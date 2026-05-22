Samsung échappe à une grève qui aurait pu faire sombrer le marché de la tech

On en dit quoi ?



L'histoire a quelque chose de franchement vertigineux. Samsung gagne tellement d'argent avec les puces mémoire pour l'IA que ses propres salariés se déchirent sur le partage du gâteau. Des primes à plusieurs fois le salaire annuel pour les uns, beaucoup moins pour les autres : on comprend que les 23 000 salariés mis de côté aient fait du bruit. L'accord reste quand même fragile, le vote court jusqu'au 27 mai, et rien ne garantit que la base suivra. Mais le plus frappant est ailleurs. Quand un débrayage dans une seule usine coréenne peut faire vaciller la production de puces de la moitié de la planète, on voit à quel point la tech mondiale tient sur quelques sites très précis. Et ça, c'est quand même un vrai problème.