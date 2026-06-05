Vos vidéos iPhone perdent en qualité ? Cet outil IA pour Mac promet de tout réparer (promo -58%)
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Entre les vidéos compressées par les réseaux sociaux, les prises de vue en basse lumière ou encore les fichiers 4K qui saturent rapidement le stockage, produire et partager du contenu de qualité depuis un iPhone ou un Mac n’est pas toujours aussi simple qu’on pourrait l’espérer.
Pour répondre à ces problématiques, MacXDVD met en avant Macxvideo AI, une suite logicielle dédiée à macOS qui s’appuie sur l’intelligence artificielle pour améliorer, convertir, compresser et restaurer vidéos, photos et fichiers audio.
Offre anniversaire : Macxvideo AI à 34,95€ (-58%)
Les utilisateurs d’iPhone connaissent bien le sujet : une vidéo, qui paraît impeccable dans la photothèque, perd une partie de sa netteté après un partage sur WhatsApp, Instagram ou TikTok (même avec les nouvelles options de qualité). Les multiples compressions appliquées par ces plateformes dégradent souvent les détails et la qualité globale de l’image.
Macxvideo AI promet justement de corriger ce phénomène grâce à un système de Super Resolution capable de reconstruire les détails perdus et d’upscaler les vidéos jusqu’en 4K. L’objectif n’est pas simplement d’agrandir l’image, mais d’utiliser l’IA pour restaurer textures et contours.
Les scènes filmées de nuit ou en intérieur restent un défi pour les capteurs des smartphones. Bruit numérique, grain excessif ou manque de détails sont fréquents, même sur les appareils les plus récents. Autant de pollutions qui détériorent votre partage.
Le logiciel intègre un module de réduction de bruit qui cherche à nettoyer les images tout en conservant les textures d’origine. Une approche qui vise à éviter l’effet artificiel parfois observé avec certains traitements trop agressifs.
Les utilisateurs qui conservent des archives issues d’anciens smartphones, de caméscopes ou même de DVD peuvent également profiter d’un système d’upscaling alimenté par IA. Macxvideo AI annonce une amélioration jusqu’à 4 fois de la résolution d’origine afin de rendre ces contenus plus agréables à regarder sur les écrans Retina et les téléviseurs 4K actuels.
Même si les iPhone récents disposent d’excellents systèmes de stabilisation, certaines séquences restent difficiles à exploiter lorsqu’elles sont filmées en marchant ou dans des conditions mouvementées. L’application propose un module de stabilisation vidéo capable d’analyser les mouvements image par image afin de réduire les tremblements tout en limitant le recadrage de la scène.
Au-delà de l’amélioration visuelle, Macxvideo AI intègre également des outils plus classiques de gestion multimédia. Le logiciel prend en charge de nombreux formats populaires comme MP4, MOV, MKV, HEVC ou encore AV1. Il permet aussi de compresser des vidéos 4K et 8K afin de réduire leur taille sans dégradation visuelle trop importante, un point particulièrement utile pour les utilisateurs de MacBook à capacité limitée.
L’éditeur met également en avant l’accélération matérielle sur les puces Apple Silicon afin d’accélérer les traitements et les conversions. La suite comprend également un module d’amélioration photo par IA, un outil de traitement audio capable de réduire les bruits parasites, des fonctions d’édition basiques (découpage, recadrage, fusion, sous-titres), l’enregistrement d’écran pour les tutoriels ou démonstrations et le traitement par lots pour automatiser certaines tâches répétitives.
Offre anniversaire : Macxvideo AI à 34,95€ (-58%)
À l’occasion du 16e anniversaire de MacXDVD, l’éditeur propose actuellement Macxvideo AI à 34,95 € au lieu de 79,95 €, soit une réduction annoncée de 58 %. L’offre inclut les mises à jour à vie ainsi que la compatibilité avec les dernières versions de macOS.
Une opération promotionnelle baptisée
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Pour répondre à ces problématiques, MacXDVD met en avant Macxvideo AI, une suite logicielle dédiée à macOS qui s’appuie sur l’intelligence artificielle pour améliorer, convertir, compresser et restaurer vidéos, photos et fichiers audio.
Offre anniversaire : Macxvideo AI à 34,95€ (-58%)
Un outil pensé pour les créateurs de contenu sur Mac
Les utilisateurs d’iPhone connaissent bien le sujet : une vidéo, qui paraît impeccable dans la photothèque, perd une partie de sa netteté après un partage sur WhatsApp, Instagram ou TikTok (même avec les nouvelles options de qualité). Les multiples compressions appliquées par ces plateformes dégradent souvent les détails et la qualité globale de l’image.
Macxvideo AI promet justement de corriger ce phénomène grâce à un système de Super Resolution capable de reconstruire les détails perdus et d’upscaler les vidéos jusqu’en 4K. L’objectif n’est pas simplement d’agrandir l’image, mais d’utiliser l’IA pour restaurer textures et contours.
Réduction du bruit et amélioration des vidéos en basse lumière
Les scènes filmées de nuit ou en intérieur restent un défi pour les capteurs des smartphones. Bruit numérique, grain excessif ou manque de détails sont fréquents, même sur les appareils les plus récents. Autant de pollutions qui détériorent votre partage.
Le logiciel intègre un module de réduction de bruit qui cherche à nettoyer les images tout en conservant les textures d’origine. Une approche qui vise à éviter l’effet artificiel parfois observé avec certains traitements trop agressifs.
Des exemples concrets
Les utilisateurs qui conservent des archives issues d’anciens smartphones, de caméscopes ou même de DVD peuvent également profiter d’un système d’upscaling alimenté par IA. Macxvideo AI annonce une amélioration jusqu’à 4 fois de la résolution d’origine afin de rendre ces contenus plus agréables à regarder sur les écrans Retina et les téléviseurs 4K actuels.
Même si les iPhone récents disposent d’excellents systèmes de stabilisation, certaines séquences restent difficiles à exploiter lorsqu’elles sont filmées en marchant ou dans des conditions mouvementées. L’application propose un module de stabilisation vidéo capable d’analyser les mouvements image par image afin de réduire les tremblements tout en limitant le recadrage de la scène.
Conversion, compression et compatibilité
Au-delà de l’amélioration visuelle, Macxvideo AI intègre également des outils plus classiques de gestion multimédia. Le logiciel prend en charge de nombreux formats populaires comme MP4, MOV, MKV, HEVC ou encore AV1. Il permet aussi de compresser des vidéos 4K et 8K afin de réduire leur taille sans dégradation visuelle trop importante, un point particulièrement utile pour les utilisateurs de MacBook à capacité limitée.
L’éditeur met également en avant l’accélération matérielle sur les puces Apple Silicon afin d’accélérer les traitements et les conversions. La suite comprend également un module d’amélioration photo par IA, un outil de traitement audio capable de réduire les bruits parasites, des fonctions d’édition basiques (découpage, recadrage, fusion, sous-titres), l’enregistrement d’écran pour les tutoriels ou démonstrations et le traitement par lots pour automatiser certaines tâches répétitives.
Offre anniversaire : Macxvideo AI à 34,95€ (-58%)
Une promotion anniversaire à durée limitée
À l’occasion du 16e anniversaire de MacXDVD, l’éditeur propose actuellement Macxvideo AI à 34,95 € au lieu de 79,95 €, soit une réduction annoncée de 58 %. L’offre inclut les mises à jour à vie ainsi que la compatibilité avec les dernières versions de macOS.
Une opération promotionnelle baptisée
Share Your Storyaccompagne également cette campagne avec plusieurs lots à gagner, dont une caméra GoPro, des disques durs externes et des cartes cadeaux Amazon.
Offre anniversaire : Macxvideo AI à 34,95€ (-58%)