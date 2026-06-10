L'iPhone Fold se serait-il glissé dans la keynote de la WWDC 2026 ?
Par Laurence - Publié le
À chaque keynote, beaucoup cherchent des indices sur les produits à venir, des glitchs ou des easter eggs... Evidemment la WWDC 2026 n'a pas fait exception. C'est en effet ce qu'avancent plusieurs posts sur X !
Pour certains, c'est sûr. Pour d'autres c'est trop gros ! Mais la silhouette de cet objet posé sur un bureau est pour le moins douteuse. En effet, dans la vidéo de la WWDC 2026, on peut distinguer (c'est très flou) un curieux objet qui ressemble à un smartphone plié.
Et même deux posés là négligemment... Il est de couleur claire (blanc ou gris ?) ce qui est la couleur unique pressentie pour le lancement du produit. Mais on pourrait y voir une boite en métal ou un bloc de note carré...
Après on distingue d'autres petits clins d'oeil dans cette vidéo, comme la tête de mort sur le skate (celle du Mac de 1984) ou ce qui semble être une impression 3D de Fin, la mascotte du MacBook Neo.
Ou encore la boite à pizza qui fait une apparition également !
Comme chaque année après la WWDC, les développeurs se sont empressés d’explorer les entrailles de la première bêta d’iOS 27 à la recherche d’indices sur les futurs produits de la marque. Cette fois, plusieurs références particulièrement intéressantes ont été repérées.
Le développeur Sam Henri Gold a notamment découvert la présence de nouveaux paramètres baptisés
Seul ce type de form factor nécessiterait naturellement la gestion de plusieurs états d’ouverture ainsi qu’une adaptation dynamique de l’interface en fonction de l’angle du pli. La présence d’un paramètre
Apple a également ajouté une fonction permettant de déterminer le nombre total d’écrans intégrés à un appareil. Selon les vérifications effectuées par plusieurs observateurs, ces références étaient totalement absentes d’iOS 26 et apparaissent pour la première fois dans iOS 27.
Ces découvertes correspondent précisément aux caractéristiques attendues d’un futur iPhone pliable. Depuis plusieurs mois, de nombreuses rumeurs évoquent le développement d’un appareil premium désormais surnommé iPhone Ultra, qui adopterait un format proche des smartphones pliables de Samsung ou Google (plutôt passeport que livre d'ailleurs).
Les fuites précédentes indiquaient déjà qu’Apple travaillait sur une expérience logicielle spécifique pour son futur appareil pliable. L’iPhone Ultra devrait notamment profiter de fonctions multitâches avancées permettant d’afficher plusieurs applications côte à côte lorsque l’écran est déployé.
Plusieurs sources évoquent également une interface proche de celle de l’iPad avec des dispositions adaptées aux grands écrans et une meilleure exploitation de l’espace disponible. L’apparition de ces nouvelles références dans iOS 27 suggère qu’Apple est désormais en phase d’intégration logicielle avancée, une étape généralement observée quelques mois avant la commercialisation d’un nouveau produit.
Un indice (in)volontaire ?
Pour certains, c'est sûr. Pour d'autres c'est trop gros ! Mais la silhouette de cet objet posé sur un bureau est pour le moins douteuse. En effet, dans la vidéo de la WWDC 2026, on peut distinguer (c'est très flou) un curieux objet qui ressemble à un smartphone plié.
Et même deux posés là négligemment... Il est de couleur claire (blanc ou gris ?) ce qui est la couleur unique pressentie pour le lancement du produit. Mais on pourrait y voir une boite en métal ou un bloc de note carré...
Après on distingue d'autres petits clins d'oeil dans cette vidéo, comme la tête de mort sur le skate (celle du Mac de 1984) ou ce qui semble être une impression 3D de Fin, la mascotte du MacBook Neo.
Ou encore la boite à pizza qui fait une apparition également !
Des références inédites dans le code d’iOS 27
Comme chaque année après la WWDC, les développeurs se sont empressés d’explorer les entrailles de la première bêta d’iOS 27 à la recherche d’indices sur les futurs produits de la marque. Cette fois, plusieurs références particulièrement intéressantes ont été repérées.
Le développeur Sam Henri Gold a notamment découvert la présence de nouveaux paramètres baptisés
foldStateet
angleDegreesdans certains frameworks du système. Le premier peut être traduit par
état du pli, tandis que le second semble faire référence à
l’angle d’ouverture d’un appareil.
Seul ce type de form factor nécessiterait naturellement la gestion de plusieurs états d’ouverture ainsi qu’une adaptation dynamique de l’interface en fonction de l’angle du pli. La présence d’un paramètre
angleDegreessemble particulièrement révélatrice. Ce type de donnée permettrait au système de savoir si l’appareil est complètement ouvert, partiellement plié ou totalement refermé afin d’adapter l’affichage en conséquence.
Apple a également ajouté une fonction permettant de déterminer le nombre total d’écrans intégrés à un appareil. Selon les vérifications effectuées par plusieurs observateurs, ces références étaient totalement absentes d’iOS 26 et apparaissent pour la première fois dans iOS 27.
Le point sur l'iPhone Pliable
Ces découvertes correspondent précisément aux caractéristiques attendues d’un futur iPhone pliable. Depuis plusieurs mois, de nombreuses rumeurs évoquent le développement d’un appareil premium désormais surnommé iPhone Ultra, qui adopterait un format proche des smartphones pliables de Samsung ou Google (plutôt passeport que livre d'ailleurs).
Les fuites précédentes indiquaient déjà qu’Apple travaillait sur une expérience logicielle spécifique pour son futur appareil pliable. L’iPhone Ultra devrait notamment profiter de fonctions multitâches avancées permettant d’afficher plusieurs applications côte à côte lorsque l’écran est déployé.
Plusieurs sources évoquent également une interface proche de celle de l’iPad avec des dispositions adaptées aux grands écrans et une meilleure exploitation de l’espace disponible. L’apparition de ces nouvelles références dans iOS 27 suggère qu’Apple est désormais en phase d’intégration logicielle avancée, une étape généralement observée quelques mois avant la commercialisation d’un nouveau produit.