Intel va bien fabriquer des puces pour Apple aux États-Unis : ce que cela change

Qu'en penser ?



Même si cet accord ne bouleversera probablement pas immédiatement les produits Apple que nous utilisons au quotidien, il constitue un signal fort. Apple semble vouloir réduire progressivement sa dépendance à TSMC tout en répondant aux pressions politiques visant à renforcer la production américaine.



La question est désormais de savoir jusqu’où ira ce partenariat. Pour l’instant, Intel semble surtout destiné à produire des puces moins critiques ou de générations précédentes. Mais si le fondeur américain parvient à combler son retard technologique dans les prochaines années, Apple pourrait enfin disposer d’une véritable alternative à TSMC. Une perspective qui aurait semblé impensable il y a encore quelques années.