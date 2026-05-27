Ce mini SSD Lexar USB-C / USB-A fonctionnera sur TOUS vos appareils

Un SSD minuscule pensé pour le quotidien

Un produit pensé pour l’iPhone mais pas que

Des débits très élevés

Un vrai produit “multi-device”

Prix et disponibilité

Qu’en penser ?



Avec ce D70E, Lexar cible clairement une tendance de fond : le smartphone devient progressivement un véritable outil de production photo et vidéo. Et à mesure que les fichiers explosent en taille, le stockage externe ultra compact pourrait devenir un accessoire quasiment indispensable pour certains utilisateurs d’iPhone et de MacBook. Le format du D70E paraît particulièrement malin : suffisamment petit pour remplacer une clé USB classique… mais avec des performances proches d’un véritable SSD haut de gamme.

Le SSD adopte un format extrêmement compact et capable de se brancher directement en USB-C, ou en USB-A, et ce, sans câble supplémentaire.Autrement dit, Lexar cherche ici à proposer une sorte depouvant fonctionner immédiatement sur iPhone, iPad, Mac, PC, ou smartphones Android.L’ensemble tient facilement dans une poche et intègre un, des protections pour les connecteurs, et une boucle pour dragonne (pour ne pas le perdre).(avec des stockages d'entrée de gamme au vu des prix parfois délirants). Avec les vidéos ProRes, les photos RAW et les contenus 4K toujours plus lourds, les iPhone remplissent aujourd’hui très rapidement leur stockage interne.Lexar met justement en avant la compatibilité avec l’application Lexar permettant des sauvegardes automatiques, le transfert des Live Photos, ou encore la sauvegarde rapide des vidéos et photos iPhone. Le SSD peut ainsi servir d’extension de stockage mobile, de disque de sauvegarde, ou de support de transfert entre plusieurs appareils.Malgré son format miniature,. En USB-C, le D70E annonce jusqu’à 2000 Mo/s en lecture et 1800 Mo/s en écriture. En USB-A, les débits sont moindres et tombent à 1000 Mo/s en lecture et 900 Mo/s en écriture.Mais ces dernières sontpour transférer de gros fichiers vidéo, sauvegarder rapidement un iPhone, ou déplacer des bibliothèques photo volumineuses.. Grâce à ses deux connecteurs intégrés, le SSD peut passer directement d’un iPhone à un Mac, d’un PC à une tablette, ou d’un smartphone Android à un iPad. Le tout sans adaptateur. Lexar cherche clairement àCar le stockage externe devient stratégique.Les smartphones filment désormais en 4K, en HDR, parfois en ProRes, et bientôt en 8K. Aussi, les modèles à 512 Go (n'évoquons même pas en deçà) peuvent rapidement devenir insuffisants. Et contrairement au cloud, un SSD externe permet des transferts immédiats, sans abonnement, sans connexion Internet, et avec des débits beaucoup plus élevés.Le Lexar Dual Drive Portable SSD D70E est disponible dès maintenant en plusieurs capacités :