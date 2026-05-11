Voici toutes les nouveautés d'iOS 26.5 : RCS, Plans, fond d'écran, App Store...
Par Laurence - Publié le
Pour cette dernière version avant la présentation d'iOS 27, Apple a finalement glissé plusieurs nouveautés intéressantes dans iOS 26.5 : un nouveau fond d’écran Pride extrêmement personnalisable et surtout l’arrivée du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et Android.
Mais la nouveauté la plus importante d’iOS 26.5 concerne probablement Messages, avec l’arrivée du chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les conversations RCS entre iPhone et Android. Jusqu’à présent, les échanges RCS entre les deux plateformes restaient non chiffrés, contrairement à iMessage. Avec iOS 26.5, les conversations compatibles afficheront désormais un petit cadenas indiquant que les messages sont protégés contre toute interception extérieure.
Cette nouveauté rapproche enfin les échanges Android/iPhone du niveau de sécurité déjà proposé dans iMessage. Cette nouvelle version du protocole apporte aussi l’édition des messages, la suppression de messages, ou encore les réactions cross-platform (enfin) entre Android et iPhone. Le chiffrement sera activé par défaut, mais uniquement chez les opérateurs compatibles avec la dernière version du standard RCS.
Jusqu’à présent, les échanges RCS entre iPhone et Android, bien plus modernes que les SMS, ne bénéficiaient pas du niveau de sécurité offert par iMessage. Le chiffrement de bout en bout vise précisément à combler cet écart, en garantissant que seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent lire le contenu des messages.
Ce choix s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’Apple, qui met régulièrement en avant la protection des données personnelles comme un élément différenciant de son écosystème, y compris lorsqu’il s’ouvre davantage à des standards interopérables comme le RCS.
Apple en a profité pour se fendre d'un petit communiqué officiel, et ce, pour indiquer que la fonction serait déployée progressivement et nécessite des opérateurs compatibles avec la dernière version du standard RCS des deux côtés de la conversation. Elle rappelle avoir travaillé avec Google et la GSM Association pour intégrer cette protection directement dans le profil RCS Universal Profile 3.0 basé sur le protocole Messaging Layer Security.
Avec iOS 26.5, Cupertino s'est penchée sur son service de cartographie avec une nouvelle section baptisée
Mais cette nouveauté prépare aussi l’arrivée d’un nouveau format publicitaire dans Apple Plans. Plus tard cette année, des annonces sponsorisées commenceront à apparaître aux États-Unis et au Canada dans cette section
Apple affirme également que ces recommandations sponsorisées respecteront sa politique stricte de confidentialité : ni la localisation précise de l’utilisateur, ni les annonces consultées dans Plans ne seraient associées directement à son compte Apple.
En pratique, ces publicités apparaîtront notamment en tête des résultats et dans la section
Si Apple avait annoncé dès mars l’arrivée de la publicité dans Plans, avec un lancement prévu
Apple avait déjà annoncé l’arrivée d’un nouveau wallpaper Pride avec iOS 26.5 en même temps que son nouveau bracelet Pride 2026. Mais surprise, ce dernier est nettement plus personnalisable que prévu. Le système intègre en effet onze variantes colorées, toutes pensées pour fonctionner avec le nouveau design Liquid Glass introduit dans les dernières versions d’iOS. Mais surtout, Apple ajoute un véritable générateur personnalisé permettant de créer son propre fond d’écran Pride.
Les utilisateurs peuvent sélectionner entre une et douze couleurs différentes afin de composer leur propre version du wallpaper. Chaque combinaison produit un rendu unique avec des effets visuels particulièrement adaptés aux transparences et animations de Liquid Glass. Apple semble clairement pousser davantage la personnalisation visuelle dans iOS.
Cupertino a également travaillé les transitions du fond d’écran avec l’écran toujours allumé. Lorsque l’iPhone passe en mode sombre, les couleurs du wallpaper deviennent plus discrètes avant de retrouver toute leur intensité au réveil de l’écran. Un détail visuel typique des dernières évolutions esthétiques d’iOS.
Apple prépare en effet un nouveau type d’abonnement mensuel avec engagement de 12 mois. Concrètement, l’utilisateur paierait chaque mois mais s’engagerait sur une durée d’un an avec potentiellement un tarif plus avantageux. Dans les notes techniques, Apple évoque explicitement cette nouvelle configuration avec la possibilité d’afficher les prix pour ce type de plan et une option pour les développeurs de choisir ce modèle de facturation.
Ce format hybride se situe entre l’abonnement mensuel classique (sans engagement) et l’abonnement annuel payé en une fois. À ce stade, on ne sait pas trop si Cupertino compte remplacer les offres annuelles actuelles ou ajouter cette option à Apple One, comme un nouveau palier. Dans un écosystème où les abonnements sont omniprésents, cette flexibilité pourrait séduire à la fois développeurs et utilisateurs.
iOS 26.5 pourrait aussi représenter une étape importante pour Apple au Brésil, désormais officiellement ajouté à la liste des régions autorisant le sideloading, aux côtés de l’Union européenne et du Japon. Concrètement, cela signifie qu’Apple prépare l’autorisation d’installer des applications en dehors de l’App Store, une mesure imposée après plusieurs années de conflit avec l’autorité brésilienne de la concurrence, le CADE. L’affaire avait débuté en 2022 après une plainte du géant latino-américain du e-commerce MercadoLibre, qui accusait Apple d’abuser de son contrôle sur la distribution d’applications et les paiements intégrés à iOS.
Même si Apple n’a pas encore activé officiellement cette fonction au Brésil, les changements repérés dans iOS 26.5 montrent clairement qu’un lancement se rapproche. Comme elle le fait déjà en Europe, la firme continue toutefois d’alerter sur les risques potentiels liés à l’ouverture d’iOS aux boutiques d’applications alternatives et aux systèmes de paiement tiers. Apple explique avoir ajouté plusieurs mécanismes de protection supplémentaires afin de préserver la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, en particulier des plus jeunes.
Comme souvent avec les versions « .5 », iOS 26.5 ne révolutionne pas l’iPhone visuellement. Mais Apple continue de renforcer plusieurs briques importantes de son écosystème : personnalisation, design Liquid Glass et sécurité des communications. La mise à jour publique devrait être déployée dans les prochains jours sur tous les iPhone compatibles.
Cette version confirme aussi qu’Apple reste encore en phase de transition sur l’intelligence artificielle. Les grandes nouveautés autour de Siri intelligent semblent désormais clairement repoussées à iOS 27, alors que la firme tente encore de finaliser sa nouvelle architecture basée sur des modèles plus conversationnels et contextuels. La WWDC 2026, prévue le 8 juin, devrait justement permettre à Apple de clarifier enfin sa stratégie IA et de montrer une version beaucoup plus ambitieuse de Siri, après plusieurs mois de retard et d’ajustements internes.
Le chiffrement RCS entre iPhone et Android arrive enfin
Mais la nouveauté la plus importante d’iOS 26.5 concerne probablement Messages, avec l’arrivée du chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les conversations RCS entre iPhone et Android. Jusqu’à présent, les échanges RCS entre les deux plateformes restaient non chiffrés, contrairement à iMessage. Avec iOS 26.5, les conversations compatibles afficheront désormais un petit cadenas indiquant que les messages sont protégés contre toute interception extérieure.
Cette nouveauté rapproche enfin les échanges Android/iPhone du niveau de sécurité déjà proposé dans iMessage. Cette nouvelle version du protocole apporte aussi l’édition des messages, la suppression de messages, ou encore les réactions cross-platform (enfin) entre Android et iPhone. Le chiffrement sera activé par défaut, mais uniquement chez les opérateurs compatibles avec la dernière version du standard RCS.
Jusqu’à présent, les échanges RCS entre iPhone et Android, bien plus modernes que les SMS, ne bénéficiaient pas du niveau de sécurité offert par iMessage. Le chiffrement de bout en bout vise précisément à combler cet écart, en garantissant que seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent lire le contenu des messages.
Ce choix s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’Apple, qui met régulièrement en avant la protection des données personnelles comme un élément différenciant de son écosystème, y compris lorsqu’il s’ouvre davantage à des standards interopérables comme le RCS.
Apple en a profité pour se fendre d'un petit communiqué officiel, et ce, pour indiquer que la fonction serait déployée progressivement et nécessite des opérateurs compatibles avec la dernière version du standard RCS des deux côtés de la conversation. Elle rappelle avoir travaillé avec Google et la GSM Association pour intégrer cette protection directement dans le profil RCS Universal Profile 3.0 basé sur le protocole Messaging Layer Security.
Les lieux suggérés sur plans : le début de la pub
Avec iOS 26.5, Cupertino s'est penchée sur son service de cartographie avec une nouvelle section baptisée
Lieux suggérés. Cette fonction va proposer des recommandations personnalisées en fonction de la position de l’utilisateur, de ses habitudes et de ses recherches récentes dans l’application. Apple veut ainsi rendre Plans plus proactif, avec des suggestions contextuelles de restaurants, commerces ou lieux à proximité.
Mais cette nouveauté prépare aussi l’arrivée d’un nouveau format publicitaire dans Apple Plans. Plus tard cette année, des annonces sponsorisées commenceront à apparaître aux États-Unis et au Canada dans cette section
Lieux suggérés. Comme dans les résultats sponsorisés de l’App Store, les contenus publicitaires seront clairement identifiés avec une mention
Annonce.
Apple affirme également que ces recommandations sponsorisées respecteront sa politique stricte de confidentialité : ni la localisation précise de l’utilisateur, ni les annonces consultées dans Plans ne seraient associées directement à son compte Apple.
En pratique, ces publicités apparaîtront notamment en tête des résultats et dans la section
Lieux suggérés, une nouvelle fonctionnalité introduite avec la précédente bêta d'iOS 26.5. Les publicités y seront clairement identifiées avec un label
Ad, à l’image de ce que propose déjà Apple dans l’App Store.
Si Apple avait annoncé dès mars l’arrivée de la publicité dans Plans, avec un lancement prévu
cet été, cette nouvelle bêta montre que le déploiement se rapproche concrètement. Il reste néanmoins une incertitude : les publicités sont-elles déjà actives pour certains testeurs, ou Apple se contente-t-elle pour l’instant de préparer le terrain ?
Un fond d’écran Pride bien plus personnalisable que prévu
Apple avait déjà annoncé l’arrivée d’un nouveau wallpaper Pride avec iOS 26.5 en même temps que son nouveau bracelet Pride 2026. Mais surprise, ce dernier est nettement plus personnalisable que prévu. Le système intègre en effet onze variantes colorées, toutes pensées pour fonctionner avec le nouveau design Liquid Glass introduit dans les dernières versions d’iOS. Mais surtout, Apple ajoute un véritable générateur personnalisé permettant de créer son propre fond d’écran Pride.
Les utilisateurs peuvent sélectionner entre une et douze couleurs différentes afin de composer leur propre version du wallpaper. Chaque combinaison produit un rendu unique avec des effets visuels particulièrement adaptés aux transparences et animations de Liquid Glass. Apple semble clairement pousser davantage la personnalisation visuelle dans iOS.
Cupertino a également travaillé les transitions du fond d’écran avec l’écran toujours allumé. Lorsque l’iPhone passe en mode sombre, les couleurs du wallpaper deviennent plus discrètes avant de retrouver toute leur intensité au réveil de l’écran. Un détail visuel typique des dernières évolutions esthétiques d’iOS.
Des abonnements plus flexibles pour les développeurs
Apple prépare en effet un nouveau type d’abonnement mensuel avec engagement de 12 mois. Concrètement, l’utilisateur paierait chaque mois mais s’engagerait sur une durée d’un an avec potentiellement un tarif plus avantageux. Dans les notes techniques, Apple évoque explicitement cette nouvelle configuration avec la possibilité d’afficher les prix pour ce type de plan et une option pour les développeurs de choisir ce modèle de facturation.
Ce format hybride se situe entre l’abonnement mensuel classique (sans engagement) et l’abonnement annuel payé en une fois. À ce stade, on ne sait pas trop si Cupertino compte remplacer les offres annuelles actuelles ou ajouter cette option à Apple One, comme un nouveau palier. Dans un écosystème où les abonnements sont omniprésents, cette flexibilité pourrait séduire à la fois développeurs et utilisateurs.
Le sideloading se prépare aussi au Brésil
iOS 26.5 pourrait aussi représenter une étape importante pour Apple au Brésil, désormais officiellement ajouté à la liste des régions autorisant le sideloading, aux côtés de l’Union européenne et du Japon. Concrètement, cela signifie qu’Apple prépare l’autorisation d’installer des applications en dehors de l’App Store, une mesure imposée après plusieurs années de conflit avec l’autorité brésilienne de la concurrence, le CADE. L’affaire avait débuté en 2022 après une plainte du géant latino-américain du e-commerce MercadoLibre, qui accusait Apple d’abuser de son contrôle sur la distribution d’applications et les paiements intégrés à iOS.
Même si Apple n’a pas encore activé officiellement cette fonction au Brésil, les changements repérés dans iOS 26.5 montrent clairement qu’un lancement se rapproche. Comme elle le fait déjà en Europe, la firme continue toutefois d’alerter sur les risques potentiels liés à l’ouverture d’iOS aux boutiques d’applications alternatives et aux systèmes de paiement tiers. Apple explique avoir ajouté plusieurs mécanismes de protection supplémentaires afin de préserver la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, en particulier des plus jeunes.
Qu'en penser ?
Comme souvent avec les versions « .5 », iOS 26.5 ne révolutionne pas l’iPhone visuellement. Mais Apple continue de renforcer plusieurs briques importantes de son écosystème : personnalisation, design Liquid Glass et sécurité des communications. La mise à jour publique devrait être déployée dans les prochains jours sur tous les iPhone compatibles.
Cette version confirme aussi qu’Apple reste encore en phase de transition sur l’intelligence artificielle. Les grandes nouveautés autour de Siri intelligent semblent désormais clairement repoussées à iOS 27, alors que la firme tente encore de finaliser sa nouvelle architecture basée sur des modèles plus conversationnels et contextuels. La WWDC 2026, prévue le 8 juin, devrait justement permettre à Apple de clarifier enfin sa stratégie IA et de montrer une version beaucoup plus ambitieuse de Siri, après plusieurs mois de retard et d’ajustements internes.
iOS 26.5 Spécial Europe
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