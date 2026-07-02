iPhone Photography Awards 2026 : le grand prix a été remporté avec un iPhone 15 Pro
Par Vincent Lautier - Publié le
Le concours iPhone Photography Awards vient de dévoiler son palmarès 2026, et le grand prix revient à Robyn Jensen, une photographe des îles Caïmans récompensée pour une éruption volcanique saisie en pleine nuit avec un simple iPhone 15 Pro. La première place du classement général a même été décrochée avec un iPhone X de 2017. Voilà qui devrait faire réfléchir avant d'investir dans un boîtier hors de prix.
Les IPPAWARDS, c'est le doyen des concours de photographie mobile : lancé en 2007, l'année du tout premier iPhone, il reçoit désormais des images venues de plus de 140 pays, réparties dans 14 catégories. Cette année, le jury a donc couronné Robyn Jensen pour un cliché spectaculaire, où la lave incandescente d'un volcan en éruption répond à un ciel constellé d'étoiles. Le tout capturé de nuit, au capteur principal de 24 mm d'un iPhone 15 Pro, un téléphone sorti en 2023 qui accuse déjà deux générations de retard. Le dernier modèle Pro n'était donc visiblement pas indispensable.
Le classement Photographer of the Year réserve une surprise encore plus étonnante. La première place revient au Hongrois Gellert Gombai pour un noir et blanc très graphique : deux enfants dans l'herbe, une raquette de badminton brandie, et un jeu d'ombres qui fait tout le sel de l'image. Le cliché a été pris avec un iPhone X, un appareil lancé en 2017, abandonné par les mises à jour d'iOS depuis longtemps. La deuxième place va à l'Américain Arnold Plotnick pour le portrait d'un chat noir, la troisième à sa compatriote Catherine Wang et son perroquet multicolore posé sur une tranche de pastèque.
Le message des organisateurs n'a pas bougé depuis bientôt vingt ans :
C'est quand même un joli pied de nez au discours ambiant. Chaque mois de septembre, Apple consacre de longues minutes de keynote aux progrès photo de ses nouveaux modèles, et pendant ce temps un iPhone X vieux de bientôt neuf ans décroche la première place du plus ancien concours de photo mobile. La course au capteur a du bon, mais elle ne remplacera jamais un regard. Le talent, lui, ne se met pas à jour tous les ans.
De la lave et des étoiles avec le capteur principal
Les IPPAWARDS, c'est le doyen des concours de photographie mobile : lancé en 2007, l'année du tout premier iPhone, il reçoit désormais des images venues de plus de 140 pays, réparties dans 14 catégories. Cette année, le jury a donc couronné Robyn Jensen pour un cliché spectaculaire, où la lave incandescente d'un volcan en éruption répond à un ciel constellé d'étoiles. Le tout capturé de nuit, au capteur principal de 24 mm d'un iPhone 15 Pro, un téléphone sorti en 2023 qui accuse déjà deux générations de retard. Le dernier modèle Pro n'était donc visiblement pas indispensable.
Un iPhone X de 2017 sur la première marche
Le classement Photographer of the Year réserve une surprise encore plus étonnante. La première place revient au Hongrois Gellert Gombai pour un noir et blanc très graphique : deux enfants dans l'herbe, une raquette de badminton brandie, et un jeu d'ombres qui fait tout le sel de l'image. Le cliché a été pris avec un iPhone X, un appareil lancé en 2017, abandonné par les mises à jour d'iOS depuis longtemps. La deuxième place va à l'Américain Arnold Plotnick pour le portrait d'un chat noir, la troisième à sa compatriote Catherine Wang et son perroquet multicolore posé sur une tranche de pastèque.
Le matériel compte moins que l'œil
Le message des organisateurs n'a pas bougé depuis bientôt vingt ans :
le meilleur appareil photo est celui que le photographe a sur lui. Et bien souvent, c'est un smartphone.La formule semble convenue, sauf que ce palmarès lui donne raison. Aucun des lauréats mis en avant n'a eu besoin d'un reflex, d'un hybride à 3 000 euros ni même du dernier iPhone en date. La composition, la lumière et la patience ont fait le travail, avec des capteurs que les fiches techniques considèrent comme dépassés. Ces images sont quand même le fruit d'un tri parmi des dizaines de milliers de clichés, et le smartphone rate encore beaucoup de situations, en téléobjectif ou en basse lumière surtout.
On en dit quoi ?
C'est quand même un joli pied de nez au discours ambiant. Chaque mois de septembre, Apple consacre de longues minutes de keynote aux progrès photo de ses nouveaux modèles, et pendant ce temps un iPhone X vieux de bientôt neuf ans décroche la première place du plus ancien concours de photo mobile. La course au capteur a du bon, mais elle ne remplacera jamais un regard. Le talent, lui, ne se met pas à jour tous les ans.