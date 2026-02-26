Samsung Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra : IA omniprésente et écran de confidentialité intégré
Samsung a officiellement levé le voile sur sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme : les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra. Sans surprise, l’édition 2026 met l’accent sur deux axes majeurs : l’intelligence artificielle et la protection de la vie privée.
La gamme se décline sans surprise en trois modèles tous dotés d’une dalle OLED : le Galaxy S26 avec un écran de 6,3 pouces, le Galaxy S26+ avec une dalle de 6,7 pouces, et le Galaxy S26 Ultra, le modèle le plus ambitieux, doté d’un écran de 6,9 pouces et compatible avec le S Pen.
La principale nouveauté matérielle concerne le Galaxy S26 Ultra, qui inaugure un écran de confidentialité inédit intégré directement à l’écran. Cette technologie limite la lisibilité du contenu lorsqu’on regarde l’écran de côté, tout en conservant une parfaite clarté de face.
Contrairement aux films de protection classiques, la confidentialité est ici gérée au niveau des pixels, en contrôlant la dispersion de la lumière. L’utilisateur peut choisir quand activer la fonction, par exemple uniquement pour certaines applications ou lors de la saisie d’un code PIN, avec différents niveaux de protection allant de partielle à maximale.
Le Galaxy S26 Ultra reste la vitrine technologique de Samsung en matière de photographie. Il embarque un module photo composé d'un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, et un second téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 5x et un zoom qualité optique jusqu’à 10x (on verra bien ce que va proposer Apple avec son iPhone 18 Pro qui est censé révolutionner la photo).
Samsung améliore également la photo de nuit / la vidéo en basse lumière, et enrichit ses outils de retouche par IA. Photo Assist permet de modifier une image à partir d’une simple description textuelle : suppression d’objets, reconstruction d’éléments manquants, changement de tenue ou même transformation d’une scène de jour en nuit. Creative Studio va plus loin en générant stickers, fonds d’écran ou visuels à partir de croquis ou de prompts.
Toute la gamme repose sur la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, annoncée comme 19 % plus rapide côté CPU, 24 % côté GPU et 39 % plus performante pour les tâches d’IA. Le Galaxy S26 Ultra bénéficie en plus d’une chambre à vapeur revue, avec un matériau thermique étendu autour du processeur pour mieux dissiper la chaleur.
Samsung introduit également un système ProScaler destiné à améliorer la mise à l’échelle des images et des vidéos. La majorité des modèles embarquent 12 Go de RAM, tandis que la version Ultra en 1 To passe à 16 Go. La recharge rapide progresse également, avec 75 % de batterie récupérés en 30 minutes, et une recharge sans fil allant jusqu’à 25 W.
Samsung continue d’étoffer Galaxy AI avec de nouvelles fonctionnalités orientées vers l’assistance contextuelle : notamment Now Nudge (qui anticipe certaines actions pour limiter les interruptions), Now Brief (un briefing quotidien personnalisé capable de rappeler des événements importants selon le contexte), Call Screening (qui filtre les appels inconnus et en résume le contenu), ou encre Privacy Alerts, qui signale les accès abusifs aux données sensibles. Bixby a été repositionné comme agent conversationnel capable d’agir sur les réglages du téléphone.
Samsung laisse aussi le choix d’autres assistants, comme Gemini ou Perplexity, activables par bouton ou commande vocale. Les Galaxy S26 peuvent par ailleurs exécuter des tâches complexes en arrière-plan, pendant que l’utilisateur continue à utiliser son téléphone.
En parallèle, Samsung a présenté les Galaxy Buds4 et Buds4 Pro, conçus pour fonctionner de concert avec la série S26. Les Buds4 améliorent le confort et la qualité sonore, tandis que les Buds4 Pro ajoutent une réduction active du bruit, un égaliseur adaptatif, des gestes de tête pour gérer les appels et l’accès aux assistants IA.
Les précommandes sont ouvertes dès à présent pour une sortie prévue le 11 mars. Les prix annoncés sont les suivants : Galaxy S26 à partir de 999 euros, Galaxy S26+ à partir de 1 269 euros, et Galaxy S26 Ultra à partir de 1 469 euros. Le tout dans des coloris assez doux : bleu, or rose, argent, violet, et blanc. Avec cette nouvelle génération, Samsung affirme plus que jamais sa volonté de faire de l’IA et de la confidentialité des piliers centraux de ses smartphones premium, tout en renforçant son avance technologique sur le segment Ultra.
UNE GAMME CLASSIQUE MAIS…
Une partie photo toujours plus ambitieuse
Snapdragon 8 Elite Gen 5 inside
Une IA plus proactive et plus intégrée
Disponibilité et prix
