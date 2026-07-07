Prix de la RAM en folie : les fournisseurs mémoire d'Apple accusés de s'être entendus

On en dit quoi ?



Trois industriels qui contrôlent près de 90 % du marché, déjà condamnés pour la même chose il y a vingt ans, et des prix qui s'envolent au pire moment : la coïncidence est un peu grosse. Reste qu'une entente se démontre, et que réorienter ses usines vers l'IA est un choix légitime sur le papier. Une chose est sûre, n'espérez pas de baisse rapide, car ce genre de procédure s'étire sur des années.