Ce SSD compatible MagSafe est en promo : compact et rapide, un bon choix pour les iPhone !

Rapide, compact et MagSafe

Costaud, et pensé pour le terrain

La première particularité du ES5 est évidemment. L’idée est simple : fixer directement le SSD au dos d’un iPhone compatible sans avoir à bricoler un support ou un système d’attache. Pour ceux qui tournent régulièrement en ProRes avec un iPhone 15 Pro, un iPhone 16 Pro ou 17 Pro, c’est un vrai gain de confort au quotidien. Le SSD reste solidaire du smartphone pendant l’enregistrement et limite l’encombrement. vous connaissez le refrain : la vidéo en Apple ProRes 4K à 120 images par seconde, c'est absolument magnifique,Côté performances, Lexar annonce jusqu’à 2 000 Mo/s en lecture comme en écriture (notez que sur un iPhone ou un Mac, vous serez limité à environ 1 000 Mo/s car Apple ne prend pas en charge l'USB 3.2 Gen2x2)., ou encore du mode Samsung Pro Video en 8K 30 i/s. L’objectif est clair : permettre d’enregistrer directement sur le SSD sans se soucier de l’espace disponible sur le téléphone.Conçu pour la vie nomade, l'ES5 affiche(résistance à la poussière et aux projections d'eau) et encaisse les chutes jusqu'à 3 mètres, selon le constructeur. Son habillage en silicone intègre un module bien vu pour ranger le câble, qui fait alors aussi office de lanière. Et il ne se limite pas au smartphone : il accompagne tout aussi bien un iPad, un PC ou une console de jeu.