Samsung échappe à une grève qui aurait pu faire sombrer le marché de la tech
Par Vincent Lautier - Publié le
Le plus gros syndicat de Samsung Electronics a suspendu sa grève après un accord salarial décroché in extremis. En jeu, le partage de la montagne de profits générée par les puces destinées à l'intelligence artificielle. Un conflit qui menaçait la production du premier fabricant mondial de puces mémoire, et avec elle une partie de la chaîne d'approvisionnement de toute la tech.
Le syndicat, qui représente près de 48 000 salariés, devait lancer jeudi un débrayage de 18 jours. Tout a basculé la veille au soir : après l'échec d'une première médiation menée par le gouvernement, une nouvelle salve de négociations sous l'égide du ministre du Travail a débouché sur un accord provisoire.
La grève est suspendue, et les membres du syndicat doivent voter pour valider ou non le compromis. Rien n'est encore signé donc. Le ministre a lui-même prévenu qu'il restait du chemin avant l'accord définitif, même si l'écart entre les deux camps s'est réduit. Les marchés, eux, ont soufflé fort : l'action Samsung a bondi de plus de 6 % et l'indice coréen Kospi a suivi.
Tout le conflit tient à une question simple : qui touche le jackpot de l'IA ? Le bénéfice opérationnel de Samsung a explosé d'environ 750 % sur le premier trimestre, et la valorisation du groupe a dépassé les 1 000 milliards de dollars en mai. L'entreprise voulait récompenser généreusement les 27 000 salariés des puces mémoire, avec une prime qui pouvait grimper jusqu'à 607 % du salaire annuel. Problème, les autres divisions devaient se contenter de 50 à 100 %. Le syndicat, qui défend aussi les 23 000 personnes fabriquant des puces moins avancées pour des clients comme Tesla ou Nvidia, a refusé de les voir rester sur le bas-côté. L'accord provisoire rééquilibre un peu les choses : la division puces touchera 40 % de l'enveloppe de primes, les autres unités 60 %. Le plafond de prime saute, et les bonus seront désormais indexés sur les bénéfices.
Si l'affaire a tendu autant de monde, c'est que Samsung n'est pas un industriel comme les autres. C'est le premier vendeur mondial de puces mémoire, celles qu'on retrouve dans les centres de données pour l'IA, les smartphones et les ordinateurs portables. Une grève prolongée aurait pu coûter des milliards de dollars au groupe, d'après les estimations de JP Morgan.
La justice coréenne avait d'ailleurs encadré le mouvement : maintien des effectifs de sécurité et de qualité, interdiction d'occuper les locaux, et une amende de 74 000 dollars par jour en cas de débordement. Samsung pèse à lui seul près de 23 % des exportations sud-coréennes. Quand une usine de Pyeongtaek éternue, c'est toute l'industrie tech mondiale qui s'enrhume.
L'histoire a quelque chose de franchement vertigineux. Samsung gagne tellement d'argent avec les puces mémoire pour l'IA que ses propres salariés se déchirent sur le partage du gâteau. Des primes à plusieurs fois le salaire annuel pour les uns, beaucoup moins pour les autres : on comprend que les 23 000 salariés mis de côté aient fait du bruit. L'accord reste quand même fragile, le vote court jusqu'au 27 mai, et rien ne garantit que la base suivra. Mais le plus frappant est ailleurs. Quand un débrayage dans une seule usine coréenne peut faire vaciller la production de puces de la moitié de la planète, on voit à quel point la tech mondiale tient sur quelques sites très précis. Et ça, c'est quand même un vrai problème.
Une grève suspendue à la dernière minute
Le syndicat, qui représente près de 48 000 salariés, devait lancer jeudi un débrayage de 18 jours. Tout a basculé la veille au soir : après l'échec d'une première médiation menée par le gouvernement, une nouvelle salve de négociations sous l'égide du ministre du Travail a débouché sur un accord provisoire.
La grève est suspendue, et les membres du syndicat doivent voter pour valider ou non le compromis. Rien n'est encore signé donc. Le ministre a lui-même prévenu qu'il restait du chemin avant l'accord définitif, même si l'écart entre les deux camps s'est réduit. Les marchés, eux, ont soufflé fort : l'action Samsung a bondi de plus de 6 % et l'indice coréen Kospi a suivi.
Le magot des puces mémoire
Tout le conflit tient à une question simple : qui touche le jackpot de l'IA ? Le bénéfice opérationnel de Samsung a explosé d'environ 750 % sur le premier trimestre, et la valorisation du groupe a dépassé les 1 000 milliards de dollars en mai. L'entreprise voulait récompenser généreusement les 27 000 salariés des puces mémoire, avec une prime qui pouvait grimper jusqu'à 607 % du salaire annuel. Problème, les autres divisions devaient se contenter de 50 à 100 %. Le syndicat, qui défend aussi les 23 000 personnes fabriquant des puces moins avancées pour des clients comme Tesla ou Nvidia, a refusé de les voir rester sur le bas-côté. L'accord provisoire rééquilibre un peu les choses : la division puces touchera 40 % de l'enveloppe de primes, les autres unités 60 %. Le plafond de prime saute, et les bonus seront désormais indexés sur les bénéfices.
Un risque pour toute la filière
Si l'affaire a tendu autant de monde, c'est que Samsung n'est pas un industriel comme les autres. C'est le premier vendeur mondial de puces mémoire, celles qu'on retrouve dans les centres de données pour l'IA, les smartphones et les ordinateurs portables. Une grève prolongée aurait pu coûter des milliards de dollars au groupe, d'après les estimations de JP Morgan.
La justice coréenne avait d'ailleurs encadré le mouvement : maintien des effectifs de sécurité et de qualité, interdiction d'occuper les locaux, et une amende de 74 000 dollars par jour en cas de débordement. Samsung pèse à lui seul près de 23 % des exportations sud-coréennes. Quand une usine de Pyeongtaek éternue, c'est toute l'industrie tech mondiale qui s'enrhume.
On en dit quoi ?
L'histoire a quelque chose de franchement vertigineux. Samsung gagne tellement d'argent avec les puces mémoire pour l'IA que ses propres salariés se déchirent sur le partage du gâteau. Des primes à plusieurs fois le salaire annuel pour les uns, beaucoup moins pour les autres : on comprend que les 23 000 salariés mis de côté aient fait du bruit. L'accord reste quand même fragile, le vote court jusqu'au 27 mai, et rien ne garantit que la base suivra. Mais le plus frappant est ailleurs. Quand un débrayage dans une seule usine coréenne peut faire vaciller la production de puces de la moitié de la planète, on voit à quel point la tech mondiale tient sur quelques sites très précis. Et ça, c'est quand même un vrai problème.