Samsung Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra : IA omniprésente et écran de confidentialité intégré

Les précommandes sont ouvertes dès à présent pour une sortie prévue le 11 mars. Les prix annoncés sont les suivants : Galaxy S26 à partir de 999 euros, Galaxy S26+ à partir de 1 269 euros, et Galaxy S26 Ultra à partir de 1 469 euros. Le tout dans des coloris assez doux : bleu, or rose, argent, violet, et blanc. Avec cette nouvelle génération, Samsung affirme plus que jamais sa volonté de faire de l’IA et de la confidentialité des piliers centraux de ses smartphones premium, tout en renforçant son avance technologique sur le segment Ultra.