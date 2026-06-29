Samsung Messages ferme dans quelques jours, pensez à sauvegarder vos vieilles discussions

On en dit quoi ?



Voir Samsung enterrer sa propre messagerie, lancée en 2009, pour se ranger sagement derrière celle de Google en dit long sur le vrai rapport de force dans l'écosystème Android, où le Coréen rabote ses surcouches maison les unes après les autres. Sur le fond, Google Messages fait le boulot, et même mieux, donc la bascule se défend. Reste cette histoire de date fantôme et de transfert « automatique » sur lequel on aimerait quand même quelques garanties.