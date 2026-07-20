Mais pourquoi les utilisateurs sont-ils fidèles à l’iPhone ?

Qu’en penser ?



Ces chiffres montrent qu’Apple n’a plus forcément besoin de convaincre massivement les utilisateurs Android pour continuer à progresser. Sa priorité consiste désormais à conserver ses propres clients, en enrichissant régulièrement son écosystème avec de nouvelles fonctions comme Apple Intelligence. Le véritable test arrivera sans doute avec l’iPhone pliable : il s’agira de l’une des rares nouveautés capables de séduire une partie des utilisateurs Android qui n’avaient, jusqu’ici, aucune raison de changer de camp.