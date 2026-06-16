L'iPhone 18 repoussé en 2027 (mais pas d'inquiétude)

Un indice venu d’un fournisseur clé d’Apple

Une gamme iPhone désormais lancée en deux temps ?

Une réponse à une gamme devenue trop vaste

Qu'en penser ?



En définitive, on notera surtout que les rumeurs indiquent par ailleurs que l’iPhone 18 classique ne bénéficierait pas de révolution esthétique majeure. Apple devrait conserver des formats proches de ceux de la génération actuelle, avec un écran d’environ 6,3 pouces pour l’iPhone 18 et une diagonale plus compacte pour l’iPhone 18e.



L’essentiel de l’attention devrait donc se concentrer sur les modèles Pro et surtout sur le premier iPhone pliable, qui pourrait devenir la véritable vedette de la rentrée 2026. Si ce nouveau calendrier se confirme, ce serait probablement le plus grand changement dans la stratégie de lancement de l’iPhone depuis l’adoption du traditionnel rendez-vous de septembre inauguré avec l’iPhone 4S en 2011.

Lors de l’assemblée générale annuelle de(qui est l’un des principaux fournisseurs de modules photo pour l’iPhone), son président Lin En-ping a évoqué le report d’un lancement produit majeur prévu par un important client américain.Sans jamais citer Apple nommément, le dirigeant a expliqué que ce lancement avait été décalé au premier trimestre 2027, entraînant un report des commandes de composants et une hausse attendue de l’activité industrielle en fin d’année 2026.Or Largan est historiquement l’un despour les optiques photo de l’iPhone. Dans ce contexte, difficile de ne pas faire le rapprochement avec les nombreuses rumeurs qui circulent depuis plusieurs semaines.Selon plusieurs analystes, la firme californienne préparerait u. Les modèles premium continueraient d’être présentés en septembre, tandis que les modèles plus abordables arriveraient plusieurs mois plus tard.Concrètement, l’automne 2026 pourrait être marqué par(l'iPhone Ultra). Puis, au printemps 2027, seraient commercialisés. Une stratégie qui permettrait à Cupertino d’étaler sa production tout en maintenant l’attention médiatique et commerciale sur l’iPhone tout au long de l’année.Avec l’arrivée d’un modèle pliable et la multiplication des variantes, Apple se retrouverait désormais avec six iPhone différents à gérer simultanément. Une complexité industrielle qui pourrait justifier ce découpage du calendrier.En répartissant les lancements sur deux périodes distinctes,, réduire les tensions chez ses fournisseurs et mieux répartir les ventes sur l’ensemble de l’année.Le constructeur a déjà expérimenté des lancements décalés par le passé, notamment durant la pandémie ou lors de certains retards industriels. Mais il s’agirait ici d’une décision stratégique assumée et durable.