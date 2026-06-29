Samsung Messages ferme dans quelques jours, pensez à sauvegarder vos vieilles discussions
Par Vincent Lautier - Publié le
Après dix-sept ans de service, Samsung débranche son application Messages courant juillet sans avoir communiqué de date précise. Vos conversations ne vont pas s'évaporer du jour au lendemain, le transfert vers Google Messages est censé se faire tout seul, mais entre les délais annoncés et les arnaqueurs qui surfent déjà sur le flou, sauvegarder vos SMS dès maintenant se considère probablement.
Apparue dès 2009 sur les premiers Galaxy, Samsung Messages s'arrêtera donc de fonctionner quelque part en juillet 2026, et c'est bien là tout le problème, puisque le constructeur n'a fixé aucun jour précis et conseille juste d'ouvrir l'application de temps en temps pour récupérer la notification propre à chaque appareil. Une fois l'échéance passée, l'interface maison ne pourra plus envoyer le moindre SMS classique, à la seule exception des appels et contacts d'urgence que Samsung maintiendra par sécurité, et l'application disparaîtra du Galaxy Store, ce qui rend toute réinstallation impossible. Les téléphones restés sous Android 11 ou une version plus ancienne échappent en revanche à la manœuvre et continueront de tourner comme avant.
Derrière cet arrêt, il y a surtout la volonté d'aligner les Galaxy sur le standard RCS que Google pousse depuis des années, ce successeur du SMS qui gère les accusés de lecture, les fichiers lourds et le chiffrement, et sert même de passerelle vers les bulles d'Apple depuis qu'iOS s'y est rallié. Le Coréen pousse donc à installer Google Messages et à le définir comme application par défaut, en jurant que vos conversations basculeront seules d'une app à l'autre. Sauf que ce fameux transfert dépend du volume de données à déplacer et peut réclamer jusqu'à vingt-quatre heures pour les boîtes bien remplies. Autant dire qu'on ne lance pas l'opération la veille d'un changement de téléphone.
Pour qui n'aime pas confier ses archives à un transfert invisible, Samsung Smart Switch est le filet de sécurité plus sûr, puisqu'il crée une copie complète du téléphone vers un ordinateur ou vers le cloud, comme lors d'un passage d'un Galaxy à un autre. L'autre option consiste à activer la sauvegarde automatique de Samsung Cloud, planquée dans la rubrique « Comptes et sauvegarde » des paramètres. Et puis méfiance. Des escrocs ont flairé l'aubaine et arrosent déjà les Galaxy de faux messages d'alerte, avec des liens piégés censés vous faire « migrer » vers une application bidon qui aspire vos identifiants. La consigne tient en une phrase : aucun clic sur un lien reçu par SMS, et Google Messages se télécharge depuis le seul Play Store officiel.
Voir Samsung enterrer sa propre messagerie, lancée en 2009, pour se ranger sagement derrière celle de Google en dit long sur le vrai rapport de force dans l'écosystème Android, où le Coréen rabote ses surcouches maison les unes après les autres. Sur le fond, Google Messages fait le boulot, et même mieux, donc la bascule se défend. Reste cette histoire de date fantôme et de transfert « automatique » sur lequel on aimerait quand même quelques garanties.
Une application qui tire sa révérence
Apparue dès 2009 sur les premiers Galaxy, Samsung Messages s'arrêtera donc de fonctionner quelque part en juillet 2026, et c'est bien là tout le problème, puisque le constructeur n'a fixé aucun jour précis et conseille juste d'ouvrir l'application de temps en temps pour récupérer la notification propre à chaque appareil. Une fois l'échéance passée, l'interface maison ne pourra plus envoyer le moindre SMS classique, à la seule exception des appels et contacts d'urgence que Samsung maintiendra par sécurité, et l'application disparaîtra du Galaxy Store, ce qui rend toute réinstallation impossible. Les téléphones restés sous Android 11 ou une version plus ancienne échappent en revanche à la manœuvre et continueront de tourner comme avant.
Google Messages prend la relève
Derrière cet arrêt, il y a surtout la volonté d'aligner les Galaxy sur le standard RCS que Google pousse depuis des années, ce successeur du SMS qui gère les accusés de lecture, les fichiers lourds et le chiffrement, et sert même de passerelle vers les bulles d'Apple depuis qu'iOS s'y est rallié. Le Coréen pousse donc à installer Google Messages et à le définir comme application par défaut, en jurant que vos conversations basculeront seules d'une app à l'autre. Sauf que ce fameux transfert dépend du volume de données à déplacer et peut réclamer jusqu'à vingt-quatre heures pour les boîtes bien remplies. Autant dire qu'on ne lance pas l'opération la veille d'un changement de téléphone.
Sauvegardez avant qu'il ne soit trop tard
Pour qui n'aime pas confier ses archives à un transfert invisible, Samsung Smart Switch est le filet de sécurité plus sûr, puisqu'il crée une copie complète du téléphone vers un ordinateur ou vers le cloud, comme lors d'un passage d'un Galaxy à un autre. L'autre option consiste à activer la sauvegarde automatique de Samsung Cloud, planquée dans la rubrique « Comptes et sauvegarde » des paramètres. Et puis méfiance. Des escrocs ont flairé l'aubaine et arrosent déjà les Galaxy de faux messages d'alerte, avec des liens piégés censés vous faire « migrer » vers une application bidon qui aspire vos identifiants. La consigne tient en une phrase : aucun clic sur un lien reçu par SMS, et Google Messages se télécharge depuis le seul Play Store officiel.
On en dit quoi ?
Voir Samsung enterrer sa propre messagerie, lancée en 2009, pour se ranger sagement derrière celle de Google en dit long sur le vrai rapport de force dans l'écosystème Android, où le Coréen rabote ses surcouches maison les unes après les autres. Sur le fond, Google Messages fait le boulot, et même mieux, donc la bascule se défend. Reste cette histoire de date fantôme et de transfert « automatique » sur lequel on aimerait quand même quelques garanties.