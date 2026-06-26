Le mini SSD Lexar ultra rapide est à prix réduit : idéal pour les photos des vacances

Un SSD minuscule qui remplace presque une clé USB

Jusqu’à 2 000 Mo/s

Prix

Qu’en penser ?



Le D70E propose vraiment un format ultra compact, des performances dignes d’un SSD haut de gamme et une compatibilité aussi bien avec les appareils Apple qu’avec les PC et smartphones Android. Si vous manquez régulièrement de stockage sur votre iPhone ou votre MacBook, cette promotion permet de s’équiper d’un accessoire qui deviendra vite indispensable, tout en profitant d’un tarif déjà inférieur au prix de lancement.

Lexar mise ici sur un format particulièrement compact.. Son principal atout est d’intégrer directement deux connecteurs, USB-C et USB-A.Plus besoin d’emporter un câble ou un adaptateur :. En outre, son châssis en aluminium permet de protéger les connecteurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés et une petite boucle permet même d’y accrocher une dragonne ou un porte-clés.Avec les capacités de stockage toujours limitées sur les modèles d’entrée de gamme,. Grâce à l’application Lexar, il est possible de sauvegarder automatiquement ses photos, ses vidéos ou encore ses Live Photos. Le D70E peut également servir de disque externe pour enregistrer directement certaines vidéos ou transporter facilement une photothèque entre plusieurs appareils.Malgré son format miniature, les performances sont au rendez-vous. En USB-C, Lexar annonce des débits pouvant atteindre 2 000 Mo/s en lecture et 1 800 Mo/s en écriture. Même via le connecteur USB-A, les vitesses restent élevées avec jusqu’à 1 000 Mo/s en lecture et 900 Mo/s en écriture.De quoi transférer plusieurs dizaines de gigaoctets en quelques secondes, sauvegarder un iPhone rapidement ou déplacer de grosses bibliothèques photo sans attendre de longues minutes. Grâce à ses deux connecteurs intégrés, ilÀ une époque où l’on utilise souvent plusieurs appareils au quotidien, cette polyvalence devient un véritable confort.Le Lexar Dual Drive Portable SSD D70E est disponible en plusieurs capacités.. Pour ceux qui recherchent un SSD externe compact, rapide et compatible avec pratiquement tous leurs appareils, il s’agit d’une offre particulièrement intéressante.