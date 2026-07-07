Prix de la RAM en folie : les fournisseurs mémoire d'Apple accusés de s'être entendus
Par Vincent Lautier - Publié le
Si votre prochain Mac ou iPad va flinguer votre budget, la mémoire y est pour beaucoup, avec un prix qui a bondi d'environ 700 % en quatre ans. Dix-sept Américains viennent d'attaquer Samsung, SK Hynix et Micron, les trois géants qui fournissent aussi Apple, en les accusant de s'être entendus pour organiser la pénurie. Et le trio a déjà été condamné pour ça il y a vingt ans.
La plainte a été déposée le 25 juin devant le tribunal fédéral du district nord de la Californie. Des particuliers et de petites entreprises y refusent de voir dans cette flambée un simple caprice du marché, et accusent les trois fabricants de s'être entendus pour raréfier la mémoire, ce que le Sherman Act, la loi antitrust américaine de 1890, punit sévèrement. Leur action collective pourrait coûter très cher aux trois groupes. Il faut dire que le marché de la DRAM ressemble à un club fermé : Samsung y pèse 38 %, SK Hynix 29 % et Micron 22 %, soit près de 90 % à eux trois.
Le scénario avancé par les plaignants est assez clair. Les trois fondeurs auraient profité du boom de l'intelligence artificielle pour réorienter leurs usines vers la HBM, cette mémoire empilée que Nvidia et les centres de données paient une fortune, avant de présenter l'abandon de la DDR3 et de la DDR4 comme une évolution naturelle, alors qu'il s'agirait d'un virage coordonné pensé pour assécher la mémoire de nos ordinateurs. Sauf que voilà, une entente, ça se prouve. Réorienter ses usines vers le segment le plus rentable, n'importe quel industriel le ferait sans se concerter, et les avocats des trois groupes vont marteler cet argument pendant des années.
Le passé ne joue pas en leur faveur. En 2005, Samsung avait payé 300 millions de dollars d'amende et SK Hynix 185 millions après avoir plaidé coupable dans une entente sur les prix de cette même DRAM, une affaire qui avait envoyé plusieurs cadres en prison. Micron, qui s'en était tiré en coopérant, dément aujourd'hui et jure se battre dans le respect des lois. En attendant, la facture se voit partout, puisque Apple a relevé le prix de plusieurs Mac et iPad en invoquant justement le coût de la mémoire.
Trois industriels qui contrôlent près de 90 % du marché, déjà condamnés pour la même chose il y a vingt ans, et des prix qui s'envolent au pire moment : la coïncidence est un peu grosse. Reste qu'une entente se démontre, et que réorienter ses usines vers l'IA est un choix légitime sur le papier. Une chose est sûre, n'espérez pas de baisse rapide, car ce genre de procédure s'étire sur des années.
Une plainte pour entente devant la justice américaine
La plainte a été déposée le 25 juin devant le tribunal fédéral du district nord de la Californie. Des particuliers et de petites entreprises y refusent de voir dans cette flambée un simple caprice du marché, et accusent les trois fabricants de s'être entendus pour raréfier la mémoire, ce que le Sherman Act, la loi antitrust américaine de 1890, punit sévèrement. Leur action collective pourrait coûter très cher aux trois groupes. Il faut dire que le marché de la DRAM ressemble à un club fermé : Samsung y pèse 38 %, SK Hynix 29 % et Micron 22 %, soit près de 90 % à eux trois.
Le virage vers l'IA au cœur de l'accusation
Le scénario avancé par les plaignants est assez clair. Les trois fondeurs auraient profité du boom de l'intelligence artificielle pour réorienter leurs usines vers la HBM, cette mémoire empilée que Nvidia et les centres de données paient une fortune, avant de présenter l'abandon de la DDR3 et de la DDR4 comme une évolution naturelle, alors qu'il s'agirait d'un virage coordonné pensé pour assécher la mémoire de nos ordinateurs. Sauf que voilà, une entente, ça se prouve. Réorienter ses usines vers le segment le plus rentable, n'importe quel industriel le ferait sans se concerter, et les avocats des trois groupes vont marteler cet argument pendant des années.
Un précédent qui pèse lourd
Le passé ne joue pas en leur faveur. En 2005, Samsung avait payé 300 millions de dollars d'amende et SK Hynix 185 millions après avoir plaidé coupable dans une entente sur les prix de cette même DRAM, une affaire qui avait envoyé plusieurs cadres en prison. Micron, qui s'en était tiré en coopérant, dément aujourd'hui et jure se battre dans le respect des lois. En attendant, la facture se voit partout, puisque Apple a relevé le prix de plusieurs Mac et iPad en invoquant justement le coût de la mémoire.
On en dit quoi ?
Trois industriels qui contrôlent près de 90 % du marché, déjà condamnés pour la même chose il y a vingt ans, et des prix qui s'envolent au pire moment : la coïncidence est un peu grosse. Reste qu'une entente se démontre, et que réorienter ses usines vers l'IA est un choix légitime sur le papier. Une chose est sûre, n'espérez pas de baisse rapide, car ce genre de procédure s'étire sur des années.