Voici toutes les nouveautés d'iOS 26.5 : RCS, Plans, fond d'écran, App Store...

Qu'en penser ?



Comme souvent avec les versions « .5 », iOS 26.5 ne révolutionne pas l’iPhone visuellement. Mais Apple continue de renforcer plusieurs briques importantes de son écosystème : personnalisation, design Liquid Glass et sécurité des communications. La mise à jour publique devrait être déployée dans les prochains jours sur tous les iPhone compatibles.



Cette version confirme aussi qu’Apple reste encore en phase de transition sur l’intelligence artificielle. Les grandes nouveautés autour de Siri intelligent semblent désormais clairement repoussées à iOS 27, alors que la firme tente encore de finaliser sa nouvelle architecture basée sur des modèles plus conversationnels et contextuels. La WWDC 2026, prévue le 8 juin, devrait justement permettre à Apple de clarifier enfin sa stratégie IA et de montrer une version beaucoup plus ambitieuse de Siri, après plusieurs mois de retard et d’ajustements internes.