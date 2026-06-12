Le Trump Phone n’est qu’un HTC doré made in China

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UN CLONE PRESQUE PARFAIT DU HTC U24 PRO

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LE VERDICT

Image iFixit : une carte mère un peu différente

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DES INDICES PRÉSENTS DEPUIS PLUSIEURS MOIS

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QU'EN PENSER ?



Cette découverte ne remet pas nécessairement en cause les performances du T1 Phone, mais elle fragilise le discours marketing entourant l’appareil. Présenté comme un smartphone incarnant une alternative américaine aux géants de la tech, le produit apparaît désormais davantage comme une adaptation d’un modèle existant que comme une véritable création originale.



L’affaire illustre surtout une pratique fréquente dans l’industrie : derrière de nombreuses marques de smartphones se cachent en réalité quelques grands fabricants capables de produire des appareils presque identiques pour plusieurs clients.

Pour vérifier l’origine du T1 Phone,. Les spécialistes de la réparation ont ensuite comparé l’appareil auen utilisant notamment un scanner CT avant de démonter intégralement les deux téléphones.Le verdict est sans appel :. Tel Frankenstein, les équipes d’iFixit sont même allées jusqu’à assembler un véritable téléphone en intégrant la carte mère du HTC U24 Pro dans le châssis du T1 Phone. Résultat : l’appareil fonctionne normalement, démontrant que les deux smartphones reposent sur une base technique quasiment identique.L’analyse révèle tout de même. Le flash photo a été légèrement déplacé, la grille du haut-parleur a été retouchée et certains composants mémoire proviennent de fournisseurs différents. Le modèle HTC utilise notamment destandis que la version commercialisée par Trump Mobile embarque des puces fournies par Micron.Celle du T1 Phone est légèrement plus grande et produite aux Philippines plutôt qu’en Chine. En contrepartie, la vitesse de recharge est plus faible, avec une puissance limitée à 30 W. Pour le reste, les similitudes sont frappantes : même design général, même écran, même processeur, même prise casque 3,5 mm et même lecteur de carte microSD.Les soupçons n’étaient pas nouveaux.Les caractéristiques techniques étaient elles aussi quasiment identiques, laissant penser qu’il s’agissait d’un simple. Le démontage réalisé par iFixit apporte désormais une confirmation presque définitive.Interrogé par plusieurs médias, le constructeur taïwanais avait affirmé ne pas concevoir ni fabriquer de smartphones pour des tiers, sans toutefois donner davantage de détails sur les partenaires impliqués dans la production du U24 Pro.Depuis la vente d’une grande partie de son activité mobile à Google en 2017, HTC s’appuie largement sur des sous-traitants pour concevoir et fabriquer ses appareils. Selon plusieurs observateurs, il est probable que Trump Mobile ait simplement fait appel au même fabricant que celui utilisé par HTC pour produire le U24 Pro.