Le Trump Phone T1 arrive enfin, mais les premiers tests ne sont pas bons

On en dit quoi ?



On n 'est pas vraiment surpris. On promet ici du "Made in USA", on encaisse 59 millions de dollars de précommandes, et neuf mois plus tard on livre un téléphone chinois rebadgé avec un drapeau mal imprimé. La communication officielle a déjà fait machine arrière sur l'origine, et le rapport prix-prestations est indéfendable face à un très bon Motorola Edge ou un Samsung Galaxy A57 mieux équipés. Il y a aussi l'aspect politique : le T1 ne s'adresse clairement pas aux amateurs de fiches techniques, mais à un public fidèle qui voit dans l'achat un geste de soutien. Pour eux, c'est tout choisi. Pour les autres, le calcul est vite fait.