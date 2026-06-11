Malgré la crise du smarpthone, l'iPhone explose les ventes (merci qui ?)

APPLE AFFICHE UNE CROISSANCE DE PRÈS DE 20 %

APPLE RÉSISTE À LA HAUSSE DU COÛT DES COMPOSANTS

QU’EN PENSER ?



Ces nouveaux chiffres illustrent une nouvelle fois la capacité d’Apple à évoluer à contre-courant du marché. Alors que de nombreux fabricants peinent à relancer la demande, l’iPhone continue de bénéficier d’une forte fidélité des utilisateurs et d’un positionnement premium qui semble mieux résister aux turbulences économiques. Les analystes s'interrogent désormais pour savoir si cette dynamique se poursuivra avec l’arrivée des prochaines générations d’iPhone et dans un contexte où les coûts de production continuent de grimper.

D’après les données de, la production d’iPhone aurait atteint environ. Cela représente une hausse de 19,7 % sur un an, alors même que la production mondiale de smartphones a reculé de 1,7 % sur la même période., qui reste le premier fabricant de smartphones avec environ 62,6 millions d’appareils produits, en progression de 2,3 % sur un an. L’écart entre les deux constructeurs n’a donc jamais été aussi réduit.. Le modèle d’entrée de gamme lancé par Apple en début d’année semble avoir rencontré un accueil favorable sur plusieurs marchés. Le cabinet souligne également la montée en cadence de la production des nouveaux iPhone, signe d’une demande qui reste soutenue.Ces chiffres viennent renforcerlors des derniers résultats financiers d’Apple : malgré un marché plus prudent, l’iPhone continue de résister mieux que la moyenne du secteur.qui touche actuellement l’ensemble de l’industrie. De nombreux fabricants subissent une pression croissante sur leurs marges et pourraient être contraints d’augmenter leurs tarifs.Selon, Apple dispose toutefois d’uneque nombre de ses concurrents pour absorber cette hausse des coûts. Jusqu’à présent, la firme n’a pas répercuté directement ces augmentations sur les prix de ses iPhone, même si elle n’exclut pas de le faire à l’avenir si la situation devait perdurer.prévoit une production mondiale d’environ 1,051 milliard de smartphones en 2026, soit une baisse estimée à 16,2 % par rapport à l’année précédente.Le cabinet estime que cette contraction pourrait même s’accentuer si les prix de la mémoire restent durablement élevés et que les constructeurs sont contraints d’augmenter leurs tarifs auprès des consommateurs.