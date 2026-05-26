Déjà des soucis pour le premier iPhone pliable d’Apple

Qu’en penser ?



Ces difficultés montrent surtout à quel point Apple semble avancer prudemment sur le marché du pliable. Contrairement à Samsung, Huawei ou Honor qui multiplient les modèles depuis plusieurs années, Apple semble vouloir éviter absolument tout compromis sur la solidité, l’épaisseur, la pliure visible, ou la fiabilité à long terme. Le problème, c’est que cette exigence ralentit fortement le développement industriel. Et plus Apple attend, plus la concurrence continue de progresser rapidement sur ce marché...