Mais pourquoi les utilisateurs sont-ils fidèles à l’iPhone ?
Par Laurence - Publié le
Convaincre un utilisateur Android de passer à l’iPhone est devenu de plus en plus difficile, mais l’inverse est tout aussi vrai. Selon une nouvelle étude, les propriétaires d’iPhone restent plus fidèles que jamais à l’écosystème Apple. C'est d'ailleurs un chiffre que Tim Cook aimait à souligner lors des résultats trimestriels d'Apple
D’après les derniers chiffres du Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), 87 % des personnes ayant acheté un iPhone au premier trimestre 2026 possédaient déjà un iPhone auparavant.
Seuls 12 % des nouveaux acheteurs provenaient d’un smartphone Android. Le dernier pour cent correspond à des utilisateurs venant d’un téléphone classique ou achetant leur tout premier smartphone. Un an plus tôt, le taux de fidélité atteignait 84 %. La progression est donc modeste, mais elle confirme une tendance de fond : les utilisateurs changent de moins en moins d’écosystème.
Depuis plusieurs années, le CIRP mesure l’origine des acheteurs d’iPhone en leur demandant quel téléphone ils utilisaient avant leur achat. Les résultats varient peu d’une année sur l’autre : la part des utilisateurs Android qui migrent vers l’iPhone oscille désormais entre 11 % et 15 %. Cette stabilité contraste avec les premières années de l’iPhone, lorsque l’expansion de Cupertino auprès de nouveaux opérateurs américains permettait d’attirer un grand nombre de nouveaux clients. Aujourd’hui, la majorité des utilisateurs ont déjà choisi leur camp.
Cette fidélité pourrait encore progresser dans les prochains mois. Avec iOS 27, Apple déploiera progressivement Siri AI, une version entièrement repensée de son assistant vocal, capable de dialoguer plus naturellement et d’effectuer des tâches beaucoup plus complexes grâce à Apple Intelligence.
Cette évolution pourrait contribuer à renforcer encore l’attachement des utilisateurs à l’écosystème Apple. En revanche, convaincre des utilisateurs Android de changer de plateforme reste une autre histoire. Le premier iPhone pliable, attendu cette année, pourrait toutefois attirer certains propriétaires de smartphones pliables sous Android, en proposant enfin un concurrent direct aux modèles de Samsung ou de Google. Mais n'est-il pas déjà trop tard ?
Au-delà du smartphone lui-même, Apple bénéficie d’un avantage difficile à reproduire : son écosystème. AirPods, Apple Watch, iPad, Mac, iCloud, AirDrop, Continuité ou encore Apple Intelligence créent un ensemble de services particulièrement intégré. Une fois plusieurs produits Apple achetés, changer de plateforme devient souvent beaucoup plus complexe. C’est probablement cette intégration qui explique pourquoi les taux de fidélité progressent encore, malgré un marché du smartphone désormais arrivé à maturité.
Ces chiffres montrent qu’Apple n’a plus forcément besoin de convaincre massivement les utilisateurs Android pour continuer à progresser. Sa priorité consiste désormais à conserver ses propres clients, en enrichissant régulièrement son écosystème avec de nouvelles fonctions comme Apple Intelligence. Le véritable test arrivera sans doute avec l’iPhone pliable : il s’agira de l’une des rares nouveautés capables de séduire une partie des utilisateurs Android qui n’avaient, jusqu’ici, aucune raison de changer de camp.
87 % des acheteurs restent fidèles à la pomme
D’après les derniers chiffres du Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), 87 % des personnes ayant acheté un iPhone au premier trimestre 2026 possédaient déjà un iPhone auparavant.
Seuls 12 % des nouveaux acheteurs provenaient d’un smartphone Android. Le dernier pour cent correspond à des utilisateurs venant d’un téléphone classique ou achetant leur tout premier smartphone. Un an plus tôt, le taux de fidélité atteignait 84 %. La progression est donc modeste, mais elle confirme une tendance de fond : les utilisateurs changent de moins en moins d’écosystème.
Depuis plusieurs années, le CIRP mesure l’origine des acheteurs d’iPhone en leur demandant quel téléphone ils utilisaient avant leur achat. Les résultats varient peu d’une année sur l’autre : la part des utilisateurs Android qui migrent vers l’iPhone oscille désormais entre 11 % et 15 %. Cette stabilité contraste avec les premières années de l’iPhone, lorsque l’expansion de Cupertino auprès de nouveaux opérateurs américains permettait d’attirer un grand nombre de nouveaux clients. Aujourd’hui, la majorité des utilisateurs ont déjà choisi leur camp.
L'IA et le pliable
Cette fidélité pourrait encore progresser dans les prochains mois. Avec iOS 27, Apple déploiera progressivement Siri AI, une version entièrement repensée de son assistant vocal, capable de dialoguer plus naturellement et d’effectuer des tâches beaucoup plus complexes grâce à Apple Intelligence.
Cette évolution pourrait contribuer à renforcer encore l’attachement des utilisateurs à l’écosystème Apple. En revanche, convaincre des utilisateurs Android de changer de plateforme reste une autre histoire. Le premier iPhone pliable, attendu cette année, pourrait toutefois attirer certains propriétaires de smartphones pliables sous Android, en proposant enfin un concurrent direct aux modèles de Samsung ou de Google. Mais n'est-il pas déjà trop tard ?
A moins que...
Au-delà du smartphone lui-même, Apple bénéficie d’un avantage difficile à reproduire : son écosystème. AirPods, Apple Watch, iPad, Mac, iCloud, AirDrop, Continuité ou encore Apple Intelligence créent un ensemble de services particulièrement intégré. Une fois plusieurs produits Apple achetés, changer de plateforme devient souvent beaucoup plus complexe. C’est probablement cette intégration qui explique pourquoi les taux de fidélité progressent encore, malgré un marché du smartphone désormais arrivé à maturité.
Qu’en penser ?
Ces chiffres montrent qu’Apple n’a plus forcément besoin de convaincre massivement les utilisateurs Android pour continuer à progresser. Sa priorité consiste désormais à conserver ses propres clients, en enrichissant régulièrement son écosystème avec de nouvelles fonctions comme Apple Intelligence. Le véritable test arrivera sans doute avec l’iPhone pliable : il s’agira de l’une des rares nouveautés capables de séduire une partie des utilisateurs Android qui n’avaient, jusqu’ici, aucune raison de changer de camp.