage, c'est le genre de domino qu'on n'avait pas forcément vu venir. Bon par contre, si vous avez des cartes Sony en bon état qui traînent dans un tiroir, c'est peut-être le moment de vérifier leur cote sur eBay.
Les data centers mangent la NAND
Sony a annoncé le 27 mars la suspension des commandes pour ses cartes CFexpress Type A (240, 480, 960 et 1920 Go), CFexpress Type B (240 et 480 Go), ainsi que toute la gamme de cartes SD, y compris les modèles TOUGH et les cartes V30 d'entrée de gamme. Seules deux références restent disponibles : la CFexpress Type B de 960 Go et la série SF-UZ, une gamme SD bas de gamme. Sony invoque
la pénurie mondiale de semi-conducteurs (mémoire) et d'autres facteurspour justifier cette décision. Du coup, les wafers de NAND flash qui servaient à fabriquer une carte CFexpress de 256 Go partent désormais dans des SSD pour serveurs, là où les marges sont bien plus confortables et la demande en pleine explosion.
Des prix qui flambent partout
Les chiffres donnent le vertige. Selon TrendForce, les prix contractuels de la DRAM ont grimpé de 90 à 95 % au premier trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, et ceux de la NAND flash de 55 à 60 %. Le patron de Phison, un des plus gros fabricants de contrôleurs pour SSD, a prévenu que cette pénurie pourrait pousser des entreprises entières du secteur de l'électronique grand public à mettre la clé sous la porte. Sony est le premier grand nom à suspendre purement et simplement ses commandes de cartes mémoire, mais d'autres pourraient suivre si la situation ne s'améliore pas.
Photographes et vidéastes dans le flou
Pour ceux qui shootent avec un boîtier Sony, la nouvelle est un peu rude. Les cartes CFexpress Type A, utilisées dans les Alpha 7S III, Alpha 1 ou FX3, sont déjà difficiles à trouver depuis des mois, et les prix grimpent sur le marché de l'occasion. Côté concurrence, les fabricants tiers comme ProGrade ou Nextorage pourraient absorber une partie de la demande, mais ils dépendent eux aussi des mêmes fournisseurs de NAND. La suspension concerne pour l'instant le Japon, mais la pénurie est mondiale, et il serait un peu naïf de penser que le reste du monde sera épargné longtemps.
On en dit quoi ?
C'est quand même un drôle de symbole. Les photographes et vidéastes se retrouvent à faire les frais d'une course à l'IA qui n'a rien à voir avec leur quotidien. On fabrique moins de cartes mémoire parce que les mêmes puces finissent dans des serveurs qui entraînent des modèles de langage, c'est le genre de domino qu'on n'avait pas forcément vu venir. Bon par contre, si vous avez des cartes Sony en bon état qui traînent dans un tiroir, c'est peut-être le moment de vérifier leur cote sur eBay.