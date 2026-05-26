Déjà des soucis pour le premier iPhone pliable d’Apple
Par Laurence - Publié le
Le premier iPhone pliable d’Apple continue de faire parler de lui, et ce, alors qu'il n'a même pas été confirmé. Selon plusieurs sources issues de la chaîne de production asiatique, le futur appareil rencontrerait actuellement des difficultés industrielles importantes à quelques mois de son lancement attendu.
D’après le leaker chinois Fixed Focus Digital, les difficultés ne concerneraient finalement pas un élément, mais une étape lors du pré-assemblage. En effet, Apple rencontrerait des problèmes liés à une technologie essentielle utilisée pour fixer les composants électroniques sur les cartes internes (Surface-Mount Technology).
Apparemment, les rendements de production n'augmenteraient pas assez vite, ce qui empêcherait Cupertino d’accélérer la fabrication (et de respecter son planning). Et la raison est gênante : pour le moment, trop d’unités sortiraient actuellement de la chaîne avec des défauts ou des problèmes de qualité.
Ces nouvelles informations arrivent quelques jours seulement après une autre fuite provenant d'un autre leaker Instant Digital. Celui-ci affirmait qu’Apple rencontrait également des difficultés avec la fiabilité de la charnière du futur iPhone pliable.
A priori les mécanismes testés ne résisteraient pas encore parfaitement à des ouvertures et fermetures répétées à haute fréquence. Or, sur un produit aussi premium qu’un iPhone pliable, les standards de durabilité visés sont supposés être extrêmement élevés. La firme aurait donc renforcé très fortement ses exigences de contrôle qualité que l'on sait déjà fort hauts.
Même si les problèmes semblent réels, plusieurs analystes estiment que le calendrier actuel serait maintenu. D'après Mark Gurman, l’iPhone pliable resterait prévu pour une présentation à l’automne 2026, probablement aux côtés des futurs iPhone 18 Pro. Le journaliste a toutefois précisé que la production de masse n’avait pas encore réellement démarré, et que le calendrier restait encore flexible.
En revanche, d’autres ont évoqué un léger retard industriel de un à deux mois par rapport au planning initial. Mais pour l’instant, Apple viserait toujours une commercialisation avant la fin de l’année 2026.
Selon les dernières rumeurs, ce premier iPhone pliable adopterait un format type livre (enfin plutôt passeport d'après certains fichiers CAD), proche du Samsung Galaxy Z Fold. L’appareil embarquerait notamment un écran interne pliable de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, une puce A20, un modem C2, deux capteurs photo arrière, et un bouton Touch ID intégré sur la tranche à la place de Face ID. Le prix pourrait dépasser les 2 000 dollars.
Ces difficultés montrent surtout à quel point Apple semble avancer prudemment sur le marché du pliable. Contrairement à Samsung, Huawei ou Honor qui multiplient les modèles depuis plusieurs années, Apple semble vouloir éviter absolument tout compromis sur la solidité, l’épaisseur, la pliure visible, ou la fiabilité à long terme. Le problème, c’est que cette exigence ralentit fortement le développement industriel. Et plus Apple attend, plus la concurrence continue de progresser rapidement sur ce marché...
Apple ferait face à des problèmes de rendement
D’après le leaker chinois Fixed Focus Digital, les difficultés ne concerneraient finalement pas un élément, mais une étape lors du pré-assemblage. En effet, Apple rencontrerait des problèmes liés à une technologie essentielle utilisée pour fixer les composants électroniques sur les cartes internes (Surface-Mount Technology).
Apparemment, les rendements de production n'augmenteraient pas assez vite, ce qui empêcherait Cupertino d’accélérer la fabrication (et de respecter son planning). Et la raison est gênante : pour le moment, trop d’unités sortiraient actuellement de la chaîne avec des défauts ou des problèmes de qualité.
La charnière resterait aussi problématique
Ces nouvelles informations arrivent quelques jours seulement après une autre fuite provenant d'un autre leaker Instant Digital. Celui-ci affirmait qu’Apple rencontrait également des difficultés avec la fiabilité de la charnière du futur iPhone pliable.
A priori les mécanismes testés ne résisteraient pas encore parfaitement à des ouvertures et fermetures répétées à haute fréquence. Or, sur un produit aussi premium qu’un iPhone pliable, les standards de durabilité visés sont supposés être extrêmement élevés. La firme aurait donc renforcé très fortement ses exigences de contrôle qualité que l'on sait déjà fort hauts.
Pas de panique pour le moment
Même si les problèmes semblent réels, plusieurs analystes estiment que le calendrier actuel serait maintenu. D'après Mark Gurman, l’iPhone pliable resterait prévu pour une présentation à l’automne 2026, probablement aux côtés des futurs iPhone 18 Pro. Le journaliste a toutefois précisé que la production de masse n’avait pas encore réellement démarré, et que le calendrier restait encore flexible.
En revanche, d’autres ont évoqué un léger retard industriel de un à deux mois par rapport au planning initial. Mais pour l’instant, Apple viserait toujours une commercialisation avant la fin de l’année 2026.
Le point sur les rumeurs
Selon les dernières rumeurs, ce premier iPhone pliable adopterait un format type livre (enfin plutôt passeport d'après certains fichiers CAD), proche du Samsung Galaxy Z Fold. L’appareil embarquerait notamment un écran interne pliable de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, une puce A20, un modem C2, deux capteurs photo arrière, et un bouton Touch ID intégré sur la tranche à la place de Face ID. Le prix pourrait dépasser les 2 000 dollars.
Qu’en penser ?
Ces difficultés montrent surtout à quel point Apple semble avancer prudemment sur le marché du pliable. Contrairement à Samsung, Huawei ou Honor qui multiplient les modèles depuis plusieurs années, Apple semble vouloir éviter absolument tout compromis sur la solidité, l’épaisseur, la pliure visible, ou la fiabilité à long terme. Le problème, c’est que cette exigence ralentit fortement le développement industriel. Et plus Apple attend, plus la concurrence continue de progresser rapidement sur ce marché...