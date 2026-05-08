L'app Mac du jour : TextSniper pour copier du texte partout
Par Nicolas Sabatier - Publié le - Brève
Parfois, il peut vous arriver de vouloir copier du texte, mais cela n'est pas possible. Il se trouve dans une image, le texte n'est pas copiable pour de multiples raisons : heureusement, TextSniper est là.
C'est simple : j'utilise TextSniper plusieurs fois par jour. Par exemple, sur certains sites web, le texte n'est pas copiable : hop, un petit coup de TextSniper, et il est collé directement dans mon presse-papier.
L'application est complète. Elle vous permet d'avoir un raccourci clavier afin de lancer TextSniper (par défaut ⇧⌘2 mais vous pouvez le modifier). Si un texte apparait dans une vidéo, dans un document, dans une image, une page web, etc. : TextSniper le reconnaîtra et le copiera.
Sa reconnaissance de caractère est excellente et elle fonctionne instantanément.
Combien de fois ai-je dû sortir mon iPhone pour scanner un QR Code ? Eh bien, c'est terminé ! TextSniper vous permet de scanner un QR Code directement sur le Mac. Si besoin, il vous permet aussi de récupérer une photo directement de l'iPhone.
Il est aussi possible de garder les sauts de ligne et il peut vous lire du texte en plus de le copier. Bref, rien ne manque !
TextSniper est disponible sur l'App Store pour 9,99€.
Il est aussi disponible sur SetApp.
TextSniper sur SetApp
Copier en toute simplicité
C'est simple : j'utilise TextSniper plusieurs fois par jour. Par exemple, sur certains sites web, le texte n'est pas copiable : hop, un petit coup de TextSniper, et il est collé directement dans mon presse-papier.
L'application est complète. Elle vous permet d'avoir un raccourci clavier afin de lancer TextSniper (par défaut ⇧⌘2 mais vous pouvez le modifier). Si un texte apparait dans une vidéo, dans un document, dans une image, une page web, etc. : TextSniper le reconnaîtra et le copiera.
Sa reconnaissance de caractère est excellente et elle fonctionne instantanément.
Reconnaît les QR Code !
Combien de fois ai-je dû sortir mon iPhone pour scanner un QR Code ? Eh bien, c'est terminé ! TextSniper vous permet de scanner un QR Code directement sur le Mac. Si besoin, il vous permet aussi de récupérer une photo directement de l'iPhone.
Il est aussi possible de garder les sauts de ligne et il peut vous lire du texte en plus de le copier. Bref, rien ne manque !
Aussi sur SetApp
TextSniper est disponible sur l'App Store pour 9,99€.
Il est aussi disponible sur SetApp.
TextSniper sur SetApp