Capteurs peints et batteries deux fois plus petites : iFixit ouvre de faux produits Apple

On en dit quoi ?



Le plus intéressant n'est pas que ces copies existent, on s'en doutait, mais jusqu'où va le travail sur la coquille pendant que l'intérieur reste vide. Des capteurs peints, un embout collé, des poids en métal, tout est pensé pour tromper l'acheteur dans la main, pas pour fonctionner. La seule fonction réellement active sur la montre, c'est le capteur cardiaque, et encore. Le vrai souci, ce sont ces batteries non identifiées qui flottent dans le boîtier, parce qu'une cellule lithium sans référence ni protection visible, ça finit collé à votre oreille ou à votre poignet. À ce niveau de finition extérieure, combien de personnes les achètent sans même se douter qu'elles n'ont jamais touché un vrai produit Apple ?