L'iPhone 18 repoussé en 2027 (mais pas d'inquiétude)
Par Laurence - Publié le
Depuis plus de quinze ans, Apple nous a habitués à un rituel immuable : toute la gamme d’iPhone est dévoilée en septembre. Mais cette tradition pourrait bientôt voler en éclats. Plusieurs sources affirment désormais que l’iPhone 18 “classique” ne sortirait pas à l’automne 2026, mais au printemps 2027. Une nouvelle déclaration venue de la chaîne d’approvisionnement d’Apple semble d’ailleurs confirmer cette stratégie inédite.
Lors de l’assemblée générale annuelle de Largan Precision (qui est l’un des principaux fournisseurs de modules photo pour l’iPhone), son président Lin En-ping a évoqué le report d’un lancement produit majeur prévu par un important client américain.
Sans jamais citer Apple nommément, le dirigeant a expliqué que ce lancement avait été décalé au premier trimestre 2027, entraînant un report des commandes de composants et une hausse attendue de l’activité industrielle en fin d’année 2026.
Or Largan est historiquement l’un des partenaires les plus stratégiques de Cupertino pour les optiques photo de l’iPhone. Dans ce contexte, difficile de ne pas faire le rapprochement avec les nombreuses rumeurs qui circulent depuis plusieurs semaines.
Selon plusieurs analystes, la firme californienne préparerait une profonde réorganisation de son calendrier de lancement. Les modèles premium continueraient d’être présentés en septembre, tandis que les modèles plus abordables arriveraient plusieurs mois plus tard.
Concrètement, l’automne 2026 pourrait être marqué par l’arrivée de l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max, le premier iPhone pliable (l'iPhone Ultra). Puis, au printemps 2027, seraient commercialisés l’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2. Une stratégie qui permettrait à Cupertino d’étaler sa production tout en maintenant l’attention médiatique et commerciale sur l’iPhone tout au long de l’année.
Cette évolution est tout à fair calculée. Avec l’arrivée d’un modèle pliable et la multiplication des variantes, Apple se retrouverait désormais avec six iPhone différents à gérer simultanément. Une complexité industrielle qui pourrait justifier ce découpage du calendrier.
En répartissant les lancements sur deux périodes distinctes, Apple pourrait optimiser sa chaîne de production, réduire les tensions chez ses fournisseurs et mieux répartir les ventes sur l’ensemble de l’année.
Le constructeur a déjà expérimenté des lancements décalés par le passé, notamment durant la pandémie ou lors de certains retards industriels. Mais il s’agirait ici d’une décision stratégique assumée et durable.
En définitive, on notera surtout que les rumeurs indiquent par ailleurs que l’iPhone 18 classique ne bénéficierait pas de révolution esthétique majeure. Apple devrait conserver des formats proches de ceux de la génération actuelle, avec un écran d’environ 6,3 pouces pour l’iPhone 18 et une diagonale plus compacte pour l’iPhone 18e.
L’essentiel de l’attention devrait donc se concentrer sur les modèles Pro et surtout sur le premier iPhone pliable, qui pourrait devenir la véritable vedette de la rentrée 2026. Si ce nouveau calendrier se confirme, ce serait probablement le plus grand changement dans la stratégie de lancement de l’iPhone depuis l’adoption du traditionnel rendez-vous de septembre inauguré avec l’iPhone 4S en 2011.
Un indice venu d’un fournisseur clé d’Apple
Lors de l’assemblée générale annuelle de Largan Precision (qui est l’un des principaux fournisseurs de modules photo pour l’iPhone), son président Lin En-ping a évoqué le report d’un lancement produit majeur prévu par un important client américain.
Sans jamais citer Apple nommément, le dirigeant a expliqué que ce lancement avait été décalé au premier trimestre 2027, entraînant un report des commandes de composants et une hausse attendue de l’activité industrielle en fin d’année 2026.
Or Largan est historiquement l’un des partenaires les plus stratégiques de Cupertino pour les optiques photo de l’iPhone. Dans ce contexte, difficile de ne pas faire le rapprochement avec les nombreuses rumeurs qui circulent depuis plusieurs semaines.
Une gamme iPhone désormais lancée en deux temps ?
Selon plusieurs analystes, la firme californienne préparerait une profonde réorganisation de son calendrier de lancement. Les modèles premium continueraient d’être présentés en septembre, tandis que les modèles plus abordables arriveraient plusieurs mois plus tard.
Concrètement, l’automne 2026 pourrait être marqué par l’arrivée de l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max, le premier iPhone pliable (l'iPhone Ultra). Puis, au printemps 2027, seraient commercialisés l’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2. Une stratégie qui permettrait à Cupertino d’étaler sa production tout en maintenant l’attention médiatique et commerciale sur l’iPhone tout au long de l’année.
Une réponse à une gamme devenue trop vaste
Cette évolution est tout à fair calculée. Avec l’arrivée d’un modèle pliable et la multiplication des variantes, Apple se retrouverait désormais avec six iPhone différents à gérer simultanément. Une complexité industrielle qui pourrait justifier ce découpage du calendrier.
En répartissant les lancements sur deux périodes distinctes, Apple pourrait optimiser sa chaîne de production, réduire les tensions chez ses fournisseurs et mieux répartir les ventes sur l’ensemble de l’année.
Le constructeur a déjà expérimenté des lancements décalés par le passé, notamment durant la pandémie ou lors de certains retards industriels. Mais il s’agirait ici d’une décision stratégique assumée et durable.
Qu'en penser ?
En définitive, on notera surtout que les rumeurs indiquent par ailleurs que l’iPhone 18 classique ne bénéficierait pas de révolution esthétique majeure. Apple devrait conserver des formats proches de ceux de la génération actuelle, avec un écran d’environ 6,3 pouces pour l’iPhone 18 et une diagonale plus compacte pour l’iPhone 18e.
L’essentiel de l’attention devrait donc se concentrer sur les modèles Pro et surtout sur le premier iPhone pliable, qui pourrait devenir la véritable vedette de la rentrée 2026. Si ce nouveau calendrier se confirme, ce serait probablement le plus grand changement dans la stratégie de lancement de l’iPhone depuis l’adoption du traditionnel rendez-vous de septembre inauguré avec l’iPhone 4S en 2011.