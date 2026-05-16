L’app Mac du jour : iStat Menus vous affiche la santé de votre ordinateur
Par Nicolas Sabatier - Publié le - Brève
Vous voulez savoir ce qui se passe sur votre ordinateur en un clin d’œil ? iStat Menus est fait pour vous. Températures, usage de la RAM, vitesse du réseau, état de la batterie, iStat Menus vous affiche cela directement dans la barre des menus.
Je dois admettre que je ne suis pas fan des applications qui vivent dans la barre des menus. J’essaie d’en avoir le moins possible. C’est pour cela que j’utilise Barbee, qui est d’autant plus utile sur les portables d’Apple avec ce satané notch inutile.
Cependant, je fais une exception pour iStat Menus qui est la meilleure application pour savoir en un clin d’œil tout ce qui se passe sur votre machine. Vous pouvez choisir d’afficher dans la barre des menus ce que vous voulez parmi un certain nombre d’indicateurs. CPU, GPU, mémoire vive, disques, réseau, température, ventilateurs, batterie, météo, horloge : vous avez le choix.
En outre, vous pouvez combiner plusieurs indicateurs en un, limitant ainsi l’espace pris dans la barre des menus.
Parfois, un processus part en roue libre et il faut savoir exactement lequel est en faute. iStat Menus vous aide à trouver le coupable. Si votre Mac ralentit ou chauffe, iStat Menus permet de comprendre rapidement pourquoi. L’application permet aussi d’ajouter des règles qui affichent des notifications si votre processeur chauffe trop ou si votre batterie arrive sous un seuil précis.
iStat Menus est une application payante avec une licence pour un peu moins de 13€, sans abonnement. Elle est aussi disponible avec une licence familiale ainsi que dans Setapp.
Et vous, utilisez-vous une application qui affiche la santé de votre ordinateur dans la barre des menus ?
Barre des menus : tableau de bord interactif
Je dois admettre que je ne suis pas fan des applications qui vivent dans la barre des menus. J’essaie d’en avoir le moins possible. C’est pour cela que j’utilise Barbee, qui est d’autant plus utile sur les portables d’Apple avec ce satané notch inutile.
Cependant, je fais une exception pour iStat Menus qui est la meilleure application pour savoir en un clin d’œil tout ce qui se passe sur votre machine. Vous pouvez choisir d’afficher dans la barre des menus ce que vous voulez parmi un certain nombre d’indicateurs. CPU, GPU, mémoire vive, disques, réseau, température, ventilateurs, batterie, météo, horloge : vous avez le choix.
En outre, vous pouvez combiner plusieurs indicateurs en un, limitant ainsi l’espace pris dans la barre des menus.
Savoir ce qui ne va pas
Parfois, un processus part en roue libre et il faut savoir exactement lequel est en faute. iStat Menus vous aide à trouver le coupable. Si votre Mac ralentit ou chauffe, iStat Menus permet de comprendre rapidement pourquoi. L’application permet aussi d’ajouter des règles qui affichent des notifications si votre processeur chauffe trop ou si votre batterie arrive sous un seuil précis.
iStat Menus est une application payante avec une licence pour un peu moins de 13€, sans abonnement. Elle est aussi disponible avec une licence familiale ainsi que dans Setapp.
Et vous, utilisez-vous une application qui affiche la santé de votre ordinateur dans la barre des menus ?