Comment débloquer un iPhone indisponible ? Ce logiciel va vous aider !
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Parfois, il suffit de quelques mauvaises tentatives de code pour bloquer malencontreusement son iPhone. Que vous ayez oublié votre code après plusieurs mois sans utiliser l’appareil ou que votre progéniture se soit amusé à multiplier les essais, il existe heureusement plusieurs solutions –tout à fait honnêtes– pour retrouver l’accès à votre smartphone.
Télécharger iPhone Unlocker
Pour rappel, Apple a mis en place une protection afin d’empêcher toute tentative d’accès non autorisée. Après plusieurs codes erronés, l’iPhone se bloque temporairement, puis définitivement si les tentatives continuent. Selon les cas, vous pourrez également voir apparaître des messages comme
Apple recommande généralement d’utiliser Finder (sur Mac), iTunes (sur Windows) ou encore Localiser afin d’effacer complètement l’iPhone avant de le reconfigurer. Ces méthodes officielles présentent parfois quelques limites : si le Mac ou le PC ne détecte pas l’iPhone, si le mot de passe de l’identifiant Apple a été oublié ou si le passage en mode récupération ne fonctionne pas correctement.
Dans ces situations, certains utilisateurs préfèrent utiliser un logiciel spécialisé. L’outil iPhone Unlocker de MagFone a justement été conçu pour ce type de situation. Compatible avec Windows et macOS, il accompagne l’utilisateur tout au long de la procédure lorsqu’il est impossible d’accéder normalement à l’iPhone.
Le fonctionnement est relativement simple, guidé étape par étape : il suffit d'installer le logiciel sur son ordinateur, de connecter l’iPhone via USB, puis de placer automatiquement l’appareil en mode récupération en suivant les instructions. Enfin il faudra télécharger le firmware adapté et lancer le déverrouillage.
Forcément, il n'est pas question ici de débloquer un iPhone trouvé. Il est important de distinguer le verrouillage de l’écran du verrouillage d’activation iCloud. En effet, si un iPhone est toujours associé au compte Apple de son propriétaire, seul ce dernier peut légalement supprimer ce verrouillage.
Télécharger iPhone Unlocker
MagFone iPhone Unlocker est proposé sous trois formules afin de s’adapter à différents besoins.
• Licence mensuelle : 34,95 euros
(au lieu de 69,95 euros), idéale pour un déblocage ponctuel et sans engagement. Elle comprend l’utilisation sur un Mac avec jusqu’à cinq appareils, un mois de mises à jour ainsi qu’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
• Licence annuelle : 49,95 euros
(au lieu de 99,95 euros). C’est actuellement l’offre la plus avantageuse pour la plupart des utilisateurs. Elle permet de gérer jusqu’à cinq appareils pendant un an, avec toutes les mises à jour incluses et l’assistance technique.
• Licence à vie : 59,95 euros
(au lieu de 129,95 euros). Cette formule donne accès au logiciel sans limitation de durée, avec les mises à jour à vie et le support technique.
Un iPhone bloqué n’est pas forcément synonyme d’appareil inutilisable. Les outils proposés par Apple restent à privilégier lorsque c’est possible, mais ils ne répondent pas à toutes les situations. Pour les utilisateurs confrontés à un code oublié ou à un appareil devenu indisponible, MagFone iPhone Unlocker constitue une alternative simple, guidée et compatible avec les dernières versions d’iOS. Son principal atout reste la simplicité de sa procédure, qui permet de retrouver rapidement l’accès à son appareil sans avoir à maîtriser les outils techniques d’Apple.
Télécharger iPhone Unlocker
Pourquoi l’iPhone devient-il indisponible ?
Pour rappel, Apple a mis en place une protection afin d’empêcher toute tentative d’accès non autorisée. Après plusieurs codes erronés, l’iPhone se bloque temporairement, puis définitivement si les tentatives continuent. Selon les cas, vous pourrez également voir apparaître des messages comme
Verrouillage de sécuritéou être invité à consulter support.apple.com/iphone/passcode. Le but est bien sûr de protéger les données personnelles stockées sur l’appareil contre des personnes malveillantes, mais que se passe-t-il si le propriétaire entend le récupérer ?
MagFone iPhone Unlocker simplifie la procédure
Apple recommande généralement d’utiliser Finder (sur Mac), iTunes (sur Windows) ou encore Localiser afin d’effacer complètement l’iPhone avant de le reconfigurer. Ces méthodes officielles présentent parfois quelques limites : si le Mac ou le PC ne détecte pas l’iPhone, si le mot de passe de l’identifiant Apple a été oublié ou si le passage en mode récupération ne fonctionne pas correctement.
Dans ces situations, certains utilisateurs préfèrent utiliser un logiciel spécialisé. L’outil iPhone Unlocker de MagFone a justement été conçu pour ce type de situation. Compatible avec Windows et macOS, il accompagne l’utilisateur tout au long de la procédure lorsqu’il est impossible d’accéder normalement à l’iPhone.
Le fonctionnement est relativement simple, guidé étape par étape : il suffit d'installer le logiciel sur son ordinateur, de connecter l’iPhone via USB, puis de placer automatiquement l’appareil en mode récupération en suivant les instructions. Enfin il faudra télécharger le firmware adapté et lancer le déverrouillage.
Forcément, il n'est pas question ici de débloquer un iPhone trouvé. Il est important de distinguer le verrouillage de l’écran du verrouillage d’activation iCloud. En effet, si un iPhone est toujours associé au compte Apple de son propriétaire, seul ce dernier peut légalement supprimer ce verrouillage.
Télécharger iPhone Unlocker
Prix
MagFone iPhone Unlocker est proposé sous trois formules afin de s’adapter à différents besoins.
• Licence mensuelle : 34,95 euros
• Licence annuelle : 49,95 euros
• Licence à vie : 59,95 euros
Qu'en penser ?
Un iPhone bloqué n’est pas forcément synonyme d’appareil inutilisable. Les outils proposés par Apple restent à privilégier lorsque c’est possible, mais ils ne répondent pas à toutes les situations. Pour les utilisateurs confrontés à un code oublié ou à un appareil devenu indisponible, MagFone iPhone Unlocker constitue une alternative simple, guidée et compatible avec les dernières versions d’iOS. Son principal atout reste la simplicité de sa procédure, qui permet de retrouver rapidement l’accès à son appareil sans avoir à maîtriser les outils techniques d’Apple.