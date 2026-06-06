Capteurs peints et batteries deux fois plus petites : iFixit ouvre de faux produits Apple
Par Vincent Lautier - Publié le
iFixit a fait ses courses à Huaqiangbei, le quartier de l'électronique de Shenzhen, pour y récupérer de fausses Apple Watch Ultra 3, AirPods Max 2 et AirPods Pro 3. De l'extérieur, certaines copies sont assez bluffantes. À l'intérieur, c'est une tout autre histoire, faite de capteurs peints sur du plastique, de batteries minuscules et de lests métalliques pour faire illusion.
La montre est la plus grossière des trois. Tapotez une application sur le cadran et au lieu de l'ouvrir, elle déclenche le mode nuit qui teinte l'interface en rouge. Le Taptic Engine, ce petit moteur de vibration, ne donne pas du tout la même sensation que sur un vrai modèle. Surtout, en retournant le boîtier, iFixit a découvert que la plupart des capteurs censés mesurer votre activité sont en réalité dessinés sur la coque en plastique. Un seul fonctionne vraiment, celui de la fréquence cardiaque. Et la batterie ? Une cellule de 260 mAh, soit moins de la moitié de la capacité d'une vraie, posée libre dans le boîtier avec des fils soudés à la main.
Les écouteurs jouent dans une autre catégorie. Les faux AirPods Pro 3 sont presque impossibles à distinguer des vrais, à un léger détail près au niveau des soudures du boîtier. La copie va jusqu'à reproduire la fenêtre d'appairage native qui s'affiche sur l'iPhone. Sauf qu'une fois ouverts, le vernis craque. L'embout en silicone est collé au lieu d'être amovible, les microphones MEMS ont disparu, et l'assemblage rappelle celui des tout premiers AirPods. Pas de micros pour la réduction de bruit active, pas de capteur cardiaque, et un simple fil de cuivre soudé à la place des nappes souples d'origine.
Ce sont les faux AirPods Max 2 qui ressemblent le plus à l'original. Mais le casque troque l'aluminium contre du plastique, les coussinets sont plus mous et les boutons n'ont pas le bon ressenti. Ni réduction de bruit, ni mode transparence, évidemment. Le plus malin reste la combine pour le poids, puisque les contrefacteurs ont glissé à l'intérieur des cylindres argentés dont le seul rôle est de donner la même sensation de masse que le vrai casque. Pendant le démontage, plusieurs câbles mal soudés se sont détachés tout seuls, et la batterie ne porte aucune référence.
Le plus intéressant n'est pas que ces copies existent, on s'en doutait, mais jusqu'où va le travail sur la coquille pendant que l'intérieur reste vide. Des capteurs peints, un embout collé, des poids en métal, tout est pensé pour tromper l'acheteur dans la main, pas pour fonctionner. La seule fonction réellement active sur la montre, c'est le capteur cardiaque, et encore. Le vrai souci, ce sont ces batteries non identifiées qui flottent dans le boîtier, parce qu'une cellule lithium sans référence ni protection visible, ça finit collé à votre oreille ou à votre poignet. À ce niveau de finition extérieure, combien de personnes les achètent sans même se douter qu'elles n'ont jamais touché un vrai produit Apple ?
Une Apple Watch Ultra 3 où presque tout est faux
La montre est la plus grossière des trois. Tapotez une application sur le cadran et au lieu de l'ouvrir, elle déclenche le mode nuit qui teinte l'interface en rouge. Le Taptic Engine, ce petit moteur de vibration, ne donne pas du tout la même sensation que sur un vrai modèle. Surtout, en retournant le boîtier, iFixit a découvert que la plupart des capteurs censés mesurer votre activité sont en réalité dessinés sur la coque en plastique. Un seul fonctionne vraiment, celui de la fréquence cardiaque. Et la batterie ? Une cellule de 260 mAh, soit moins de la moitié de la capacité d'une vraie, posée libre dans le boîtier avec des fils soudés à la main.
Des AirPods presque parfaits, vus de l'extérieur
Les écouteurs jouent dans une autre catégorie. Les faux AirPods Pro 3 sont presque impossibles à distinguer des vrais, à un léger détail près au niveau des soudures du boîtier. La copie va jusqu'à reproduire la fenêtre d'appairage native qui s'affiche sur l'iPhone. Sauf qu'une fois ouverts, le vernis craque. L'embout en silicone est collé au lieu d'être amovible, les microphones MEMS ont disparu, et l'assemblage rappelle celui des tout premiers AirPods. Pas de micros pour la réduction de bruit active, pas de capteur cardiaque, et un simple fil de cuivre soudé à la place des nappes souples d'origine.
Le poids, ce petit détail qui trahit tout
Ce sont les faux AirPods Max 2 qui ressemblent le plus à l'original. Mais le casque troque l'aluminium contre du plastique, les coussinets sont plus mous et les boutons n'ont pas le bon ressenti. Ni réduction de bruit, ni mode transparence, évidemment. Le plus malin reste la combine pour le poids, puisque les contrefacteurs ont glissé à l'intérieur des cylindres argentés dont le seul rôle est de donner la même sensation de masse que le vrai casque. Pendant le démontage, plusieurs câbles mal soudés se sont détachés tout seuls, et la batterie ne porte aucune référence.
On en dit quoi ?
Le plus intéressant n'est pas que ces copies existent, on s'en doutait, mais jusqu'où va le travail sur la coquille pendant que l'intérieur reste vide. Des capteurs peints, un embout collé, des poids en métal, tout est pensé pour tromper l'acheteur dans la main, pas pour fonctionner. La seule fonction réellement active sur la montre, c'est le capteur cardiaque, et encore. Le vrai souci, ce sont ces batteries non identifiées qui flottent dans le boîtier, parce qu'une cellule lithium sans référence ni protection visible, ça finit collé à votre oreille ou à votre poignet. À ce niveau de finition extérieure, combien de personnes les achètent sans même se douter qu'elles n'ont jamais touché un vrai produit Apple ?