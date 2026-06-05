Vos vidéos iPhone perdent en qualité ? Cet outil IA pour Mac promet de tout réparer (promo -58%)

Une promotion anniversaire à durée limitée

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À l’occasion du 16e anniversaire de MacXDVD,. L’offre inclut les mises à jour à vie ainsi que la compatibilité avec les dernières versions de macOS.Une opération promotionnelle baptiséeaccompagne également cette campagne avec plusieurs lots à gagner, dont une caméra GoPro, des disques durs externes et des cartes cadeaux Amazon.