Samsung Galaxy A27 5G : Snapdragon 6 Gen 3 et six ans de mises à jour, mais il y a un mais
Par Vincent Lautier - Publié le
Samsung a donc annoncé le Galaxy A27 5G, qui promet six générations d'Android et six ans de correctifs, ce qui est rare sur un milieu de gamme. Le téléphone gagne aussi une puce Qualcomm, mais son prix grimpe de cinquante euros et perd un peu de son étanchéité. Sortie le 3 juillet, à partir de 369 euros chez nous.
C'est la promesse qui surprend le plus. Le A27 arrive sous Android 16 et l'interface One UI 8.5, et Samsung s'engage sur six générations de mises à jour majeures plus six ans de correctifs de sécurité, soit un suivi qu'on ne croise que sur des Galaxy S deux à trois fois plus chers. Pour un appareil sous les 400 euros, c'est un argument de poids quand une bonne partie de la concurrence lâche ses modèles d'entrée de gamme au bout de deux ans.
Sous le capot, Samsung abandonne enfin son Exynos 1380 pour un Snapdragon 6 Gen 3 gravé en 4 nm, un octocœur (quatre Cortex-A78 à 2,4 GHz, quatre A55) épaulé par un GPU Adreno 710 censé gagner dix à vingt pour cent. L'écran, lui, ne change presque pas : du Super AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+, toujours fluide à 120 Hz, débarrassé de sa vieille encoche au profit d'un poinçon discret. On reste sur 8 Go de mémoire au maximum, 256 Go extensibles par microSD jusqu'à 2 To, une batterie de 5000 mAh chargée à 25 W, et côté photo un capteur principal de 50 mégapixels désormais stabilisé optiquement, accompagné d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels, d'une macro de 2 mégapixels et d'une caméra avant de 12 mégapixels.
Sauf que voilà, tout ça se paie. Le Galaxy A27 démarre à 349 euros en Europe pour la version 6 Go et 128 Go, grimpe à 439 euros en 8 Go et 256 Go, et la France s'en tire moins bien avec 369 puis 469 euros, soit une cinquantaine d'euros de plus que ce que réclamait le A26 à son lancement. La fiche d'étanchéité recule d'un IP67 capable d'encaisser une immersion à un mètre vers un simple IP64, bon pour les éclaboussures et la poussière mais plus pour le plongeon accidentel.
Honnêtement, c'est un milieu de gamme bien équilibré que Samsung abîme un peu d'une main pendant qu'il fait du bon travail de l'autre. Les six ans de suivi et la puce Qualcomm valent de l'or à ce tarif, et peu de rivaux tiennent la comparaison sur la durée. Mais payer quelques cinquante euros de plus tout en perdant l'étanchéité, c'est un peu agaçant, comme si on déboursait davantage pour récupérer un peu moins. Du coup, le A26 reste un sérieux concurrent de son propre successeur, et c'est rarement bon signe.
Le suivi logiciel comme principal argument
C'est la promesse qui surprend le plus. Le A27 arrive sous Android 16 et l'interface One UI 8.5, et Samsung s'engage sur six générations de mises à jour majeures plus six ans de correctifs de sécurité, soit un suivi qu'on ne croise que sur des Galaxy S deux à trois fois plus chers. Pour un appareil sous les 400 euros, c'est un argument de poids quand une bonne partie de la concurrence lâche ses modèles d'entrée de gamme au bout de deux ans.
Une puce Qualcomm et un écran qui ne bouge pas
Sous le capot, Samsung abandonne enfin son Exynos 1380 pour un Snapdragon 6 Gen 3 gravé en 4 nm, un octocœur (quatre Cortex-A78 à 2,4 GHz, quatre A55) épaulé par un GPU Adreno 710 censé gagner dix à vingt pour cent. L'écran, lui, ne change presque pas : du Super AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+, toujours fluide à 120 Hz, débarrassé de sa vieille encoche au profit d'un poinçon discret. On reste sur 8 Go de mémoire au maximum, 256 Go extensibles par microSD jusqu'à 2 To, une batterie de 5000 mAh chargée à 25 W, et côté photo un capteur principal de 50 mégapixels désormais stabilisé optiquement, accompagné d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels, d'une macro de 2 mégapixels et d'une caméra avant de 12 mégapixels.
Plus cher, et un détail qui passe mal
Sauf que voilà, tout ça se paie. Le Galaxy A27 démarre à 349 euros en Europe pour la version 6 Go et 128 Go, grimpe à 439 euros en 8 Go et 256 Go, et la France s'en tire moins bien avec 369 puis 469 euros, soit une cinquantaine d'euros de plus que ce que réclamait le A26 à son lancement. La fiche d'étanchéité recule d'un IP67 capable d'encaisser une immersion à un mètre vers un simple IP64, bon pour les éclaboussures et la poussière mais plus pour le plongeon accidentel.
On en dit quoi ?
Honnêtement, c'est un milieu de gamme bien équilibré que Samsung abîme un peu d'une main pendant qu'il fait du bon travail de l'autre. Les six ans de suivi et la puce Qualcomm valent de l'or à ce tarif, et peu de rivaux tiennent la comparaison sur la durée. Mais payer quelques cinquante euros de plus tout en perdant l'étanchéité, c'est un peu agaçant, comme si on déboursait davantage pour récupérer un peu moins. Du coup, le A26 reste un sérieux concurrent de son propre successeur, et c'est rarement bon signe.